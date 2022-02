Los precios para embarcar en las aerolíneas europeas

Sigo pensando que es cuestión de tiempo que las compañías aéreas recuperen los niveles donde cotizaban antes de la pandemia del coronavirus, que provocó la peor crisis del sector desde la II Guerra Mundial. En muchos casos estos niveles no han sido recuperados y una vuelta ahí es el objetivo que en numerosas ocasiones he señalado que, correcciones y consolidaciones al margen, hay que buscar. | Más estrategia para los suscriptores de Ecotrader

Subidas hacia esos máximos del año 2020, que en casos como IAG supondría asistir a alzas del 150% desde niveles actuales, es algo que tarde o temprano sucederá en cuanto vayan desapareciendo las restricciones a los viajes y todo vuelva a la normalidad. Es por ello que no me parece mal que dentro de una cartera bien diversificada este sector pueda llegar a pesar incluso un 10%.

A continuación voy a analizar desde el punto de vista técnico a las principales compañías aéreas europeas, señalando los distintos objetivos para el corto y el medio/largo plazo e indicando los soportes que podrían frenar una eventual fase de pánico si finalmente hay guerra en Ucrania. El alcance de estos soportes sería a priori una inmejorable oportunidad.

IAG

Si IAG volviera a niveles donde cotizaba antes del Covid crash en la zona de los 5-5,30 euros, supondría asistir a subidas del 158% desde el nivel donde cotiza actualmente. Antes de este objetivo hay una resistencia intermedia en los 2,50 y 2,68 euros, cuyo alcance no me sorprendería. Hasta ese rango de resistencia hay un potencial de alrededor un 30%, que sería mayor si se realizaran compras aprovechando una caída a soportes de 1,70-1,74 euros, que entiendo es el margen de caída que podría existir en un contexto de guerra en Ucrania. Comprando en ese soporte habría un margen de subida del 50% hasta objetivos de 2,50-2,68 euros y el riesgo a asumir sería del 15%, que es la distancia que hay hasta el stop o soporte de los 1,45 euros, que en ningún caso debería de perder IAG si queremos confiar en un contexto alcista sin que antes necesite ir a buscar apoyo a 1 euro.

Ryanair

La mayor aerolínea de bajo coste de Europa ya recuperó en diciembre de 2020 niveles donde cotizaba antes del Covid crash en las 17 libras, recuperando el 100% de la caída que llevó a la compañía a la zona de 8 libras.

El alcance de esa resistencia de las 17 libras provocó el comienzo de un proceso consolidativo lateral con ligera pendiente alcista que aún se mantiene vigente y que tiene como base y soporte las 13,70 libras y como resistencias las 18,50 y 20 libras, que son los altos históricos del año 2017. Hasta esos máximos hay un margen de subida del 20%, que sería mayor si se espera a comprar a que alcance las 13,70-14 libras, que es el soporte que podría ir a buscar si hay un conflicto militar y que no debería de perder en un contexto de fortaleza para el valor a medio plazo.

Wizz Air

La aerolínea de bajo coste húngara Wizz Air fue la primera en superar su cotización los máximos que marcó en marzo de 2020 en las 45 libras, llegando el precio a las 56 libras, un 25% por encima. Desde ese entorno que alcanzó el mes de marzo del año pasado el título viene consolidando posiciones en una caída que semanas atrás lo llevó a las 36 libras. Wizz Air me parecería una oportunidad bastante interesante para comprar si lograra romper resistencias de 48,70 libras o acaba yendo a buscar soportes de medio plazo que encuentra en las 30 libras. Si llegara a caer hasta ese gran soporte de medio plazo Wizz Air sería un verdadero regalo en busca de que en próximos meses se dirija a atacar las 55-56 libras, cuya ruptura situaría al título en subida libre absoluta.

easyJet

La empresa londinense easyJet es otra de las compañías a vigilar y en este caso su principal atractivo es que se encuentra a un 40% de los máximos que marcó el año pasado en las 9,25 libras y a casi un 100% de niveles donde cotizaba antes del Covid crash en las 13 libras. Esos son los objetivos a buscar si deciden comprar el título, algo que recomendaría si su cotización cede posiciones a las 56 libras, desde donde abrió fechas atrás un potente hueco al alza. En un escenario de guerra no me sorprendería que este hueco fuera rellenado. Dudo que pierda las 46 libras, que es donde situaría la referencia de stop.

Air France-KML

Air France-KML es otro título que ha sufrido una importante corrección como refleja el hecho de que haya corregido dos terceras partes de toda la subida que nació en los mínimos de octubre de 2020, tras alcanzar la zona de los 3,60 euros. Desde este soporte teórico, que es la referencia de stop que hay que asumir si alguien quiere comprar la compañía, la cotización está tratando de reestructurarse al alza, algo que comenzaría a ganar enteros si logra batir resistencias de 5 euros. Para comprar optaría por esperar a que superara esos 5 euros y si hay conflicto militar y fuertes caídas en el sector sería partidario de elegir a otras compañías más fuertes.

Amadeus

Amadeus no es una aerolínea pero es una compañía que está directamente relacionada con este sector al tener una tecnología que ayuda a las empresas a conectarse con el ecosistema de viajes global, creando soluciones que ayudan a las aerolíneas, aeropuertos, hoteles etc. El objetivo a buscar en Amadeus en próximos meses aparece en la zona de los 78-80 euros, que es donde cotizaba antes del Covid crash. Hasta ahí hay un potencial del 25% y su alcance es algo que entiendo que es muy probable, máxime si la presión compradora logra romper resistencias de 66,60 euros, que es el techo del proceso lateral que desarrolla durante los últimos meses. Para comprar sugiero esperar a que alcance otra vez la directriz alcista que viene guiando las alzas desde los mínimos de mayo de 2020, que actualmente discurre por los 55 euros. El stop bajo los 52,80 aunque en un conflicto podría ir en el peor de los casos a la zona de los 50 euros, por lo que tampoco me parecería mal utilizar este nivel como stop.