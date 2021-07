¿Cómo acabará el S&P 500 el año? Esto dicen la historia y su media móvil de 200 días

El S&P 500, índice de referencia de la bolsa estadounidense, sigue en los últimos días batiendo máximo tras máximo (este lunes ha tocado los 4.380 puntos). Con un alza indiscutible desde que los selectivos se rehicieron del shock coronavírico, no pocos analistas han frenado repetidamente en los últimos meses la euforia dejando claro que la corrección no tardará en aparecer. Ante las dudas de cómo acabará el índice el año, los analistas de Bank of America (BofA) han echado de mano de su media móvil de 200 días y de la historia.

En un informe de finales de la semana pasada, el estratega de análisis técnico de BofA Stephen Suttmeier pone de manifiesto que, en lo transcurrido de 2021, el S&P no ha cerrado ninguna sesión por debajo de su media móvil de 200 días. Poniendo el corte en junio, esto ha sucedido en 35 de los 93 años de registro del índice (el 38% del tiempo) desde 1929.

Durante los años en los que el S&P no tuvo un cierre diario por debajo de su media móvil de 200 días hasta junio, explica Suttmeier, el rendimiento promedio del primer semestre fue del 11,40%, elevándose la rentabilidad media anual a un 16,80% con el selectivo al alza durante el 88% del tiempo ese año (la rentabilidad mediana sería del 19,02%). El S&P anota ya en este 2021 un rendimiento del 16,60% (del 14,41% cuando BofA emitió esta nota la semana pasada).

Sin embargo, rebuscando más en la historia, resulta que el S&P solo se mantuvo por encima de su media móvil de 200 días durante todo un año entero solo 13 veces (14% del tiempo) desde 1929. Esto significa, detalla la nota de BofA, que el S&P revisó su media móvil de 200 días en la segunda mitad del año en 21 de los 35 años en los que el índice no cerró ningún día por debajo de la misma durante la primera mitad del año. Por tanto, se hace notorio que es difícil para el S&P mantenerse por encima de su media móvil de 200 días durante todo un año entero.

Ahora mismo la media móvil de 200 días del selectivo se sitúa en 3.853 puntos (11% por debajo de los niveles actuales) y está subiendo unos cinco puntos por sesión. Extrapolando al momento actual lo ocurrido en ese grueso de años en los que el S&P no pudo estar todo el ejercicio por encima de la media móvil de 200 días, el análisis de BofA estima que un escenario similar este 2021 supondría una reducción media y mediana de entre el 6,9% y el 10,6% con una tendencia al alza el 81% del tiempo del año y un rendimiento anual del 11,44% (la rentabilidad mediana sería del 14,62%). "El S&P podría terminar 2021 cerca de los niveles actuales si se produce un movimiento por debajo de la media móvil de 200 días antes de fin de año", concluye Suttmeier.

Que la historia diga que sea lo más probable no significa que sea imposible y por eso en BofA contemplan el que sería el escenario óptimo. Si el S&P se mantiene por encima de su media móvil de 200 días durante el resto del año, 2021 sería el decimocuarto año desde 1929 en el que el índice no cierra ninguna jornada por debajo de la media móvil de 200 días. "Este escenario menos probable sugiere una segunda mitad de año muy por encima del promedio con reducciones mínimas y una rentabilidad media anual del 25,46% (la mediana sería del 27,25%).

La variable 'presidencial'

Como el índice es estadounidense, no se puede dejar atrás la variable 'presidencial'. 2021 es el primer año de este ciclo presidencial (Joe Biden tomó posesión en enero) y, comenta la nota, antes de este ejercicio ha habido 23 años que han sido el primero de un ciclo presidencial desde 1929. Nueve de estos años (un 39%) tuvieron al S&P por encima de su media móvil de 200 días hasta junio y siete de estos nueve años (un 78%) vieron al índice mantenerse por encima de su media móvil de 200 días durante todo el año.

Por tanto, se deduce que siete de los 13 años en los que el S&P no registró ningún cierre diario por debajo de su media móvil de 200 días fueron el primer año de un ciclo presidencial y 2021 podría ser el octavo. Los últimos dos primeros años del ciclo presidencial en 2017 y 2013 no vieron la negociación del S&P por debajo de su media móvil de 200 días durante todo el año. ¿Sucederá lo mismo ahora?