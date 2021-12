Una farmacéutica duplica su valor bursátil al anunciar un medicamento que vence a la variante ómicron del coronavirus

Los últimos días han estado protagonizados por la incertidumbre y el miedo ante la variante ómicron, la nueva cepa de coronavirus que Sudáfrica anunció al resto del mundo. Las bolsas han sufrido altibajos al temer nuevos confinamientos estrictos y prever caídas del consumo como las que se produjeron a lo largo de 2020 hasta la aparición de las primeras vacunas. Pero, como dice el refrán, "a río revuelto, ganancia de pescadores". Esto ha vuelto a poner a las compañías farmacéuticas en el foco, y algunas como Adagio Therapeutics han aprovechado el tirón.

La compañía con sede en Massachusetts (EEUU) anunció el pasado lunes que su antiviral llamado ADG20 "mantendrá su actividad contra ómicron" y otras mutaciones del SARS-CoV-2, logrando una "duración potencial de protección superior a un año con una sola inyección". "El ADG20 se diseñó para que tuviera una actividad potente y ampliamente neutralizante en previsión tanto de la rápida evolución antigénica del SARS-CoV-2 como de la aparición de futuros virus simulares al SARS con potencial pandémico", señaló la empresa en su comunicado.

Los inversores no tardaron en celebrar la noticia, llevando el valor de las acciones a subir un 86,43% el mismo lunes, cerrando en los 46,83 dólares, aunque llegó a marcar máximos intradía en los 53,72 dólares, es decir, llegando a crecer un 113%. En las primeras horas del martes continuó su estratosférica subida, tocando los 78,82 dólares, pero retrocedió hasta ceder prácticamente todo lo ganado y registrar un auge del 0,45% al cierre, manteniendo la moderación en las sesiones siguientes.

A su buen lunes se suma que el viernes previo, ante las primeras noticias de la nueva variante, Adagio Therapeutics ya se revalorizó un 34,12%. Por tanto, y tras cerrar en los 45,83 dólares este viernes, en apenas seis sesiones sus títulos se han incrementado un 82,5%. Por contraposición, Pfizer ha retrocedido un 1,6% y Moderna lo ha hecho un 17,3% en los últimos 5 días.

Today, we provided information related to the potential of our lead SARS-CoV-2 antibody, ADG20, to address the #Omicron SARS-CoV-2 variant, and other known variants of concern. Read the full release here: https://t.co/CK5WykfkyH pic.twitter.com/w8j8Bl2034