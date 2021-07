El Ibex 35 es el índice en el que más barato se paga el beneficio respecto a su nivel 'pre Covid'

En la vertiginosa caída que sufrió en marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el Ibex 35 se dejó un 39,4% de su valor en cuestión de tres semanas. El desplome que sufrió fue ligeramente superior al del EuroStoxx (38,3%) y al del estadounidense S&P 500 (que no llegó al 34%). El español se hundió más que los grandes indicadores mundiales, y su recuperación posterior también ha sido más lenta.

A día de hoy, el índice de referencia de la bolsa española todavía tendría que subir un 21,8% para regresar a su nivel previo a la pandemia, es decir, a los 10.083,60 puntos en que cotizaba el 19 de febrero de 2020. Ayer se alejó un poco más de ese objetivo, tras ceder en la sesión un 2,4%, hasta los 8.301,70 puntos, y encadenar ya cinco jornadas a la baja. Muy distinta es la historia del EuroStoxx, que lleva tres meses negociándose por encima de sus niveles pre crash, que supera por un 1,5%. Y a años luz está el S&P, que cotiza ya un 28% por encima de ellos.

Si nos fijamos en cuánto paga el inversor por los beneficios de cada uno de estos índices, quien compre actualmente el Ibex está abonando 14,4 euros por cada euro de ganancias previsto para las empresas del índice de cara a los próximos 12 meses. Ello implica una prima del 20% respecto a lo que se desembolsaba justo antes del crash de marzo de 2020.

Pese a que esa prima puede parecer elevada, lo cierto es que es muy inferior a la que abonan los inversores en bolsa europea y en la estadounidense. La primera se paga a un PER (multiplicador de beneficios) de 16,6 veces, y la segunda, a una ratio de 21,4 veces, que implican, en ambos casos, primas muy próximas al 30%.

Beneficio 'pre Covid' en 2023

Con un avance mucho más modesto en bolsa -sube solo un 2,8% en 2021, menos que cualquiera de los principales índices a ambos lados del Atlántico- no es de extrañar que el índice español presente una prima más ajustada que otros selectivos de referencia. Esto, a pesar de que, de acuerdo con las estimaciones del consenso de mercado que recoge FactSet, el Ibex no regresará a los niveles de beneficio por acción (BPA) pre Covid hasta 2023. El PER relaciona precio de la acción y beneficio, de modo que a mayor beneficio, menor PER, y, como conclusión, más barata cotiza la compañía. Al otro lado del Atlántico, tanto el S&P como el Nasdaq lograrán recuperar su nivel de ganancias previo a la pandemia este mismo año, y en el Viejo Continente el Dax también lo hará en 2021.

Aunque se espera que entre 2021 y 2022 el BPA del índice español continúe creciendo, aun cumpliendo lo estimado para el año que viene, las ganancias todavía se quedarían un 7% por debajo del beneficio anterior a la pandemia, por lo que habrá que esperar todavía dos años más a que los valores que más sufrieron las consecuencias de la pandemia -como, por ejemplo, la banca y las firmas ligadas al turismo y los viajes- recuperen la senda del crecimiento.

Quiénes se han abaratado

Si nos ceñimos a los 10 valores con mayor número de accionistas de la bolsa española, solo Iberdrola, Endesa y Mapfre cotizan actualmente a PER más bajos que antes del Covid. Las dos utilities pagan el castigo que está sufriendo en 2021 el sector renovable. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán llegó a arrebatar, hace justo un año, el primer puesto de la bolsa española (por valor bursátil) a Inditex. Pero, con un descenso en el parqué del 13,4% en lo que llevamos de año, la distancian del gigante textil más de 20.000 millones de euros. El PER de Iberdrola, que era de 17,9 veces antes de la pandemia, es actualmente de 16,7 veces (lo que implica un descuento del 6,7%).

Si Iberdrola es el quinto valor más bajista del Ibex en lo que llevamos de 2021, Endesa es la octava, y su descuento por PER respecto a su nivel pre-pandemia es mucho más llamativo: sus títulos cotizan a día de hoy a 12,7 veces, un 14% por debajo del nivel de finales de febrero de 2020. También Mapfre cotiza hoy ligeramente más barata que antes del crash de los mercados, a 7,6 veces sus beneficios previstos para los próximos 12 meses. De entre los valores con mayor número de accionistas, el más barato es la petrolera Repsol, que ha pasado a cotizar a 7,2 veces sus ganancias futuras, desde las 6 veces pre Covid. Y son los bancos -Sabadell, BBVA, CaixaBank- los que más se han encarecido.