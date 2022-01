El 'temor' a la Fed no cancela las opciones de las bolsas europeas de marcar máximos crecientes

Con los Reyes Magos de vuelta a su hogar y la resaca de la publicación de las actas de la Fed, las bolsas de Europa y EEUU afrontan la última jornada de la semana con un mayor optimismo. El miedo a que el banco central más famoso del planeta acelere su retirada de estímulos más de lo que ven recomendable algunas palomas (en términos de política monetaria hablando), se disipa con el paso de las horas. Y de ello ya han dado muestra unas bolsas asiáticas que registran alzas en la gran mayoría casos o descensos muy livianos, como los que registra el Nikkei a escasas horas para su cierre.

La sesión de turbulencias vista ayer en los parqués de uno y otro lado del Atlántico, por tanto, no ha conseguido hacer que la sangre llegue al río. "No ha sido suficiente como para dar por concluido el segmento alcista originado a finales de noviembre por las principales selectivos continentales", señala Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader quien asegura que "podemos considerar que estamos ante una simple consolidación que alivia la sobrecompra".

"Mientras no se pierda la zona de los 4.270/4.240 puntos del Eurostoxx 50 no daremos por canceladas sus opciones de seguir avanzando y marcar máximos crecientes sobre los máximos previos del mes de noviembre", apunta el experto que no da por muertas las alzas en Europa y sigue manteniendo los objetivos del EuroStoxx en los 4.575 puntos, que es el nivel que conquistó el año 2007, antes de que estallara la crisis financiera con la quiebra de Lehman Brothers.

El "siempre intuitivo" Ibex 35

Uno de los grandes valedores de que esta dinámica alcista se mantenga vigente es el Ibex 35, que una vez más ha sacado a relucir su instinto. "El rezagado Ibex mostró ayer fortaleza relativa, y ya hemos indicado en ocasiones, que, a pesar de su debilidad, hay momentos de mercado en los que suele ser muy intuitivo", advierte el experto de Ecotrader .

El selectivo español mantiene sus opciones de superar el hueco bajista que abrió a finales de noviembre. "Superando los 8.840 puntos veríamos cualquier consolidación a corto plazo como una simple pausa para atacar el techo del lateral y marcar máximos crecientes sobre los 9.200/9.300 puntos", destacan desde Ecotrader. Ese es el primer paso se viene exigiendo al selectivo español para alejar en mayor medida el riesgo de ver una recaída a la zona de los 8.000 puntos.

Semana 'perfecta' para el barril de petróleo

Las alzas en el precio del barril de petróleo continúan imperterritas. El crudo registra su quinta sesión consecutiva de ascensos y ya cotiza por encima de los 82.5 dólares en el caso de la referencia europea, el Brent. De hecho, desde los mínimos de diciembre su precio se ha visto incrementado en más de un 20% y ya está a apenas un 4% de los máximos de los últimos 5 años que marcó en octubre, cuando alcanzó los 86 dólares

