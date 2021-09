Wall Street hace sonar las alarmas de una potencial corrección en ciernes para el S&P 500

Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse y Goldman Sachs. Estos son algunos de los mayores bancos de Wall Street que han emitido algún tipo de alerta roja sobre el mercado bursátil estadounidense en las últimas jornadas. En algunos casos, los estrategas esperan una corrección inminente de entre el 10 y el 20% mientras que otros prevén una lenta deriva a la baja en los próximos meses.

Esta semana, Morgan Stanley publicaba las conclusiones de su Global Macro Forum en el que el estratega jefe de activos cruzados del banco, Andrew Sheets, advertía que el mercado de renta variable enfrenta una "transición de mitad de ciclo", un proceso que suele acabar con un golpe a los valores de mayor calidad, véanse las FAAMGs (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google) entre otros.

Como parte de esta "transición de mitad de ciclo" hace varios meses el banco instó a sus clientes a abandonar los valores de pequeña capitalización y a entrar en valores de calidad. Sin embargo, ahora que está a punto de culminar dicho proceso, una corrección del mercado del 10-20% es inminente.

Por su parte, Bank of America ha sido tradicionalmente una de las mesas de inversión más bajistas este año. Su estratega jefa de renta variable, Savita Subramanian, ha mantenido la meta de precio para el S&P 500 más baja entre el consenso, en los 3.800 puntos, nivel que comparte con Barry Bannister, estratega de Stifel.

Aunque no es tan bajista como Morgan Stanley o Bank of America, Deutsche Bank también se ha sumado al carro de los pesimistas y en su último informe ("El nuevo mundo: Más allá de Covid"), el banco señala cómo "la variante delta ha llevado a que los datos macro no cumplan con las expectativas" algo que ha derivado en la rebaja de sus perspectivas de crecimiento en EEUU a corto plazo.

En este sentido, pese a que los mercados financieros se han mantenido al alza y los índices de renta variable han alcanzado repetidamente nuevos máximos, los estrategas de Deutsche Bank "esperan una corrección inminente" de entre un 6% y un 10%, aunque consideran que el S&P 500 volverá a recuperar los niveles actuales a finales de año.

Desde Goldman Sachs alertan que últimamente "las sorpresas macro se han vuelto más negativas en general" algo que también podría impactar en el S&P 500 aunque David Kostin, su estratega jefe, es uno de los más alcistas este año.

La amenaza de la creciente fragilidad del mercado también ha llamado la atención de Chris Montagu, de Citi, quien en su última nota destaca que el posicionamiento de los inversores se ha vuelto ultra-alcista, con las posiciones a largo en el S&P 500 superando a las cortas en una proporción de casi 10 a 1. Esto significa que una pequeña corrección, de tan algo más de un 2%, podría verse amplificada por una liquidación forzada que empujaría el mercado aún más a la baja.

El estratega de renta variable de Credit Suisse, Andrew Garthwaite, se ha vuelto bajista con respecto a la renta variable estadounidense pero augura que el aumento de los rendimientos de los bonos y las expectativas de inflación probablemente ayudarán a que la renta variable europea se comporte mejor que sus pares regionales.