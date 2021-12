Las familias de EEUU son por primera vez el inversor más activo en el siglo

Entre cheques de estímulo, madrigueras virtuales azuzadas por los foreros de Reddit y unas condiciones monetarias sin igual, el inversor minorista, cierra un año envidiable. De hecho, los hogares poseen ya el 38% de los 75 billones de dólares del mercado de valores de Estados Unidos. No solo eso, por primera vez desde 1999, el mayor propietario de la bolsa americana se ha convertido también en el comerciante más activo en 2021.

"Si alguna vez hubo alguna duda sobre quién ha ejercido el máximo poder en el mercado de valores, el inversor minorista estadounidense ha robado todo el protagonismo en 2021", reconoce Tony Pasquariello, responsable de ventas macro global de Goldman Sachs. En este sentido destaca como, en el año que dejamos atrás, se han producido más entradas de dinero en la bolsa americana que en los 25 años anteriores juntos.

Foreros y aplicaciones

El presente año nos ha demostrado que la actividad minorista probablemente seguirá siendo relativamente fuerte, ya que las operaciones gratuitas y el diseño persuasivo de muchas aplicaciones móviles han ayudado a introducir una nueva oleada de operadores activos.

Sus patrones de negociación han favorecido valores individuales frente a la diversificación y han tirado por tierra las valoraciones fundamentales. Véanse ejemplos como GameStop o AMC Entertainment, por mencionar algunos. Una dinámica que se ha visto potenciada por el poder de coordinación de muchos de estos inversores en foros online (como WallStreetBets), que no solo ha amplificado su influencia sino contribuido a fuertes vaivenes en la volatilidad. Cabe recordar cómo a principios de 2021, los "foreros de Reddit" fueron los responsable de un short squeeze [barrida de cortos] que afectó a GameStop, un minorista de videojuegos, y a AMC Entertainment, la empresa de salas de cines, que provocó pérdidas por valor de, al menos, 12.000 millones de dólares tanto a inversores institucionales como a muchos fondos de cobertura. La Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas, un organismo dirigido por los fondos de cobertura, calificó el frenesí como una verdadera "distorsión del mercado".

De cara a 2022, los analistas esperan que los inversores minoristas vuelvan a pasar a un segundo plano

"En muchos días, el mercado de opciones ha superado al mercado subyacente de renta variable en efectivo. Tanto si se trata de una gamma alcista a corto plazo, aprovechada por los inversores minoristas en sus valores individuales favoritos, como si se trata de una demanda récord de protección de índices por parte de los inversores profesionales, en varios momentos hemos visto las claras huellas de las viejas opciones de compra y venta en el mercado", apostilla Pasquariello.

Precisamente, además de acciones, este año se han negociado una media diaria de 39 millones de contratos de opciones, un 35% más que en 2020, según Options Clearing Corp. Los inversores minoristas representan más del 25% del total de la actividad de negociación de opciones, debido al fácil acceso a través de corredores online sin comisiones, según datos de Alphacution Research Conservatory. Las opciones son una forma de contrato de derivados que da a los compradores el derecho a comprar o vender un valor a un precio determinado en algún momento del futuro.

Ahora bien, algunos de los factores que han contribuido al aumento de las operaciones, como la renta disponible y los confinamientos, van a remitir en 2022. También las propias condiciones del mercado, a medida que la Reserva Federal se prepara para llegar a subir los tipos de interés hasta en tres ocasiones el próximo año con el objetivo de enfriar el ascenso de los precios.

De cara a 2022, los analistas esperan que los inversores minoristas vuelvan a pasar a un segundo plano, ya que un rendimiento que se promete comedido y los temores a la inflación "aburrirán" a muchos novicios. Quizás esta tendencia ya se deja notar desde el tercer trimestre, cuando los usuarios activos mensuales de Robinhood alcanzaron un total de 18,9 millones, por debajo de los 21,3 millones registrados en el segundo trimestre, lo que muestra una aparente ralentización del crecimiento de usuarios.

Aun así, los foros de Reddit indican lo contrario, dado que el entusiasmo que estos inversores minoristas muestran por el mercado sigue siendo elevado. Entre los valores actualmente más populares en Reddit en las últimas 24 horas de escribir esta crónica destacan (por volumen de negociación) Tesla, Apple, Amazon, Nvidia, AMD, GameStop, Microsoft, Palantir, Meta y Robinhood. Dicho esto es poco probable que el rendimiento de más del 600% que acumula un valor meme por excelencia, como GameStop, sea sostenible el próximo año.

Pese al poderío demostrado por los inversores minoristas a este lado del Atlántico, Goliath sigue dominando parte de las dinámicas de la bolsa americana. No debemos olvidar que el 1% más alto de los hogares estadounidenses posee el 53% del capital en renta variable de EEUU y el 10% más alto posee alrededor del 87% del capital, según datos facilitados por Goldman Sachs. Según revela Ryan Hammond, estratega del banco estadounidense, este es el grupo de inversores al que está siguiendo la pista de cara al comienzo de año. "Sus asesores financieros están haciendo las llamadas ahora y aconsejan protegerse contra la inflación y no tener bonos", confiesa en una nota a sus clientes.

Para Hammond, a partir del próximo 3 de enero, el marcador de la bolsa americana se resetea. Al respecto manifiesta cómo no ha habido ningún miedo a quedarse fuera (el afamado FOMO, por sus siglas en inglés) dado que los inversores institucionales han jugado a la defensiva en lugar de al ataque. Dicho esto, advierte de que esta estrategia de reacción cambiará a partir del próximo mes. "He seguido las asignaciones de activos y los flujos se prometen consistentes y grandes", anticipa.

¿Qué esperar del S&P 500?

Según la encuesta entre los principales estrategas que elabora CNBC, la media de las 13 mesas de inversión sitúan al S&P 500 en los 4.895 puntos el próximo año. La mediana es algo más elevada al situarse en los 5.050 puntos.

Las proyecciones varían enormemente entre los distintos estrategas. John Stoltzfus, de Oppenheimer, se postula cómo el más optimista al situar al indicador en los 5.330 puntos en 2022. No obstante, al otro lado de la balanza se posiciona el estratega jefe de Morgan Stanley, Mike Wilson, que anticipa una caída del S&P 500 a lo largo del próximo año hasta los 4.400 puntos. No muy lejos le sigue Savita Subramanian, Savita Subramanian, de Bank of America, quien considera que este índice se situará en los 4.600 puntos. Brian Belski, de BMO, lo sitúa en los 5.300.