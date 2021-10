El Ibex no recuperará su 'payout' previo al Covid-19 ni en 2023

Carlos Simón García Madrid

Si el mercado español había ondeado una bandera con orgullo durante estas últimas décadas esta había sido la del dividendo. La retribución al accionista había sido seña de la bolsa nacional en general y del Ibex en particular, con muchos pagos que superaban rentabilidades del 5%, algo que escasea en el resto de bolsas del Viejo Continente y que es incluso excepción al otro lado del Atlántico.

Sin embargo, cuando sopló el temporal provocado por la pandemia de Covid-19, allá por febrero y marzo del año pasado, esta bandera fue la primera que salió volando y las compañías prefirieron nadar y guardar la ropa ante la incertidumbre que venía, reduciendo o eliminando sus dividendos por precaución. Y es que las cifras así lo avalan.

En 2019, el año previo a la pandemia, las compañías del Ibex 35 dedicaron un total de 23.045 millones a remunerar a sus accionistas. Esta cifra representa un 68% del beneficio neto que logró el índice de referencia español ese año, que fue de 33.748 millones. No obstante, llegó la pandemia y las compañías redujeron de forma drástica sus pagos. Algunas obligadas por los organismos internacionales, como es el caso de las entidades bancarias, y otras presionadas por el desplome previsto de sus ingresos, como puede ser el caso de los valores ligados al turismo. Así, la cuantía que en 2020 estas compañías derivaron al pago de dividendos se redujo en un 30%, hasta los 16.120 millones, en un año en el que el Ibex, de forma acumulada, reportó pérdidas por 1.263 millones de euros, especialmente por los abultados números rojos de IAG y las fuertes provisiones de Santander.

Pese a que 2021 ya está siendo el año del inicio de la recuperación de los beneficios, las empresas todavía están mostrándose cautelosas con los dividendos y solo ofrecerán a los accionistas el 41% de las ganancias, casi 30 puntos porcentuales menos que dos años antes. Lo harán al distribuir, según prevé el consenso de expertos que recoge Bloomberg, 20.681 millones de euros sobre los más de 50.700 millones que se espera que ganen los 35 valores del Ibex. "Las compañías han aprovechado la coyuntura para ajustar su política de dividendos y no van a tener prisa por restaurarla, aunque es difícil saber cuándo lo harán porque dependerá de qué pase con la economía en general", explica Ignacio Cantos, analista de atl Capital. "Es bueno tener un Enagás o un Endesa que den estos altos dividendos, pero creo que ese criterio va a cambiar porque las empresas ya no perciben que el mercado se lo reconozca", apunta Víctor Peiró, analista de GVC Gaesco. "Creo que vamos a ver dividendos menores pero de más alta calidad, con más caja y menos scrips y no deberían ser penalizados por ello", añade. "Pienso que ahora el mercado español va a alcanzar esa madurez que ya tienen otras bolsas europeas", concluye.

Desde ahí, la cantidad de dinero en dividendos seguirá aumentando hasta superar tanto en 2022 como en 2023 los niveles de inversión de 2019. De hecho, dentro de dos años se espera que esta cifra alcance los 25.662 millones. Sin embargo, el payout en este caso solo llega al 53% ya que el beneficio neto previsto para el índice en ese ejercicio es de 48.142 millones.

Para Cantos, "lo que puede truncar la vuelta a la normalidad es que los beneficios y el PIB no cumplan con las expectativas actuales de recuperación, mientras que la inflación, si bien no tiene un efecto directo en las propias empresas, puede adelantar o atrasar la retirada de estímulos por parte del BCE, y eso sí que impactará a las compañías más endeudadas".

Las firmas más 'cautas'

La mayoría de las firmas (sin incluir recompras de acciones) han reducido en mayor o menos medida la proporción de sus beneficios destinados a pagar dividendos y varias, en concreto 14 sobre las 35 del Ibex, al igual que el propio índice, no recuperarán los niveles previos al coronavirus ni en 2023, según las expectativas del consenso de analistas que recoge Bloomberg.

De entre ellas, destacan Endesa y Telefónica. La primera, dedicó nueve veces su beneficio neto de 2019 a pagar 1.547 millones de dividendo cuando solo hizo 171 millones de beneficio. Si bien es cierto que fue muy extraordinario ya que realizó un deterioro de sus activos. No obstante, el año siguiente su payout fue del 150% y para 2023 se espera que sea del 71%. En el caso de Telefónica la situación ha sido parecida, pero no igual, ya que la teleco, que en 2019 repartía 0,4 euros por acción, utilizó el doble de su beneficio neto para pagarlo, también en un año complicado para la compañía. Para 2023 su payout descenderá hasta el 69%, tras una reducción del dividendo por acción de 0,10 euros y pagarlo a través del formato scrip.

El siguiente caso es el de Ferrovial, que aunque su previsión de beneficio neto no es estable ni fiable por la propia naturaleza de la compañía, lo cierto es que en 2019 dio un dividendo de 0,73 euros mientras que en 2023 lo hará de menos de 0,69 euros, según los expertos. Otros casos destacados son los de IAG, Repsol, CaixaBank, Merlin o Red Eléctrica, entre otras. Por el contrario, también las hay que incrementarán la parte de sus beneficios dedicada a esto, como Cellnex, Fluidra, Enagás, Indra, Bankinter o ACS, entre otras muchas.

La rentabilidad se recupera lentamente

Los sucesivos recortes en los pagos de dividendos al llegar la pandemia provocaron un descenso brutal de la rentabilidad ofrecida por el Ibex con sus retribuciones, uno de los principales atractivos del índice español. En 2018, el rendimiento alcanzó el 4,5% y el año pasado se desplomó hasta el 3%. Para este año, según el consenso de expertos que recoge Bloomberg, alcanzará el 3,5% y, para el próximo, el 4%. "Creo que no se va a recuperar todo el dividendo, pero también que ya no es algo tan importante para los inversores, que ahora son más técnicos", explica Víctor Peiró, analista de GVC Gaesco.

