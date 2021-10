Cobas AM entra en ACS y sigue aumentando su participación en Galp

Cobas Asset Management ha entrado en el capital de ACS, con un peso del 1%, al tiempo que ha salido de Merlin Properties y ha aumentado su peso en Galp, según ha señalado la gestora en su carta trimestral, publicada este jueves.

En concreto, durante el tercer trimestre, la gestora ha realizado pocos cambios en su cartera ibérica, si bien ha informado de la salida de la socimi, donde también tenía un peso cercano al 1%, al tiempo que ha entrado en el accionariado de ACS.

Además, ha comprado Técnicas Reunidas y Sacyr, mientras que ha reducido su presencia en Indra y CTT. Esta cartera ha conseguido una rentabilidad en el tercer trimestre del 0,2%, frente al 1,5% de su índice de referencia.

Con respecto a su cartera internacional, ha salido "por completo" de G-III, Porsche y Diamond S. Shipping, que en junio tenían un peso conjunto por debajo del 3%.

En cambio, ha entrado en el capital de Gaslog Partners, BW Offshore y Enquest, con un peso conjunto ligeramente superior al 3%. Asimismo, ha comprado International Seaways y BW Energy, mientras que ha reducido su presencia en Aryzta y OCI.

Durante el tercer trimestre, esta cartera ha obtenido una rentabilidad del 4,2%, frente a una rentabilidad del 0,7% de su índice de referencia.

Ha obtenido en el tercer trimestre una rentabilidad de -1,2%

Por último, en su cartera de grandes compañías, Cobas AM ha entrado en ACS y New Fortress Energy con un peso conjunto inferior al 2%, al tiempo que ha aumentado su presencia en CKH Holdings y Galp. En cambio, ha reducido su participación en Bolloré y KT Corporation.

La Cartera Grandes Compañías ha obtenido en el tercer trimestre una rentabilidad de -1,2% frente a su índice de referencia, que ha obtenido el 2,3%.

La gestora señala que durante el tercer trimestre sus fondos han mantenido la "evolución positiva" que ha observado en los dos anteriores trimestres y desde el descubrimiento de la vacuna contra la Covid-19 en noviembre de 2020.

"El buen comportamiento de los fondos de Cobas AM ha superado, en el ultimo trimestre, el comportamiento del sector 'value' "

Ha destacado, asimismo, que septiembre ha sido un mes "especialmente bueno" con subidas en torno a un 6% en su cartera internacional.

"El buen comportamiento de los fondos de Cobas AM ha superado, en el ultimo trimestre, el comportamiento del sector 'value' y del conjunto de compañías 'value' europeas. Esperamos que esta evolución positiva continúe conforme se sigan realizando las tesis de inversión de las compañías en las que están invertidos", señala la gestora.