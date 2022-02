Naturgy cae un 4,7% tras la vigilancia negativa de S&P

Mientras Naturgy sigue desgranando con cuentagotas los detalles sobre su futura escisión en dos firmas cotizadas independientes, los inversores siguen demostrando su recelo a la operación deshaciendo posiciones. La gasista arrancó la semana con pérdidas del 4,7% hasta los 23,14 euros por acción (su nivel más bajo desde finales de noviembre) y fue la más bajista del Ibex 35 en una jornada en la que el índice español cayó algo más de un 1%.

Tras tres sesiones consecutivas en números rojos, sus títulos acumulan en el conjunto del año un descenso del 19%.

El último revés ha venido después de que S&P colocara las calificaciones de rating de la compañía en observación negativa el pasado viernes, informa Bloomberg. Según la agencia, el plan de Naturgy de dividirse en dos grupos, NetworksCo (activos regulados) y MarketsCo (activos liberalizados), "agrega riesgo a la baja para los acreedores", señala S&P.

"Si la transacción continúa", explica en una nota, "la administración se ha comprometido públicamente con una calificación de grado de inversión y ha comentado su intención de mantener una calificación de BBB en ambas nuevas entidades potenciales; creemos que hay más riesgos concentrados en MarketsCo".

La firma señala estar menos preocupados por la capacidad potencial de NetworksCo para mantener una calificación de BBB ya que alrededor del 70% de su ebitda (beneficio bruto) provendría de redes de gas y electricidad puramente reguladas en España, con un marco regulatorio mayormente de apoyo, y el 30% de actividades reguladas en América Latina. "Sin embargo, esto depende en gran medida de la asignación de la deuda y, lo que es más importante, de la política financiera y la gobernanza futuras", añade.

Bankinter: "A los precios actuales no vemos mucho potencial de revalorización en la acción de Naturgy"

Al mercado tampoco le ha gustado el anuncio de que Medgaz, el gaseoducto que une España con Argelia, se quedará en la firma de activos no regulados. "A los precios actuales no vemos mucho potencial de revalorización en la acción de Naturgy. El ratio PER (multiplicador de beneficios) sobre los beneficios de 2025 incluidos en su plan estratégico se sitúa en 15,8 veces. La rentabilidad por dividendo (4,7%) es inferior a las de otras empresas del sector", señala Bankinter.