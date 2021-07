LLYC: "Vamos a doblar el tamaño de LLYC en los próximos cinco años"

La consultora de comunicación Llorente y Cuenca comienza hoy su andadura en la bolsa española dentro del mercado destinado a pequeñas empresas, BME Growth. Lo hace con 25 años de andadura a sus espaldas y con cifras que avalan su trayectoria, habiendo sido capaz de duplicar su negocio cada cinco años. Y ese es el objetivo que plantean para el futuro a medio plazo. Con 109 millones de euros de capitalización en su debut, LLYC se estrena ya en cotización continua después de haber logrado 1.520 inversores en una reciente ampliación de capital por 10 millones de euros y que contó con una sobredemanda de cinco veces la oferta, y a un precio de 9,39 euros por acción.

Cuando decidieron crear Llorente y Cuenca en el año 1996, ¿llegaron a imaginar que llegarían a cotizar en bolsa?

No nos imaginábamos lo que está sucediendo con detalles, pero sí éramos muy ambiciosos. Entre las razones por las que nosotros dejamos Burson [agencia de comunicación de la que José Antonio Llorente llegó a ser consejero delegado] era porque queríamos participar de un proyecto internacional, en América Latina, y no era algo tan fácil. Cotizar en bolsa ni por asomo nos lo planteábamos, pero siempre quisimos hacer una compañía que fuera muy relevante, sobre todo, por no perder la oportunidad de trabajar en los grandes proyectos que mueven el país o la economía. Este es el driver fundamental de la compañía, participar en proyectos retadores.

Crecimiento: "Hacer en los próximos años lo que hemos hecho en los últimos 25 no es nada raro"

La compañía ha presentado un ebitda proforma muy claro para 2021. El objetivo es conseguir unos 12 millones de euros. ¿Es un compromiso absoluto de LLYC lograrlo?

No digo que lo tengamos fácil, pero sí es asequible. Nosotros aportamos algo que el mercado inversor valora mucho, que es nuestra trayectoria. Los inversores se dan cuenta de que están delante de un equipo directivo que lleva manejando una compañía durante 25 años con una trayectoria clarísima. Hacer en los próximos años lo que hemos hecho en los últimos 25 no es fácil, pero no parece nada raro. Venimos de duplicar la compañía en cinco años y es algo que ya estábamos haciendo antes. Y hoy la compañía está más preparada para abordar los retos que nunca. Hemos sido muy transparentes con los inversores. Nos presentamos a cotizar con una operación anunciada hace un mes y con otras dos en el plan. Ahora mismo estamos negociando los detalles de los contratos. El objetivo es que se entienda que la compañía en la que están invirtiendo no es la misma que la de finales de 2020 porque en este tiempo hemos hecho muchas cosas. Tenemos un negocio mucho más capitalizado, hemos aumentado el valor de la compañía subiendo a todos los socios de las filiales al holding y hemos comprado la participación del private equity MBO&Co [contaba con un 30% del capital].

¿Y por qué no han querido decir al mercado cuánto vale ese 30% que han recomprado?

Porque por el camino hemos hecho muchas más cosas. La compañía del 2020 y la de ahora tienen mucho que ver, pero son diferentes en cuanto a valor y capacidad.

Plan a cinco años: "Podemos doblar el valor del negocio solo con un crecimiento orgánico del 8%"

Extrapolando el aumento que han previsto para el ebitda del grupo, el beneficio neto se iría a unos 6 millones de euros este año con un PER sobre las 18 veces, similar a la bolsa española. ¿Por qué cree que ha atraído el interés de los inversores como se ha visto en la ampliación de capital?

Somos un sector muy atractivo, poco presente en las carteras de los inversores, que no solo buscan una oportunidad estupenda para invertir, sino una cierta seguridad y esto nos hace atractivos.

¿Por qué se abrió la ampliación a minoristas?

Queremos tener una base accionarial amplia y darle liquidez al valor. Finalmente contamos con 1.520 accionistas individuales. Nos sentimos muy satisfechos y muy identificamos con este modelo.

¿Se ven en el Mercado Continuo en un corto plazo?

En nuestros planes sí está hacer un doble-listing en otro mercado en el que nos vayamos a enfocar, como EEUU y Brasil. Podríamos buscar captar inversores para crecer en estos países. El Continuo no está fuera de nuestro foco, pero no tenemos capacidad de valorarlo.

¿El límite sería no perder el control de la compañía?

No. Los socios, que hoy en día mantenemos un 80% del capital, aspiramos a que los socios profesionales sean el driver fundamental de la compañía, pero no hace falta mantener ese porcentaje para que esto sea así. ¿Se podría bajar de la mayoría? Sí, en la medida en que tengamos un accionariado diverso. Nos parecía que BME Growth nos da más flexibilidad e independencia en nuestro proyecto, ya hemos tenido un private equity en el capital con el que nos ha ido extraordinariamente bien, pero para encarar el siguiente proyecto le hemos comprado su parte. ¿Por qué? Porque negociar a tres es mucho más complicado.

Su evolución histórica les demuestra capaces de doblar el valor de la compañía cada cinco años. ¿Este proceso se va a acelerar con la salida a bolsa?

Creo que sí. El plan que hemos puesto en la proforma es agresivo porque hemos dicho, precisamente, que vamos a doblar el valor de la compañía en cinco años. Con las tres adquisiciones que tenemos podríamos duplicar el negocio en cuatro años solo con un crecimiento orgánico de entre el 8% y el 9% anual, aunque me cuesta trabajo pensar que no vamos a hacer más adquisiciones. No nos gusta dejar el capital improductivo.

¿Y qué hay de la política de dividendos?

Queremos que sea parecida a la que hemos tenido hasta ahora y repartir un 25%-30% del resultado neto, que es dinero que se va a reinvertir en el negocio [teniendo en cuenta que los socios controlan el 80%].

"El gran cambio vendrá de EEUU e implicará reducir el peso de España y Portugal al 30%"

En ese objetivo de doblar el negocio en el próximo quinquenio, ¿cómo evolucionará la fotografía por mercados de LLYC?

España ahora mismo pesa algo más de un 40% en nuestro negocio y luego tenemos tres regiones en América Latina que tienen un peso parecido: son Brasil, Argentina y Chile por un lado; Colombia, Ecuador y Perú por otro; y México y República Dominicana; y luego está EEUU. A partir de ahora, con las inversiones previstas, tanto México como España van a crecer muchísimo, pero creo que el gran cambio estratégico debe venir de nuestra inversión en EEUU.

De ese crecimiento, ¿qué parte será a nivel orgánico?

Mitad y mitad.

¿Cómo ve a LLYC en cinco años?

La vemos con el doble de tamaño y me gustaría que USA pesara como cualquiera de las otras regiones.

Entonces, ¿España dejaría de representar ese 45%?

Sí, España y Portugal deberían pasar a ser el 30%.

¿Qué parte del crecimiento será digital?

El negocio digital va a representar el 20-25%, pero no lo vemos como un negocio separado, es transversal a toda la cadena de valor.

¿Dónde le gustaría dejar la compañía cuando se retire?

No tengo un objetivo de posición en el ranking mundial. Mis objetivos están más en que la compañía tenga proyección de crecimiento. Me he rodeado de socios jóvenes con talento. Mi aspiración es que la compañía no se pare, empezamos tres y ahora somos 600. Yo quiero que LLYC sea una compañía infinita en cuanto a sus posibilidades, que no haya límites.