El mejor y el peor fondo de las 40 mayores gestoras españolas

La reconstrucción que se ha producido en el mercado en el último año ha dibujado subidas de doble dígito en todas las bolsas. En el caso de la europea superan el 20%, y en el de la americana ascienden por encima del 30%. La ansiada noticia de que una vacuna, la de Pfizer, mostraba una alta eficacia contra el Covid-19 en los ensayos, el pasado 9 de noviembre, marcó un punto de inflexión sobre el que se ha sustentado la recuperación posterior. La misma que ha permitido que la mayoría de los gestores dejen ya atrás las pérdidas que sufrieron con sus fondos durante la pandemia. Aunque lo cierto es que no todos han aprovechado los avances por igual.

elEconomista ha analizado el comportamiento en el último año de toda la oferta comercial en fondos de inversión de las 40 mayores gestoras nacionales por patrimonio, según el último ranking de Inverco, a cierre de junio (ver gráfico parte 1 y parte 2) y ha seleccionado los fondos más y menos rentables durante este periodo en cada una de ellas. Para ello se han excluido las clases dirigidas a inversores institucionales y también las creadas para los servicios de gestión discrecional de carteras. Además, no se han tenido en cuenta los productos monetarios.

Los resultados han sido muy dispares. En parte porque depende mucho, también, del tipo de producto que ofrece cada entidad. Entre los fondos menos rentables se encuentran, por tanto, muchos vehículos que invierte en renta fija a corto plazo y también algún fondo mixto, que se enfrentan, en el mejor de los casos, a una travesía por el desierto debido a la baja expectativa de rentabilidad de la deuda y, en el peor, a una glaciación, por sus potenciales pérdidas. En el lado opuesto, los que ofrecen retornos más altos en el último año suelen coincidir con aquellos que se centran en la renta variable, que se ha convertido en la única alternativa real para construir rentas.

Los que aprovechan la reconstrucción

De las 40 gestoras en las que se ha analizado su oferta, la que tiene entre sus filas al fondo que más ha subido en el último año es Andbank Wealth Management, según datos de Morningstar. Se trata de Global Gradient, un vehículo que previamente pertenecía al universo de Esfera Capital, adquirida por la gestora andorrana en septiembre del año pasado, que avanza algo más de un 86% en el último año (ver gráfico). Con casi el 95% de la cartera invertida en valores de EEUU, en 2021 está consiguiendo un 42,6% de rentabilidad, gracias a valores inmobiliarios como American Homes 4 Rent Class A, con un peso del 6,27%, o Realty Income (2,96%); la firma del sector salud Zoetis (5,33%), el fabricante de productos para envasados Ball Corp (3,29%) o la petrolera Exxon Mobil (2,84%), que figuran entre las principales posiciones.

Quienes sin duda pueden sentirse satisfechos con los resultados de los últimos doce meses son los partícipes de las principales gestoras value españolas, que son las que más rendimiento han ofrecido, recuperándose de las fuertes caídas sufridas por el Covidcrash y beneficiándose de la rotación de los inversores hacia las compañías más cíclicas. En este sentido, los fondos de small caps también han sido una de las categorías más agraciadas, como se comprueba con Magallanes Microcaps Europe, el producto de la gestora presidida por Iván Martín, que se encuentra cerrado al haber alcanzado su máximo de activos bajo gestión, cerca de los 100 millones de euros, y que ha conseguido una rentabilidad del 65% en el último año, con compañías como Italian Wine Brands, MPC Container Ships, Orsero, Krka y Ferronordic, entre las principales posiciones.

Cobas Internacional, de Paramés, y Azvalor Managers, gestionado por Javier Saénz de Cenzano, han conseguido un 64% y un 62,6%, respectivamente en el período analizado, más que doblando el subidón del 30% que acumula el MSCI Word Value Index. El fondo de renta variable internacional de Cobas se mantiene fiel a sus ideas de inversión, como Aryzta, que pesa un 5,85% en la cartera, solo por detrás de la firma dedicada al gas natural licuado Golar (6,61%) y la británica Dixons Carphone (6,23%), que acaparan las primeras posiciones. En el caso del producto de Azvalor, los mandatos con las cuatro firmas especializadas y de sesgo value han terminado por fructificar, hasta el punto de que este fondo se encuentra entre los mejores de la Liga global de la gestión activa de elEconomista, liderando una clasificación compuesta por 400 fondos.

Una muestra de que los fondos temáticos se han convertido en una de las opciones de inversión más interesantes se encuentra en Acapital Fertility And Genomics A, de la gestora catalana GVC Gaesco, que consigue una revalorización a un año del 58%. Como su nombre en inglés indica, está centrado en compañías relacionadas con la fertilidad humana y la genómica, con empresas como Intellia Therapeutics, Vitrolife, Twist Bioscience, The Cooper Companies, Progyny, Illumina, AbbVie y CRISPR Therapeutics acaparando los mayores pesos de la cartera.

Otro fondo temático que ha tenido un buen comportamiento en este período de tiempo ha sido BBVA Megatendencia Demografia. Con un 46,6% es el producto más rentable del banco, que ha sabido aprovechar uno de los segmentos del que algunas gestoras internacionales especializadas también están sacando provecho, como es el envejecimiento de la población y el crecimiento de la clase media, especialmente en Asia, entre otros.

Bolsa europea

Siguiendo el buen comportamiento de las small caps, al igual que ocurría con los value, aparece Bankinter Pequeñas Compañias Europa, con un 56%. Este fondo, gestionado por Javier Barrado Herrado, tiene un gran peso en firmas industriales y tecnológicas y en el año logra un 29% de rentabilidad, con Esprinet, Incap Oyj, SDI Group, Adesso e Instalco entre las principales posiciones. No es el único producto de esta categoría que muestra buen comportamiento. Aunque perteneciente a una compañía aseguradora, una gestora que también aplica los criterios de la estrategia valor, Santalucía AM, ha conseguido situar uno de sus fondos entre los más rentables a doce meses entre los de las 40 mayores firmas por patrimonio. Se trata de Santalucía Europa Acciones, gestionado por el equipo de renta variable liderado por Mikel Navarro, que se anota un 52,35% en este período y cuenta con Atento, Danieli & C. Officine Meccaniche, Elis, Intesa Sanpaolo, Verallia, Prosegur Cash, Coca-Cola Europacific Partners, Loomis y Royal Dutch Shell entre las primeras posiciones de la cartera.

Otros fondos de bolsa europea que han obtenido un buen resultado son Renta 4 Small Caps, con un 49,39% a un año, March Europa, con un 42%, e Ibercaja Alpha, con un 46%, aunque estos dos últimos tienen más flexibilidad a la hora de invertir, por ejemplo, en compañías grandes.

Algunas gestoras no han tenido que irse más allá de nuestras fronteras para encontrar valor, como demuestran algunos fondos de bolsa española de EDM, Abante y Sabadell. De éste banco, el Sabadell España Dividendo Base, gestionado por Antonio Hormigos y Carlos Catalán, obtiene un 47%, mientras que EDM International Spanish Equities y Abante GF Spanish Opportunities Fund, ambos domiciliados en Luxemburgo, consiguen un 42,7 y un 42,4%, respectivamente.

Un porcentaje similar ha logrado uno de los fondos perfilados de Bankia, que ahora está integrada en Caixabank. En concreto, el Bankia Gestión Valor Universal ofrece un 42% a un año, gracias a que entre sus principales posiciones figuran Magallanes European Equity, con un peso del 18,63%, Bestinver Internacional (18,53%), Cobas Internacional (18,27%), Azvalor Internacional (18,27%) y Bestinver Bolsa, con un porcentaje más modesto, del 5%, según los últimos datos de Morningstar. Destacable es también que Tressis Cartera Eco30, el fondo asesorado por elEconomista, aparezca como el mejor fondo de esta gestora a un año, con un 38,6% y una rentabilidad del 21,9% desde el inicio.

Entre las grandes gestoras Caixabank Bolsa USA Div Cubierta Estandar es el mejor fondo de este banco a un año, con un 36,8%. En Santander el mejor es Santander Small Caps Europa, con un 38% y en BBVA, BBVA Megatendencia Demografía, con un 46,69%.

Los peores de la clase

También hay vehículos que, sin embargo, acumulan pérdidas en el último año. Entre la oferta de las entidades analizadas, las más abultadas las registra un fondo mixto flexible global: 1 Kessler Global, de GVC Gaesco Gestión, que durante este periodo ha caído un 27%, según datos de Morningstar. Este vehículo invierte al menos el 50% de otras instituciones de inversión colectiva nacionales e internacionales; mientras que el resto del patrimonio se invierte directamente en valores de renta fija y renta variable. Aunque lo cierto es que sus pérdidas no se acotan solo al último año, a medio plazo también las sufre. En concreto, cede un 13,09% anualizado a tres años y un 10,15% anualizado a cinco años.

Hay dos fondos más con retrocesos superiores al 20% desde julio del año pasado. Se trata de Bankinter Europeo Inverso, y de Insignium Dyn Eq, de Andabank WM. En el caso del primero baja un 25,5% y, en el del segundo, un 24,6%. Bankinter Europeo Inverso invierte en futuros vendidos, con el fin de obtener una correlación negativa, de manera que si la bolsa baja el consiga rentabilidades positivas. Algo que no ha sucedido en el último año. Como en el caso del de GVC Gaesco, la trayectoria de este vehículo también está teñida de rojo en el medio plazo, con pérdidas de doble dígito. Por su parte, Insignium Dyn es un fondo de bolsa global.

El otro vehículo que, tras ellos, peor se comportan en el último año es Abante GF Abante Biotech C USD, que invierte, mayoritariamente, en compañías del sector biotecnológico y farmacéutico, en todo tipo de ubicaciones geográficas y capitalizaciones de mercado. Pierde un 19,45%. Por áreas geográficas el grueso de su cartera se encuentra en Estados Unidos, que representa más de un 89%; seguido de Suiza (7,4%), Israel (1,81%) y Canadá (1,37%) y sus cinco mayores posiciones se encuentran construidas en Editas Medicine, una empresa de biotecnología en etapa clínica que está desarrollando terapias basadas en la tecnología de edición de genes; Crispr Therapeutics y en Ardelyx.

De los 40 fondos con peor comportamiento de cada gestora, algo más de la mitad, el 55% ofrece rentabilidades negativas en el último año.