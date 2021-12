"Las empresas 'growth' pueden seguir haciéndolo bien pese a la subida de tipos"

Caixabank Renta Variable Internacional PP, con 1.300 millones de euros en activos bajo gestión, fue premiado este año como el mejor plan de bolsa global por Morningstar, por la consistencia de su rendimiento en los últimos años. Su estrategia, enfocada en las compañías de crecimiento y con un fuerte peso de las firmas tecnológicas, le ha favorecido. Pero sus responsables consideran que pese a la rotación de los inversores hacia los valores más cíclicos, todavía puede deparar un buen resultado en los próximos ejercicios.

¿Cuál es la estrategia de este plan?

Es un fondo puro de renta variable internacional, donde en principio no hay restricciones geográficas y podemos invertir en aquellas compañías que consideramos tienen más valor. Básicamente se centra en buscar empresas de calidad, de elevada capitalización, con un sesgo de crecimiento, que tengan alguna ventaja competitiva respecto a sus comparables, que generen flujos de caja, y con criterios ESG. Este tipo de estrategia está dominado en gran parte por las compañías norteamericanas, por lo que ahora el 84% de la cartera se encuentra en esa zona. Y estamos infraponderados en Europa, con un 12%, y Asia Pacífico, con un 4%. Las diez principales compañías acaparan el 54% del patrimonio, de una cartera concentrada de 50 valores. La firma que más pesa actualmente es Microsoft, con casi un 9% de la cartera; Apple, con el 8%; Alphabet, con el 8% también; y otros valores son Tesla, con el 5%. Es un fondo que invierte en cosas que todos conocemos, que son líderes actualmente y van a seguir siéndolo en el futuro.

No son compañías que estén baratas

Desde el punto de vista de valoración, no podemos decir que esté comprando compañías especialmente baratas, pero sí que estás comprando liderazgo y una fuerte generación de caja, lo que hace que estemos menos preocupados por la valoración. Recuerdo que cuando Amazon entró a formar parte de los índices de referencia pensaba que era imposible, que estaba carísima. Hoy ese PER sería un chollo, porque estaría multiplicando por 10, 15 o 20 veces, y de esto hace solo cinco o seis años. Pero hay muchos ejemplos de este tipo. Dudabas si entrar porque te parecía que estaba caro.

"El tema regulatorio de las tecnológicas es difícil de valorar pero no nos sale ninguna alarma especial"

Por lo que cuenta de la composición, parece un fondo tecnológico.

No necesariamente, porque tenemos compañías del sector farmacéutico, como Johnson and Johnson, y algún banco como JP Morgan. Pero es cierto, que las principales compañías tecnológicas tienen un papel muy relevante. No es un fondo tecnológico, pero sí tiene un fuerte componente de este sector. De hecho, el sector de IT, actualmente, representa el 39% de la cartera. Y otro sector importante es el de Comunications Services, con un 15,4%. También es verdad que, hoy en día, en los índices mundiales son sectores con un peso muy elevado.

¿Cómo valoran el riesgo regulatorio que pueden sufrir estas compañías?

El tema regulatorio y de impuestos es difícil de valorar. Nosotros lo tenemos en cuenta en nuestros modelos pero no sale ninguna alarma especial respecto a la visión que tenemos del sector. En algún caso tendrán que pagar más impuestos, incluso en otros países fuera de EEUU. Pero no lo contemplamos de manera negativa.

Con el movimiento hacia sectores cíclicos, ¿qué potencial ven a estas compañías tecnológicas, cuál puede ser su recorrido?

Pueden seguir haciéndolo bien. Con la nueva variante del virus, donde no está claro el nivel de peligrosidad que puede tener, incluso en el caso de que tuviera un impacto negativo, este tipo de empresas se verían favorecidas. Todo el tema de trabajar y el ocio desde casa pueden seguir beneficiándolas. Y desde un punto de vista estructural van a seguir formando parte de las carteras, porque son las compañías del futuro. Estamos hablando de compañías que diseñan procesadores de gráficos 3D y software relacionado con estos temas, como NVidia. O tecnologías que ayudan a la conectividad de las personas, o la realidad virtual... El fondo, por el tipo de compañías en las que invierte, va a tener un sesgo a growth y al sector tecnológico innato. Lo que está claro es que nuestro escenario es apostar por compañías de crecimiento, que siguen teniendo valor, capaces de generar beneficios de forma recurrente en el futuro, y no tenemos necesidad de estar cambiando al ciclo o el value.

¿Cuáles son los principales riesgos para estas compañías?

Que haya un cambio de tecnología, que llegue una nueva tecnología que haga descarrillar los modelos de negocio actuales, que ya no tengan sentido. Por eso hay que ser ágiles, porque puede haber negocios que hoy parecen rentables pero pueden no serlo en el futuro. Ese es el gran riesgo.

"Las compañías de crecimiento siguen teniendo valor. no tenemos necesidad de estar cambiando al ciclo o al value"

¿Les preocupa la inflación?

Estamos preocupados, pero en un entorno de inflación, y en contra de lo que pueda parecer, que beneficia más a las empresas más value, nosotros pensamos que estas compañías incluso en un escenario de subidas de tipos de interés pueden seguir haciéndolo bien. No estamos hablando de firmas apalancadas, sino de empresas muy diversificadas, globales desde el punto de vista de generación de ingresos. Y buscando las que tienen más calidad, pueden seguir haciéndolo bien en un escenario de subidas de tipos de interés y de crecimientos más bajos en los próximos trimestres.