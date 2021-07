La Fed no dará pistas de la reducción de compras todavía

Carlos Simón García Madrid

Este miércoles se celebrará la última reunión del FOMC (Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal) antes de las vacaciones estivales y, en consecuencia, de Jackson Hole, cónclave que en el mes de agosto podría suponer un punto de inflexión para la política monetaria mundial, según vaticinan algunos expertos.

Por lo pronto, este miércoles se reunirá la Fed después de que en las últimas semanas Jerome Powell, su presidente, haya anticipado mensajes muy dovish para tranquilidad del mercado, que ha relajado sus ventas de bonos causadas por la llegada de la temida inflación. En este sentido, la semana pasada el T-Note osciló entre el 1,30% y el 1,2% de rentabilidad exigida, llegando a tocar incluso mínimos de febrero, por debajo de los 120 puntos básicos.

"La reunión de junio fue el primer anuncio de que la Fed estudiará la posibilidad de reducir su programa de compra de activos de 120.000 millones de dólares al mes y se espera que en esta reunión se discutan las modalidades de dicha reducción", explican desde Muzinich. Desde la gestora esperan que "el tapering sea progresivo, para limitar un posible impacto negativo en las condiciones financieras de EEUU y permitir que el mercado pueda adaptarse sin problemas a las menores inyecciones de liquidez". Creen que todo el proceso durará varios trimestres, hasta bien entrado el año 2022.

Hay que tener en cuenta que todavía no se conoce la tasa de inflación definitiva del segundo trimestre del año, y que no será hasta el viernes de la semana que viene cuando se publique el informe de empleo de julio. Por lo tanto, "no esperamos cambios rápidos en el discurso del FOMC sobre la orientación de los tipos de interés en la reunión de julio", concluyen.

Desde Pimco, esperan que la Fed discuta tres cuestiones principales este miércoles: "Primero, las opciones posibles para reducir los programas de compras; después, discutirán sobre qué resultados económicos serán necesarios para concluir que hay un progreso sustancial de la economía y en tercer lugar, deberán decidir cuándo y cómo proporcionar el aviso anticipado que Powell ha prometido, que nosotros esperamos para septiembre de cara a diciembre", concluyen.