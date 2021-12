Las renovables rebotan ante más optimismo de los bancos de inversión

Pese a no ser un buen año para las energías limpias en bolsa, las empresas de renovables registraron en la jornada del jueves un rebote apoyado por el optimismo de los analistas con algunas mejoras en las recomendaciones. Así, Solaria cerró el día con un repunte del 7,2%; Audax con un 3,8%; Grenergy con un 2%; Siemens Gamesa un 2,3% y Acciona Energía con un 1,4%.

Solaria acabó la jornada con una recomendación de compra de RBC Capital Market –que cambia el cartel de vender a mantener– y un consejo de compra de Credit Suisse, que emite su primera recomendación sobre la foltovoltaica y expresa, en su último informe, sus perspectivas optimistas sobre la misma, estimando un precio objetivo de 21 euros, una cifra que supone un potencial alcista del 14,9% tras el alza de ayer.

En este sentido, en el citado texto, Credit Suisse desarrolla: "Solaria tiene la mayor cartera de proyectos con 12 gigawatios, y el objetivo de capacidad más alto hasta 2025, con la ventaja de ser un operador local con exposición a un mercado solar de rápido crecimiento. Estimamos que su ritmo anual de crecimiento será del 23% [en España] entre 2021 y 2030. Aunque lo haga de forma irregular, estimamos que Solaria podría instalar hasta 5,6 gigawatios en 2025, por lo que su ebitda podría crecer a un ritmo del 40% anual entre 2021 y 2025".

Por su parte, Grenergy también cerró con el respaldo de RBC Capital Markets, que reiteró su recomendación de comprar y su precio objetivo de 60 euros, que implican un potencial del 50,5%, mostrando su confianza en el proyecto de la renovable y destacando su capacidad de instalación para 2022 y 2023.

Por otra parte, esta semana Solaria y Siemens Gamesa han escalado un puesto en la Liga Ibex de elEconomista, que aglutina las recomendaciones de las empresas del selectivo español, ordenadas de mejor a peor según una media ponderada de FactSet y Bloomberg, y se posicionan en el puesto 22 y 31, respectivamente.

Un año complicado

Si echamos la vista atrás, este no ha sido un buen ejerjecio para el sector de las energías limpias (fotovoltaica, termosolar, biomasa, eólica, etc), que ha perdido fuelle respecto a 2020. Y es que, pese al rebote registrado en la última jornada, este mercado no logra salvar el año, con empresas como Solaria y Siemens Gamesa como las más bajistas del Ibex.

Así, la positiva andadura que las empresas de renovables registraron en bolsa en ejercicios anteriores, con una subida de precios y la aparición de nuevas compañías en los índices, no ha seguido el mismo ritmo en 2021, debido, en parte, a la incertidumbre derivada de un marco regulatorio inestable, con la intención por parte del Gobierno de aprobar nuevas normativas.