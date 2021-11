Precios para 'embarcar' en las aerolíneas europeas

Joan Cabrero Barcelona

Era una noticia que se llevaba esperando meses y finalmente el Gobierno de EEUU confirmó semanas atrás la reapertura del tráfico aéreo con los viajeros que hayan completado la pauta de vacunación a partir de este mes de noviembre. Esta gran noticia seguirá ayudando a que las compañías aéreas puedan continuar con su objetivo de recuperar los niveles donde cotizaban antes de la pandemia del coronavirus, que provocó la peor crisis del sector desde la II Guerra Mundial.

En muchos casos estos niveles no han sido recuperados y una vuelta ahí es el objetivo que en numerosas ocasiones he señalado que hay que valorar en próximos meses. Subidas hacia esos máximos del año 2020, que en casos como IAG supondría asistir a alzas del 150% desde niveles actuales, es algo que tarde o temprano sucederá en cuanto vayan desapareciendo las restricciones a los viajes y todo vuelva a la normalidad, de ahí que entienda que las últimas caídas que han sufrido las compañías aéreas son una oportunidad inmejorable para incorporarlas en cartera.

A continuación voy a analizar a las principales compañías aéreas señalando los puntos de entrada, resistencias y los objetivos a buscar.

IAG

Si IAG, que es la aerolínea más expuesta a EEUU, volviera a niveles donde cotizaba antes del Covid crash en la zona de los 5-5,30 euros, supondría asistir a subidas del 150% desde el nivel donde cotiza actualmente. Antes de este objetivo hay una resistencia intermedia en los 2,57 y 2,68 euros, cuyo alcance no me sorprendería que pudiera darse en esta recta final de año si la presión compradora logra batir resistencias que presenta el título en los 2,20 y 2,26 euros. Por ahí discurre la directriz bajista que viene acotando la fase de consolidación que inició IAG a mediados de junio, cuando alcanzó los 2,57 euros. Esta consolidación ha encontrado suelo en los 1,60 euros, que es un soporte que dudo que se pierda i si lo cediera considero que en el peor de los casos la cotización se dirigiría a buscar apoyo a los 1,44/1,50 euros antes de retomar el vuelo hacia objetivos en los 5-5,30 euros.

Operativamente la zona actual de precios es óptima para comprar IAG en busca de que supere los 2,20/2,26 euros y se dirija a primeros objetivos en los 2,57 y 2,68 euros, por encima de los cuales ya no habría otra resistencia hasta los 3,65 euros, cuyo alcance supondría una recuperación del 61,80% de Fibonnaci de toda la caída pandémica.

Ryanair

La mayor aerolínea de bajo coste de Europa ya recuperó en diciembre pasado niveles donde cotizaba a comienzos de 2020 en las 17 libras, recuperando el 100% de la caída que llevó a la compañía a la zona de 8 libras. El alcance de esa resistencia de las 17 libras provocó el comienzo de un proceso consolidativo lateral que no me cansado de repetir que era una simple pausa previa a una continuidad alcista hacia primeros objetivos en los altos históricos del año 2017 en las 20 libras. Pues bien, la semana pasada la presión compradora comenzó a presionar el techo de este proceso lateral que aparece por las 18,50 libras. Su ruptura invitaría a comprar si andan tras esta compañía en busca de que supere las 20 libras y se dirija a buscar el objetivo que por técnico se encontraría en la zona de las 34 libras, que está a un 90% de niveles donde cotiza ahora. Con stop bajo las 15,67 libras se puede comprar si supera 18,50 o corrige de nuevo a la zona de las 16 libras.

Wizzair

La aerolínea de bajo coste húngara Wizzair fue la primera en superar su cotización los máximos que marcó en marzo del año pasado en las 45 libras, llegando el precio a las 56 libras, un 25% por encima. Desde ese entorno que alcanzó el pasado mes de marzo el título viene consolidando posiciones en una caída que semanas atrás lo llevó a las 42,50 libras, donde discurre la directriz alcista que acota la consolidación descrita. Manejando un stop parcial bajo las 42,50 libras y total bajo las 39,75 libras, Wizzair me parece una oportunidad bastante interesante para comprar en busca de que en próximos meses supere las 55-56 libras y entre en subida libre absoluta. Si no quieren asumir ese stop no compren o háganlo solamente si la cotización vuelve a la base de la posible figura triangular que acota la consolidación que discurre ahora por las 44 libras. Personalmente me inclinaría por situar órdenes de compra en ese soporte.

Easyjet

La empresa londinense EasyJet es otra de las compañías a vigilar y en este caso su principal atractivo es que se encuentra a un 45% de los máximos que marcó en enero en las 9,25 libras y a un 105% de niveles donde cotizaba antes del Covid crash en las 13 libras. Otro elemento que por técnico invita a comprar en la zona actual de precios es que la corrección de los últimos meses ya ha alcanzado la zona de las 5,50 libras, lo que supone una corrección del 61,80/66% de toda la tendencia alcista que nació en los mínimos de marzo del año pasado desde las 3,45 libras. Si asumen un stop bajo esas 5,50 libras compren en busca de las 9,25 y luego las 11 y 13 libras.

Air France

Air France es otro título que ha sufrido una importante corrección como refleja el hecho de que haya corregido también un 61,80/66% de toda la subida que nació en los mínimos de marzo de 2020, tras alcanzar la zona de los 3,70-3,90 euros. Desde este soporte teórico, que es la referencia de stop que hay que asumir si alguien quiere comprar la compañía, la cotización está subiendo con fuerza durante las últimas semanas y todo apunta a que es cuestión de tiempo que recupere niveles de 6 euros, que alcanzó en febrero, por encima de los cuales se confirmaría la reestructuración alcista hacia objetivos en los altos pre Covid en los 10 euros. Hasta ahí hay un recorrido del 120%.

Amadeus

Amadeus no es una aerolínea pero es una compañía que está directamente relacionada con este sector al tener una tecnología que ayuda a las empresas a conectarse con el ecosistema de viajes global, creando soluciones que ayudan a las aerolíneas, aeropuertos, hoteles etc. El obejtivo a buscar en Amadeus en próximos meses aparece en la zona de los 78-80 euros, que es donde cotizaba antes del Covid crash. Hasta ahí hay un potencial del 25% y su alcance es algo que entiendo que es muy probable, máxime si la presión compradora logra romper resistencias de 66,60 euros, que es el techo del proceso lateral que desarrolla durante los últimos meses. Para comprar en los niveles actuales les sugiero utilizar un stop bajo los 54,80 euros. Mientras no pierda este soporte buscaría los 78-80 euros y luego la subida libre absoluta.