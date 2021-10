El alcance de estos soportes en las bolsas dará el regalito anticipado de Navidad

Joan Cabrero Barcelona

Dejamos atrás un mes de septiembre que es históricamente el que presenta el peor registro mensual desde hace décadas en el mercado de valores de EEUU y este año no ha sido una excepción. Septiembre ha sido el peor mes del año para el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones Industrial y en el caso de los dos primeros ha sido el peor mes desde el inicio de la pandemia.

Desde el punto de vista técnico lo más llamativo han sido los patrones envolventes bajistas que de forma mensual han desplegado los principales índices mundiales de ambos lados del Atlántico.

Estos patrones duales de velas nos advierten de que los máximos que marcaron los índices entre agosto y septiembre han sido un techo, entiendo que temporal, en los ascensos de los últimos meses y el punto de origen de una corrección que nadie podrá decir que no estaba cantada como así demuestran las distintas portadas que publicamos en Ecotrader y elEconomista semanas atrás.

En este sentido, no me cansé de repetir que la aproximación del Nasdaq a la zona de los 15.500/16.000 puntos (máximos en 15.700), que era el techo del canal que viene acotando a la perfección la tendencia alcista del índice tecnológico desde hace un año, era un entorno en el que la recomendación era más un mantener que un comprar.

Para esto último insistía y sigo señalando que hay que ser pacientes y esperar a que se forme una corrección de al menos un 10% desde el último máximo que establezcan los índices.

De hecho, en promedio, cada año alcista en las bolsas se suele asistir a una corrección mayor del 10% y a dos menores del 5%. Desde septiembre del año pasado que el S&P 500 no forma una corrección del 10% por lo que no me sorprendería que, aunque solamente sea por probabilidad, asistamos en próximas semanas a una caída de ese calibre.

Si el S&P replica la corrección que desarrolló hace un año eso supondría asistir a una caída hacia los 4.000/4.070 puntos. El alcance de ese rango de soporte junto con los 13.800/14.000 del Nasdaq 100 lo vería como un auténtico regalito de Navidad anticipado ya que sería una oportunidad inmejorable para comprar bolsa en busca de una recta final de año que espero que sea alcista.

En el caso de las bolsas europeas, una corrección del 10% supondría asistir a una caída hacia los 3.800 puntos del EuroStoxx 50, cuyo alcance sería, además, un perfecto throw back o vuelta atrás a una antigua zona de resistencia, ahora soporte, como la que frenó las subidas el año 2015 y en el 2020.