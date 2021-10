Los titanes de Wall Street apuntan a los tres mayores riesgos de la economía: deflación, desigualdad y hackers

Los riesgos a los que se enfrentan los inversores y la economía mundial son innumerables y no dejan de crecer. Pero los grandes titanes de Wall Street tienen una idea clara de cuáles son los más urgentes para los próximos años. En varias entrevistas con la agencia Bloomberg, tres de los mayores inversores y expertos en mercados del mundo dan su opinión sobre los asuntos que consideran clave: la deflación, la creciente desigualdad y la posibilidad de un ciberataque que dañe el sistema de pagos mundiales.

Wood: Deflación

Para Cathie Wood, directora de Ark Investment y experta en apuestas tecnológicas, el peligro no es la ola inflacionaria que se temen muchos expertos. "La suposición subyacente es que estamos en un período inflacionario impulsado por interrupciones en la cadena de suministro", comparándola con los años 70. Pero "realmente creo que no volveremos allí y que cualquiera que planee sus inversiones de cara a ese escenario probablemente cometerá errores". En cambio, "se están gestando tres grandes fuerzas deflacionarias".

"Por el lado de la innovación, hoy estamos en un período en el que nunca hemos estado. Hoy, tenemos cinco plataformas: secuenciación de ADN, robótica, almacenamiento de energía, inteligencia artificial y tecnología blockchain, todas las cuales son deflacionarias. Luego tenemos los vehículos eléctricos y la tecnología del sistema de paquetes de baterías", cuyos precios se desploman un 28% cada vez que la producción se duplica. Tras varios ciclos, los precios pueden acabar hundiéndose, explica Wood. "Y también están los robots industriales, cuyos costes también están cayendo más del 20% por cada ciclo".

A cambio, hay riesgo de una "mala deflación" en los mercados. "En los últimos años ha habido un aumento significativo en la aversión al riesgo en el mercado. Las empresas no han estado invirtiendo lo suficiente en innovación y vamos a ver una gran cantidad de carnicerías cada vez más durante los próximos cinco a diez años".

Respecto a la crisis de las cadenas de suministro, su teoría es que "las empresas, para ponerse al día, han hecho pedidos dobles y triples. Y una vez que vean bajar los precios, retirarán esos pedidos. Así que creo que podría haber una gran caída en los precios de las materias primas, ya que el consumidor ha pasado de consumir bienes, que son solo un tercio del consumo, a consumir servicios". Un cambio que puede provocar un frenazo inminente de la inflación, como los bancos centrales vienen esperando.

El-Erian: Desigualdad

Para Mohamed El-Erian, asesor económico principal de Allianz SE, el principal riesgo es la desigualdad. "Y es algo que los mercados financieros dejan de lado como un problema social, no realmente un problema económico o financiero. Y nos hemos arriesgado a que el tema de la desigualdad cobrara impulso. El covid ya ha sido el gran desequilibrador, pero en lugar de volver al lugar de donde venimos, ahora estamos creando la dinámica para que la desigualdad empeore", advierte.

En su opinión, el principal riesgo está en la desigualdad de oportunidades. "Piense en las personas cuyos trabajos han sido desplazados por este gran paso hacia la digitalización, que para empezar no tienen activos financieros y no se benefician de las subidas de sus precios. Además, esperan comprar una casa y han sido excluidos del mercado inmobiliario. Y por si fuera poco, si están desempleados, de repente hay un desajuste de habilidades".

El resultado se puede ver en las urnas, con efectos que sacuden a los países de arriba abajo. "Las personas se convertirán en votantes monotema, y ??los votantes monotema pueden ser capturados por todo tipo de partidos fuera del espectro moderado. No es de extrañar que estemos viendo un aumento del populismo en todo el mundo. Y eso significa un mundo menos igualitario", explica El-Erian.

La solución es simple: "invertir en infraestructura física y humana. Se trata de permitir que las personas hagan más y mejoren. Se trata de brindar a las personas oportunidades de transformación. Comienza a una edad muy temprana, en la guardería, exponiendo a las futuras mentes brillantes a la educación. Continúa a lo largo de la escuela y la universidad". Y sobre todo, está abierta a cualquiera, independientemente de su riqueza o la de sus padres, una tarea a la que deberían aplicarse los Gobiernos.

Minerd: Ciberataques

Para Scott Minerd, presidente de Guggenheim Investments, la principal amenaza es el sistema de pagos mundial, las 'tuberías' que llevan el dinero de un lado al otro y que permiten que la economía internacional funciones. "Elijo la palabra sostenibilidad sobre la palabra vulnerabilidad, porque la verdadera clave aquí es mantener en funcionamiento el sistema de pago global, y hemos tenido tantos hackeos, ataques terroristas, secuestros con ransomware. Parece que somos extremadamente vulnerables a un ataque contra el sistema de pago de los mercados financieros", explica.

Si hubiera un ataque sincronizado, "esencialmente pondrían de rodillas al mercado financiero mundial. La primera respuesta probablemente sería que los precios de los valores se derrumbarían, y la segunda es que tendríamos que cerrar todas las bolsas del mundo mientras tratamos de imaginar cómo restaurar el sistema de pagos global", advierte.

El problema es que, como las tuberías, este mecanismo es algo que "está ahí" y por el que nadie se parece preocuparse. "Y en realidad requiere un alto grado de cooperación internacional. Se necesita una mirada macro real, lo que significa que debe haber alguien o algún grupo de personas que observe cómo se interconecta todo y dónde están las vulnerabilidades potenciales", asegura Minerd.

Y la clave, en su opinión, es que todo lo relacionado con internet es vulnerable. "Uno de los comentarios que le hice a la gente sobre las criptomonedas en general es: '¿Por qué necesito realizar transacciones a través de internet? ¿Por qué no puedo enviarte un mensaje de texto?' Hay otras formas de transferir cosas, ¿verdad? Incluso si el blockchain fuera eterno, seguro, perfecto y robusto y no se pudiera robar a nadie a través de él -lo cual no es cierto-, tiene un punto débil: internet. Si te cargas internet, has ganado".