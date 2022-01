El Ftse 100 se une a la 'fiesta' como el más alcista del año

Carlos Simón García Madrid

Reino Unido está sumido en una espiral de crisis en la que el escándalo de las fiestas en Downing Street ha sido el motor del inicio de la presión para exigir la dimisión del primer ministro, Boris Johnson, que puede tener los días contados en su cargo, pese a que se aferra al mismo.

Sin embargo, esto no parece restar atractivo alguno a la bolsa británica. De hecho, todo lo contrario, ya que en lo que va de año el Ftse 100 se ha convertido en el índice más alcista de entre los principales de todo el mundo, con un ascenso de casi el 3% frente al medio punto que se deja el EuroStoxx o los casi 5 puntos del S&P 500.

Esta subida apuntala la recuperación que ya venía protagonizando la bolsa británica, que hay que recordar que fue de las peores del Viejo Continente durante los primeros meses del año pasado pero que finalmente remontó y ya ha recuperado incluso los niveles previos al Covid.

Paradójicamente, esta ebullición bursátil tampoco responde, como ha sucedido en otras ocasiones, a la depreciación de la libra esterlina que, de hecho, se encuentra ya por encima de los 1,20 euros, máximos no vistos desde marzo de 2020. Esto responde, probablemente, a que el Banco de Inglaterra ya ha comenzado a subir tipos ante el incremento de la inflación. El organismo monetario situó el tipo de interés de referencia en el 0,25% en la última reunión, celebrada en diciembre aunque, eso sí, mantuvo el ritmo de compras de deuda intacto. "Esta divergencia frente al BCE es un impulsor de la libra frente al euro, pero no esperamos que vaya mucho más allá a corto plazo", explican desde Bank of America.

Impulso de las materias

De las cinco compañías más alcistas del Ftse 100 en lo que va de año, cuatro de ellas pertenecen al sector de las materias primas. Lidera este índice la petrolera BP, con un ascenso de casi el 17%. Entre estas firmas también se encuentran las mineras Anglo American, Rio Tinto y BHP Group, con avances del 16, el 15 y el 13%, respectivamente. Completa el quintero Standard Chartered, una de las mayores entidades financieras de Reino Unido, con un 13,7% de subida.