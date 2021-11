Amundi, Abante, Kutxabank y Fineco son las firmas que más puestos suben en el ranking de la gestión en 10 años

Diez años dan para mucho. El sector financiero español es un claro ejemplo de ello, con la concentración de la banca por medio de fusiones como la de CaixaBank y Bankia, Santander y Banco Popular o Sabadell con la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo. Un panorama cambiante que tiene su reflejo en las firmas de gestión de activos, algunas de ellas vinculadas a los grandes bancos y otras más independientes.

Si Santander AM ocupaba en 2011 la primera posición por patrimonio bajo gestión, con casi 22.000 millones de euros, en septiembre de este año ese puesto era para CaixaBank AM, que suma los activos procedentes de Bankia AM, según datos de Inverco.

Hace diez años, BBVA AM e Invercaixa Gestión (el brazo gestor de La Caixa) completaban el podio por patrimonio junto a Santander AM -los únicos con cifras superiores a los 10.000 millones de euros-. En la actualidad, las tres entidades siguen ocupando los tres primeros puestos, pero el orden se ha invertido y su patrimonio se ha multiplicado, un signo del mayor apetito de los españoles por la inversión.

En concreto, CaixaBank AM ha ganado casi 64.000 millones en los últimos diez años; Santander AM ha sumado otros 29.500 millones a lo que tenía en 2011, y BBVA AM gestiona 26.200 millones más que a comienzos de la década anterior.

Los que más suben

Sin embargo, las gestoras que más han crecido en todo este tiempo en lo que se refiere al patrimonio bajo su custodia son Amundi Iberia, Abante Asesores, Kutxabank Gestión y GIIC Fineco. Todas ellas avanzan más de quince puestos en diez años. En primer lugar, Amundi Iberia -comandada por Marta Marín Romano- ha dado un salto de veinticuatro puestos, el mayor de todas las gestoras. De no aparecer ni siquiera entre las veinte primeras firmas, con un patrimonio bajo gestión de 370 millones de euros en 2011, a ocupar el puesto número catorce de la clasificación y alcanzar un patrimonio de 3.500 millones.

En segundo lugar se produce un empate entre Abante Asesores y Kutxabank Gestión, que suben diecisiete posiciones en la tabla en diez años. Ninguna de ellas estaba entre las primeras veinte firmas en 2011. Por un lado, Abante -bajo la dirección de Santiago Satrústegui- ocupa el puesto número veinte con un patrimonio de 1.903 millones de euros (dato de septiembre), lo que significa que ha ganado más de 1.500 millones en diez años.

Por otro lado está Kutxabank Gestión -antes denominada Kutxagest-, cuyas riendas sujeta Joseba Orueta. La firma vasca gestionaba 1.117 millones de euros hace diez años y ahora se acerca a los 16.500 millones: ocupa la quinta posición de la clasificación, justo detrás de Ibercaja Gestión.

Por último, GIIC Fineco avanza quince puestos desde 2011 y alcanza los 3.817 millones de euros de patrimonio bajo gestión. La firma dirigida por Enrique Saez Uribarri se sitúa ahora en duodécima posición, si bien hace diez años no estaba entre las veinte primeras gestoras.

Entre las firmas que más han avanzado merece un mención especial Renta4 Gestora, que ha dado un salto de catorce posiciones en todo este tiempo. De 658 millones de euros en activos bajo gestión en 2011, la compañía española se aproxima a los 4.000 millones y ocupa el puesto decimotercero en el ránking.

Asimismo, sobresale el esfuerzo de Caja Laboral Gestión, que avanza ocho puestos y supera los 3.000 millones de patrimonio (se sitúa en la decimosexta posición); y el salto de siete puestos de Gescooperativo, que se sitúa en la décima posición de la clasificación actual con activos bajo gestión valorados en más de 5.800 millones de euros.

Por último, entre las firmas que pierden posiciones están Santander AM y BBVA AM, como se señalaba al principio, y también Mapfre AM, que retrocede tres puestos y ocupa el lugar decimonoveno.