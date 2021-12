¿Cómo afrontar un escenario de subidas de tipos?

A medida que nos acercamos al segundo aniversario del brote de la pandemia de Covid-19, la enfermedad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los inversores. El coronavirus continúa teniendo la capacidad de alterar la demanda y la oferta y que esto se refleje en episodios de riesgo en los mercados financieros. Normalmente, las perturbaciones inesperadas tienden a plantear dudas sobre la capacidad de la economía mundial para mantener su ritmo de recuperación.

Esto, a su vez, desencadena la compra de activos supuestamente seguros, generando movimientos contraintuitivos en los rendimientos de los bonos cuando la narrativa macroeconómica es de crecimiento inflacionario y tipos de interés más altos.

Y es probable que 2022 mantenga esta pauta de comportamiento del mercado. Sin embargo, aunque el Covid seguirá siendo un problema, es previsible que el aumento de la inflación en todo el mundo sea la principal preocupación. Los responsables políticos se enfrentaron al potencial impacto de la pandemia en la economía mundial recortando agresivamente los tipos de interés y aflojando las cuerdas fiscales. Esto primero apoyó y luego impulsó el crecimiento económico y se reflejó en valoraciones más altas para los activos corporativos.

El remedio para la inflación no es tan benigno. Los bancos centrales han intentado aumentar la inflación en los últimos años y ahora se enfrentan a la posibilidad de tener que reducirla. Para ello, los tipos de interés tendrán que subir en varias economías y eso tendrá implicaciones muy diferentes para los rendimientos de los mercados de renta fija y de renta variable, así como para el crecimiento económico.

Varios de los principales bancos centrales podrían empezar a aumentar los tipos de interés oficiales desde los niveles de la pandemia de la crisis durante el próximo año. Estos movimientos comenzarían desde niveles muy bajos y, si las hipótesis del mercado son correctas, serían de naturaleza limitada. Sin embargo, queda claro que la era de la política monetaria de crisis pandémica está llegando a su fin.

A medida que nos acercamos al cambio de orientación de la política monetaria a nivel mundial, es importante considerar diferentes escenarios y cómo repercutirán en las diferentes expectativas de rentabilidad de las distintas clases de activos. Un choque negativo en los bonos y luego en la renta variable sólo se produciría si pareciera que los responsables de la política cambian sus opiniones sobre los tipos de equilibrio a largo plazo.

Si los datos que llegan empujan a la Reserva Federal a admitir que su tipo de interés final no es el 2,5%, sino algo más alto, los rendimientos de los bonos a largo plazo y, lo que es más importante, los rendimientos reales, podrían moverse significativamente por encima de los niveles observados en el mercado durante los dos últimos años. Esto socavaría el crecimiento y el impulso de los beneficios. Los rendimientos negativos de los bonos irían seguidos rápidamente de grandes correcciones en los mercados de renta variable.

Las carteras deberían adaptarse

Sin embargo, por ahora esto sigue siendo un riesgo y no la expectativa central. Es probable que la inflación sea transitoria, incluso si los tipos elevados persisten hasta bien entrado el año 2022. La idea de volver a las espirales de precios salariales en EEUU y otras grandes economías parece algo fantasiosa. Si estamos en lo cierto, los mercados de bonos pueden soportar un modesto endurecimiento de la política monetaria. Una subida de los tipos de 100 puntos básicos, más o menos, no sería un cataclismo para los inversores en renta variable, que se han visto recompensados por estar en una clase de activos impulsados por unos beneficios muy elevados. Una ligera alza de los tipos y una ligera disminución del crecimiento de los beneficios en la renta variable no son motivo de mercados bajistas. La recuperación en curso, la innovación en torno al cambio climático y el replanteamiento de las cadenas de suministro deberían ser vientos de cola fuertes para los inversores en renta variable durante algún tiempo.

Sin embargo, un poco de seguridad en las carteras no es algo malo. Las carteras deberían adaptarse para protegerse de un resultado peor del anticipado. Ese peor resultado consistiría en una inflación aún más alta, un endurecimiento más agresivo de las políticas monetarias y una posterior rebaja de las perspectivas de crecimiento. En este sentido, los bonos vinculados a la inflación han superado la inflación real en este ciclo y deberían seguir haciéndolo en 2022. Otros activos de renta fija pasarán apuros, pero incluso en ese caso, las exposiciones a la duración y al crédito gestionadas activamente pueden ofrecer una rentabilidad positiva a los inversores. Merece la pena tener en cuenta que es muy raro obtener dos años consecutivos de rendimientos negativos en los mercados de deuda pública desarrollados. Las previsiones de un aumento significativo de los rendimientos de los bonos han sido erróneas en el pasado, y podrían volver a serlo. En cuanto a la renta variable, las empresas con menos apalancamiento, con un fuerte poder de fijación de precios y con líneas de productos innovadoras prosperarán.

Como conclusión, el aumento de los precios será una parte necesaria de la transición energética, pero no tiene por qué ser algo que traiga consigo tipos de interés significativamente más altos y más volatilidad macroeconómica. En 2022, los inversores estarán muy atentos al pico de inflación y a su impacto en el comportamiento de los precios y los salarios. El escenario alcista es que la inflación alcanzará su punto máximo, y la flexibilidad de la economía mundial moderna, aún muy interconectada, permitirá que las expectativas vuelvan a estar firmemente ancladas.