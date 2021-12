Las bolsas de Europa ya 'vislumbran' la opción de marcar nuevos máximos crecientes

La tranquilidad alcista promete reinar hoy en los parqués de Europa y EEUU. Los principales selectivos continentales y norteamericanos apuntan a ganancias para inaugurar la semana que den continuidad a las registradas en Asia, donde el Nikkei y los selectivos chinos y coreanos registraron alzas superiores al medio punto porcentual ante las cada vez más claras señales de que China podría tomar medidas para reimpulsar su economía.

Estas ganancias servirían para ayudar a que los selectivos europeos recuperen los niveles en los que se movían antes de la aparición de la nueva variante de coronavirus, la conocida como ómicron. La posibilidad de que consigan superar esos niveles no es descartable, algo que favorecería la búsqueda de nuevos máximos crecientes en selectivos como el Dax o el EuroStoxx 50.

"Después de la importante subida que llevó a las principales bolsas europeas a rellenar gran parte del hueco bajista que abrieron en la jornada del viernes negro del pasado 26 de noviembre, es del todo normal que hayan optado por consolidar esas alzas en un proceso de corte consolidativo que tiene visos de ser previo a una continuidad alcista en busca del cierre de ese hueco bajista, que es lo que hay que esperar para hablar de nueva fortaleza y de una continuidad del Rally De Navidad", destaca Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

Para cerrar este hueco bajista, el EuroStoxx 50 debería batir los 4.293 puntos, lo cual sería una clara señal de fortaleza que abriría la puerta a que el selectivo europeo se dirigiera a marcar nuevos máximos crecientes dentro de su tendencia alcista, lo cual supondría ver al índice sobre los 4.415 puntos. En el caso del Dax, la superación de los 15.962 puntos favorecería el avance del selectivo germano hacia los 16.300 enteros.

El caso del Ibex, por su parte es diferente. El selectivo español sigue siendo el índice más débil de la escena europea y que está a punto de firmar un año 2021 que "es para echarse a llorar, sobre todo si miramos el comportamiento de sus homólogos europeos y norteamericanos", destaca Cabrero.

De hecho, "esta debilidad invita a no descartar ninguna hipótesis, como la de recaída a la base del canal que vuelvo a dibujarles y que discurre por la zona de los 8.000-8.150 puntos". Por eso, no se alejará este riesgo mientras el Ibex 35 no consiga cerrar el hueco que se abrió el viernes 26 de noviembre desde los 8.840 puntos.

El mejor mes del petróleo desde verano

El barril de petróleo de referencia en Europa acumula en lo que ha transcurrido de diciembre un alza cercana al 8% después del batacazo que registro en el mes de noviembre. Este incremento es el más elevado en un solo mes desde junio y, de continuar con la tendencia en lo que queda de año, se podría colocar como el segundo mes más alcista del ejercicio tras febrero.

En la sesión de hoy el crudo se revaloriza más de un 1% y ya suma su séptima jornada de ganancias de las últimas ocho.

Por su parte, el euro/dólar lleva casi un mes inmerso en un proceso lateral que tiene como techo y resistencia los 1,1385 dólares por euro y que mantiene los 1,12 enteros como soporte. "Este lateral nos indica de un empate de fuerzas en el debate que protagonizan alcistas y bajistas, concretamente entre aquellos que favorecen una caída hacia la directriz alcista de largo plazo que discurre por los 1,09/1,10 o los que favorecen una recta final de año alcista", destaca el analista técnico y asesor de Ecotrader, quien afirma que se encontrarán pistas en el mercado de divisas que apuntarían hacia una u otra dirección si el par pierde los 1,12 o supera los 1,1385 dólares por euro.

