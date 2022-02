Metagestión inicia su expansión internacional con la distribución de un fondo en Italia

Ángel Alonso Madrid

Metagestión ha iniciado una nueva etapa en la que quiere crecer mediante acuerdos con inversores institucionales y productos alternativos, además de expandir su negocio a mercados internacionales, empezando por el italiano.

Carlos Flores, director general de la firma, aseguró durante una presentación a medios de comunicación que el objetivo es "cuidar, mantener y preservar el ADN de lo que ha sido Metagestión, un referente en el análisis de gestión riguroso", que cuenta con "clientes minoristas que han sido fieles" y una "cuna de gestores con carreras exitosas".

Con este objetivo, la gestora quiere impulsar algunas áreas de negocio y ofrecer nuevos servicios que sirvan para atraer un nuevo tipo de cliente. Flores explicó que desde enero ya está operativa la sicav que han registrado en Luxemburgo, de la que colgará un fondo mixto global para su distribución exclusiva en Italia, que tendrá un porcentaje pequeño de exposición a deuda pública internacional. Además, la firma va a reforzar la gestión discrecional de carteras, en la que ya manejan un volumen de 40 millones de euros, un segmento que ya canaliza el 62% de la distribución de fondos en España, según los últimos datos de Inverco.

Otro de las novedades de la gestora es la creación de un área de gestión alternativa, que se denominará MTG AM, capitaneada por Antonio Torralba, para comercializar estrategias de inversión que "son complementarias pero no pertenecen al universo long only ni al análisis fundamental de nuestros fondos tradicionales", según Flores.

En este sentido, uno de los primeros productos que van a lanzar es un fondo Uctis de retorno absoluto basado en trading algorítmico que intenta aprovechar las ineficiencias del mercado en la contratación intradía. Para la gestión han llegado a un acuerdo con la fintech Mussara Technology, que cuenta con más de veinte años de experiencia en este tipo de estrategias.

Daniel Alonso Pulpón, director de desarrollo de Metagestión, aseguró que la firma se encuentra muy bien posicionada para seguir creciendo atrayendo clientes minoristas, como en Italia con el nuevo fondo exclusivo para ese mercado, e inversores institucionales como fondos de pensiones y fondos soberanos, a los que pueden ofrecer productos a medida. De hecho, ya han mantenido negociaciones con algunos procedentes de Asia y Oriente Medio. Pero en la gestora piensan que también pueden tener una vía de crecimiento con clientes institucionales de Reino Unido y Alemania, a los que se acercan de "manera natural", dada la experiencia del nuevo equipo directivo.

En cuanto a los fondos de inversión tradicionales, Alberto Roldán, el nuevo director de inversiones de la gestora, explicó que la nueva estrategia implementada ya está dando sus primeros frutos en el valor liquidativo de los fondos, pero no quiso mencionar todavía detalles de valores concretos de las cartera, aunque destacó que les gustan las compañías que ofrecen nueve veces beneficios con un flujo de caja neta del 10%.

"Metagestión forma parte del universo de gestoras value, capaz de competir con los mejores y ofrecer un retorno bueno y consistente", señaló Roldán, quien subrayó que no les gusta que les encasillen. "Preferimos tomar lo mejor de cada filosofía de inversión y anticiparnos al ciclo económico, para lo cual tenemos en cuenta la visión macroeconómica, que va más allá de inflación y tipos de interés".