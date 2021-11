Los expertos dan el año por acabado sin descartar un 'rally' de Navidad

La aparición de la variante Ómicron ha dilapidado las ganancias acumuladas en noviembre en los parqués, y a falta de 22 sesiones para despedir el año, cabe preguntarse si es el momento de dar 2021 por finiquitado o si, por otra parte, las caídas de la semana pasada pueden favorecer el archiconocido como rally de Navidad.

"No parece extraño que, ante una nueva noticia relacionada con incertidumbre por nuevas variantes del Covid, aproveche la excusa para una corrección. En cualquier caso, hemos de poner los movimientos en contexto, y los principales índices europeos cotizan aproximadamente a los mismos niveles de hace un mes", destacan desde BBVA AM.

"Lo que sí sabemos", asegura Federico Battaner, responsable de renta variable española de Trea, "es que el mercado ya ha pasado por otras variantes que han resultado relativamente ilesas. Si creemos que el mercado sigue el mismo camino, la reacción negativa inicial puede resultar meramente temporal", explica.

Link Securities: "Sería prudente y no me volvería loco ni aumentando ni reduciendo la exposición"

A la espera de nuevos acontecimientos sobre el virus, la principal referencia europa arrancó la semana con un repunte de medio punto porcentual. En el caso concreto del Ibex 35, despidió la sesión con un tímido avance del 0,6%, pero la incertidumbre impulsó a valores defensivos como Naturgy y Red Eléctrica a máximos anuales, mientras que Grifols e IAG terminaron el lunes en su nivel más bajo del año.

¿Qué hacer en este contexto? Si bien la mayoría de los expertos dan el ejercicio por acabado, con Wall Street ofreciendo alzas del 24% y Europa un 16%, en líneas generales son prudentes y prefieren esperar a ver cómo avanza la expansión y contención de Ómicron antes de dar por perdido un nuevo arreón bursátil en la recta final del año.

"Yo sería prudente y no me volvería loco ni reduciendo exposición ni incrementándola. El año para muchos inversores está ya prácticamente cerrado, lo que no es óbice para que, si el actual escenario se aclara un poco en las próximas semanas, pueda producirse el rally de Navidad", explica Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities.

También se muestra cauto Sergio Ávila, analista de IG, quien considera que "hay que seguir al mercado día a día para ver cuando se pone fin a la corrección y, a partir de ahí, considerar si es posible que tengamos una fase de rebote a finales de diciembre. Aún es pronto para saberlo", agrega.

Renta 4: "Pienso que es improbable ver un rally significativo después de un año que ha sido bueno"

Menos confiada se muestra Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4, quien ve "improbable" un rally de Navidad "significativo después de un año que ha sido bueno".

¿Qué cabe esperar del mercado las próximas semanas ? "Aunque es un asunto imprevisible y no económico, la lógica dice que lo más probable es que las vacunas modificadas funcionen en poco tiempo y que, mientras tanto, las limitaciones a la movilidad tengan un alcance moderado y asumible en términos de actividad económica", explican los analistas de Bankinter.

¿Rebote de gato muerto?

Sin embargo, los analistas discrepan a la hora definirlo como un rebote de gato muerto, que en la jerga bursátil sirve para explicar el comportamiento en el que los mercados, tras una caída importante, experimentan una subida en un determinado momento de tiempo.

Para Aguirre el repunte no responde a este tipo, "porque eso supondría que somos bajistas en bolsa a medio plazo y no es así. Yo creo que simplemente los inversores, después de un viernes negro-rojo están mirando más pausadamente la situación, a la espera de cómo evolucione la nueva variante y cuál sea su impacto real en la economía", señala. De hecho, la experta recuerda que si el impacto en crecimiento económico acaba siendo limitado, "las caídas del viernes podrían ser una oportunidad de compra de cara al medio plazo", puntualiza.

Ábaco Capital: "Creemos que es una oportunidad para construir cartera poco a poco"

En esta línea, Pablo González, CEO y responsable de inversiones de Ábaco Capital AM, defiende que "probablemente entramos en los peores meses para la estacionalidad del virus, de aquí a febrero, y a corto plazo es un período de incertidumbre, pero creemos que es una oportunidad para construir cartera poco a poco". Sí considera el rebote de gato muerto el experto de IG, para quien "todos los indicadores técnicos muestran que la corrección no ha terminado y el repunte es una buena oportunidad para deshacer posiciones", arguye.