Cierre semanal clave: sobre los 4.215 del EuroStoxx se reduce el riesgo de corrección

"Vaya por delante que no esperaba un rebote tan violento después de que el lunes el EuroStoxx 50 perdiera con un hueco bajista el soporte de los 4.080 puntos, pero así es el mercado", reconoce Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"En cualquier caso, sigo en mis trece de que todavía es precipitado cantar victoria y dar por cancela la posibilidad de asistir a una corrección o consolidación más amplia y profunda", continúa el experto del portal de estrategias de inversión de elEconomista, y asegura que "para ello, entiendo que deberíamos asistir a la ruptura de la resistencia de los 4.215 puntos, que son los máximos de la semana pasada y de la línea de vela anterior al hueco bajista".

"A pesar de que no supere los 4.215 puntos lo que está claro es que un cierre semanal por encima de los 4.130 puntos sería una señal de fortaleza que invitaría a pensar en la posibilidad de que los mínimos marcados esta semana en la zona de los 4.000 puntos ya no sean perdidos y sea más complicado asistir a una caída a la zona de los 3.800/3.900 puntos, que aún no quiero descartar", concluye.

En el caso del Ibex 35, el rebote de las últimas sesiones todavía no ha logrado ni siquiera atacar la directriz bajista que surge de unir los máximos que marcó el Ibex 35 en los 9.310 y en los 9.055 puntos, que discurre actualmente por los 8.975 puntos, muy cerca de la zona de resistencia psicológica de los 9.000 puntos.

"Mientras no se superen estas resistencias no somos partidarios de lanzar las campanas al vuelo y vemos complicado que la tendencia alcista se pueda retomar sin antes tener más vaivenes", advierte el estratega de Ecotrader.

La deuda acapara la atención

El interés de los bonos de referencia de Alemania, Francia, Italia o España subieron este jueves alrededor de 6 puntos básicos, y aunque este viernes se mantienen planos en general, el español suma otros cuatro puntos hasta el 0,42%, acaparando la atención de los inversores en la sesión de este viernes, por delante de la crisis de Evegrande.

El petróleo, en máximos El petróleo sube por cuarta jornada consecutiva, con los futuros que cotizan sobre el barril de Brent, de referencia en Europa, en los 77,5 dólares, máximos no vistos desde octubre de 2018, pese a la histórica venta de China de parte de sus reservas estratégicas para frenar el incremento del precio de las materias primas. "El crudo debería experimentar un ligero retroceso de aquí a finales de año a medida que la OPEP aumenta la producción, a menos que un invierno más frío de lo normal impulse el cambio del gas natural al petróleo de las energéticas", explica UBS en un informe reciente.