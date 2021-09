Un hueco bajista y la pérdida del 4.080 del EuroStoxx anticipan una corrección del 10%

Cada vez son más las firmas de inversión que lanzan mensajes de cautela sobre la evolución de los mercados, sobre todo después del rally acumulado durante los últimos meses, especialmente intenso en la tecnología norteamericana. Esto no me sorprende ya que solamente hay que ver el movimiento alcista que nació en los mínimos que marcaron las bolsas norteamericanas y europeas a mediados de mayo, que sería el último relevante desde el punto de vista técnico, para ver como el Nasdaq 100 se ha revalorizado desde entonces alrededor de un 20% mientras que el EuroStoxx 50 lo ha hecho en torno a un 10%.

Que este ascenso va a ser corregido en cualquier momento es algo que saben hasta mis mellizos de 16 años, que parece que les comienza a interesar el tema de la bolsa desde que se han enterado de que su profesor de Economía es asiduo lector de elEconomista y quedó sorprendido cuando estos dos mochuelos pusieron como ejemplo a Apple de la conocida expresión de "compra con el rumor y vende con la noticia".

Pero vayamos a lo que nos interesa, sigo en mis trece de que a estas alturas el riesgo a asumir comprando bolsa, sobre todo norteamericana, es superior a la potencial recompensa, sin perjuicio de que aún podamos ver en próximas fechas mayores alzas. De hecho, las últimas caídas que hemos visto en la renta variable norteamericana han sido muy tímidas y así no suele iniciarse una corrección.

Que el S&P 500 o el Nasdaq 100 hayan necesitado seis jornadas para apenas corregir un 2,50% invita a no descartar que aún podamos ver un último estirón, que mejor no emocionarse ya que podría ser un éxtasis alcista antes de esa cantada corrección, que es la que sugiero esperar para aumentar la exposición a bolsa, que en estos momentos está en torno al 60%.

Atención al hueco bajista y a los 4.080 puntos

En Ecotrader llevo varios días insistiendo que faltan detalles para favorecer el inicio de una corrección, como podría ser que aparezca algún hueco bajista en las bolsas, que suele ser el preludio de la gran mayoría de procesos correctivos, o que el EuroStoxx 50 pierda soportes clave de 4.080 puntos. Habrá que estar atentos.

Operativamente, no me sorprendería que los títulos que han sido fuertemente castigados durante los últimos meses, como los ligados al turismo, presenten un comportamiento mejor e incluso alcista en el caso de que finalmente los índices entren en fase de corrección, en lo que sería una clara rotación sectorial que he visto mil veces. Por tanto, no se sorprendan si en Ecotrader decidimos tomar posiciones en alguna de estas compañías aunque el mercado esté corrigiendo.