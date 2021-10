¿Despegará la banca? Vuelve a ser rentable y tiene un potencial del 15%

La banca ha conseguido mantener encendido el fuego desde que el Banco Central Europeo llevara a cero los tipos de interés allá por el año 2015. No ha sido fácil. El Covid supuso un auténtico vendaval que amenazó con apagar la llama antes siquiera de que llegara a prender la recuperación definitiva, pero no lo logró. Hoy la gran banca española está en disposición de afirmar que ha vuelto a ser rentable, a pesar del BCE y no gracias a él. Ahora solo falta que Christine Lagarde encienda la mecha que dará la lugar a la explosión del sector, aunque para ello haya que esperar, previsiblemente, hasta el año 2023.

En el entretiempo, que es mucho, las entidades financieras, crisis mediante, han demostrado que son capaces de sobrevivir a un periodo de sequía que dura ya más de seis años. Con los datos en la mano del mes de junio, la gran banca nacional -a saber Santander, BBVA y CaixaBank- logró un ROE (retorno sobre el capital, por sus siglas en inglés) medio del 9,8%, prácticamente el 10% que tradicionalmente calcula el mercado que es el coste del capital. Hay quien piensa dentro del mismo sector, en cambio, que es un dato anticuado y muy alejado del coste real al que se están financiando los bancos.

Las últimas emisiones de deuda perpetua de Banco Santander de este mismo año -la primera en mayo y una última el 21 de septiembre por un total de 2.000 millones de euros- se hicieron a un cupón medio del 4,187%, incluido un récord histórico entre las entidades del sur de Europa que igualó a CaixaBank, que también emitió el mes pasado al 3,65%. Sabadell, quien tiene -por su perfil de riesgo- el mayor coste de financiación del sector emitió 500 millones en CoCos en marzo al 5,75%.

Sea como fuere, la banca ha hecho los deberes para lograr que sus resultados recuperen el terreno perdido una vez que el BCE suba los tipos. Además de lograr por sí mismos ser rentables -sin la ayuda del precio del dinero que es el principal factor que engrosa el margen de intereses-, cerraron 2020 con provisiones por valor de 8.350 millones de euros entre las seis entidades cotizadas para paliar los posibles impagos el Covid. De no ser necesarias (teniendo en cuenta que la gran mayoría de las moratorias ya han vencido) podrían convertirse en un resultado extraordinario a partir del próximo año -nunca este- si la morosidad sigue controlada, contra todo pronóstico.

Con los últimos datos disponibles del mes de julio publicados por el Banco de España (BdE), la ratio de mora media del sector financiero nacional cayó al 4,39%. Entre los cotizados, y por este orden, lejos de dispararse, a cierre de junio la mora fue del 4,2% en BBVA, 3,7% Unicaja, 3,6% CaixaBanl, 3,58% Sabadell, 3,22% Santander y 2,34% Bankinter.

Potencial alcista

Durante varios años los principales gestores de fondos optaron por mantenerse al margen de la banca, dada la falta de visibilidad que afectaba al sector, a pesar de que llegaron a cotizar a precios de derribo. Hoy la película es otra. Tres entidades, Unicaja, Santander y CaixaBank logran un consejo de compra; BBVA es un mantener y Bankinter y Sabadell una venta, algo clásico ya, teniendo en cuenta que la entidad naranja es la única que cotiza con prima (escasa) sobre el valor de sus fondos propios y que las acciones de la entidad catalana han doblado su valor desde enero, dejándole sin potencial. "El momemtum de Sabadell sigue mejorando. La entidad espera un aumento del margen neto de intereses sobre el 5% de 2020 a 2023. El foco sigue sobre el recorte de gastos, mediante un programa de eficiencia de 100 millones de euros para 2022. Y aunque la dirección de Sabadell sigue negando la posible venta de TSB, creemos que existe disposición a ello", aseguran desde Bloomberg Intelligence que describen una foto muy clara del momento de la entidad. Fuentes financieras sostienen que esa venta de TSB llegará una vez que se haya logrado hacer rentable a la filial británica y optimizar al máximo el desembolso de 2.300 millones que hizo en 2015.

Deutsche Bank prevé una ratio de capital cet1 del 13% para la nueva Unicaja tras la fusión con Liberbank

La gran banca española cuenta con un potencial alcista próximo al 15%, que es la media del 8% de BBVA -en máximos desde 2018 y la entidad más alcista de los últimos dos ejercicios, con un 32% de revalorización- y de, sobre todo, el 17% de Santander y el 19% de CaixaBank.

Unicaja es la entidad que cuenta con la mejor recomendación -como viene siendo habitual desde hace años- y también con el mayor potencial, de más del 26%. Esto se debe a que el mercado le sigue exigiendo un descuento sin parangón frente a sus comparables. Su capitalización representa solo el 33% del valor de sus fondos propios. Es el segundo mayor descuento de los bancos españoles solo superado por Sabadell, donde roza el 80%. Y eso que el mercado confía en el futuro de la nueva entidad tras su fusión con Liberbank. Presentará el próximo 3 de noviembre los primeros resultados conjuntos.

"Unicaja cuenta con el mayor exceso de capital sobre su capitalización de toda la banca española [la entidad lo valoró en 1.600 millones en la última presentación de resultados], lo que aumenta el potencial de retribución para sus accionistas", apuntan desde Barclays. "Creemos que las sinergias serán el gran driver que mejore sus resultados, y que contribuirán con el 40% del resultado neto de cara al año 2023", sostienen los analistas de Deutsche Bank, quienes calculan en unos 192 millones de euros las sinergias en este periodo de tres años. El consenso prevé un beneficio de 365 millones para 2023. Creen, asimismo, que Unicaja liderará la ratio de capital ordinario (exigido por Fráncfort) tras la fusión con el 13% de fully loaded.

Liquidez

Y este es el otro gran tema que ocupa y preocupa -aunque ya no tanto- a los accionistas de bancos, que en España son mayoría. ¿Por qué? Fuentes del sector aseguran que Fráncfort "ha apretado lo suficiente ya a las entidades españolas" y que ahora "es el turno del resto de Europa". Los deberes parecen estar hechos teniendo en cuenta que, de media, la banca nacional cuenta con un colchón de liquidez sobre el criterio más exigente que pide el BCE, el CET1 fully loaded, de 410 puntos básicos. De entre las entidades cotizadas BBVA registró a junio la ratio de capital ordinario más elevada, del 14,2%, 560 puntos por encima del 8,6% que pide el organismo. Unicaja logró situarlo en el 17,7%, aunque en la ecuación no se incluía Liberbank.

De cara al cierre del ejercicio, el BCE revisará de nuevo los requerimientos mínimos, que van del 7,7% de Bankinter al 8,9% del Santander, ya que en su caso también se cuantifica el riesgo de entidad sistémica.

Ese exceso de capital podría incluso llevar a la banca a doblar el dinero que destinan a dividendos, aunque es un supuesto irreal. Los analistas sí lo ven, en cambio, como un catalizador de la acción por dos motivos: porque no existen dudas sobre la viabilidad del sector y porque podría repercutir en una mayor retribución a los accionistas una vez se difumine el fantasma de un posible aumento de la morosidad a raíz de la pandemia.

La rentabilidad del dividendo de Unicaja, Santander y CaixaBank batirá cotas del 7% en 2023

Con el objetivo, precisamente, de controlar los impagos derivados de la parálisis y el desempleo del Covid, el BCE dio un paso adelante prohibiendo la retribución de la banca sobre las cuentas de 2020 para evitar salidas de capital innecesarias. Y este es otro catalizador del sector actualmente.

La rentabilidad media de los pagos previstos con cargo a 2021 de las seis entidades alcanza el 5,7%, incluyendo las recompras ya anunciadas de Santander y BBVA. El consenso no descarta que Unicaja pueda seguir sus pasos, aunque fuentes de la entidad sostienen que, de aprobarse, no se anunciaría hasta el próximo año. A dos años vista, la rentabilidad de los pagos del sector supera en algunos casos, como Unicaja, Santander o CaixaBank, el 7% a los precios actuales, aunque la lógica lleva a pensar que el retorno del dividendo se suavizará si el sector logra volver a cotizar ajustando su precio a su valor en libros. El viento de cola que podría motivar este escenario sería una subida de tipos del BCE, que no se ve hasta el horizonte de 2023.

"Una posible subida del Euribor y la retirada de las compras de los bancos centrales son un desafío que hará que los fondos Next Generation europeos y el aumento del crédito al consumo sean claves" para la recuperación de la banca. En el caso de CaixaBank aspiran a préstamos de 70.000 millones de euros, el equiparable a su cuota del 25% en préstamos en España.

Santander y BBVA juegan, además, a su favor con la subida de tipos en Brasil -que el consenso ve en el 7,5% para finales de 2022 y la de México, que recientemente los aumentó hasta el 4,75%.