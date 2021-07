Ferran Casarramona: "La tesis de la Burbuja.com era precisa, no eran correctos ni precios, ni actores"

Cada año, el fondo Esfera Robotics, gestionado por Ferrán Casarramona, es capaz de obtener rentabilidades muy superiores a la media de su categoría. Obtiene una rentabilidad superior al 22% anualizada a 5 años. Se trata de un producto que invierte, más que en robótica pura, en empresas que se verán beneficiadas por ella. Sus resultados han sido reconocidos desde el principio con la máxima nota Morningstar, las 5 estrellas.

¿Cómo llega al mundo de la gestión?

Estudié ingeniería informática y empecé a trabajar en un departamento de robótica de Grifols, donde desarrollé la parte de software para crear un robot que analiza sangre. Fue un éxito comercial. El problema es que, en el sector de la sanidad, los ritmos en los que se mueven los productos son lentos. Se necesita mucho tiempo para validarlos y tener todas las prospecciones de las agencias de medicamento. Tras 8 años trabajando con la misma máquina necesitaba un cambio. Me mudé a Almería y allí encontré esa rara avis que es Visual Chart, creadora del programa de inversión en bolsa más conocido en nuestro país. Por entonces ya me interesaba la bolsa. Estuve 15 años trabajando allí y en sus hijos, como Esfera.

¿Cómo consiguió el patrimonio para arrancar el producto?

Ese mérito es de los propietarios de Visual Chart, de la familia Andrés, que iniciaron el proyecto de Esfera Robotics. Aportaron el capital inicial y me involucraron en la gestión.

¿Cómo se ha ido produciendo el goteo de partícipes y patrimonio?

Ha sido un goteo constante. Si tienes un año bueno la gente te empieza a conocer, te da confianza y si vas repitiendo años buenos los que entraron pronto, y van ganando dinero, se mantienen ahí y aportan más. Ahora somos 360.

El patrimonio ha bajado de 7 a 5 millones de euros, ¿por qué?

Ha bajado, sobre todo, por la parte institucional, que es de dónde se ha retirado dinero. A raíz de la rotación del growth al value, creo que la razón ha sido que han recogido beneficios de un fondo que ha subido mucho en los últimos años y que piensan que igual ahora hay mejores oportunidades en el value.

¿Cómo gestiona esas salidas?

Lo tengo bastante controlado. Divido mi cartera por sectores, que igual no se corresponden con los tradicionales, pero en mi esquema tienen su lógica, y a cada sector le doy un peso. Dentro de cada sector cada empresa obtiene su peso sobre el patrimonio total. Todo lo tengo un excel que conecto con Visual Chart y, si tengo salidas, puedo decirle que recalcule los pesos y las órdenes que debo enviar.

¿Cómo construye el 'asset allocation' de un fondo que es robótica y todo lo relacionado con ella?

Más que lo relacionado con la robótica es lo que se va a ver favorecido por ella. Si invirtiéramos solo en empresas de robótica pura el universo sería muy pequeño y muchas acaban siendo absorbidas. Apostar a todo ese movimiento es una apuesta más segura y más rentable que no centrarse solo en el sector.

¿Cuál es el proceso de 'screening' en la selección de compañías?

Lo que más me gusta es leer sobre tecnología y sus avances, a partir de ahí encuentro empresas y las investigo. Muchas son startups que no cotizan, pero te dan una idea de por dónde van los tiros y puedo ir saltando de una a otra hasta encontrar alguna que esté en el mismo sector, que cotice y que encaje. Luego, otro sistema que uso, es que intento diversificar el fondo en diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, si a la industria automovilística le va mal, la robótica industrial va a sufrir, pero si también invierto en defensa o en salud el resto del fondo va a ser más equilibrado.

¿Cómo consigue que el fondo tenga tan baja volatilidad en relación a lo que está invirtiendo?

La diversificación es fundamental. También es verdad que el mercado ha sido poco volátil hasta la pandemia. La volatilidad es muy sensible a unos pocos días de mucha volatilidad, y te destroza la volatilidad de los cinco años. El fondo ose movía en un rango del 13-14% y los días de la pandemia la incrementaron a 19-20% en un mes.

Es una cifra muy razonable porque en 20% están los fondos 'value' puros...

La robótica se entiende como un sector growth, pero también tengo muchos valores que podrían ser value. Microsoft es una vaca lechera, value 100%, aunque pueda cotizar a unos múltiplos altos. No es una empresa que vaya a duplicarse en diez años, es tan grande que es muy difícil. Pero invierte mucho en inteligencia artificial, que está relacionado con la robótica. Los grandes valores dan un poco de estabilidad. Pero también importa la diversificación sectorial. No solo es una cuestión de separar tu cartera en muchas empresas, sino en sectores totalmente contrapuestos.

El comportamiento de su fondo frente a la categoría es muy superior. ¿Con qué sujetó la cartera para que se produjera esa mayor rentabilidad desde el punto de inflexión de la pandemia hasta ahora?

Muy sencillo, no hice nada. Se está produciendo un cambio tecnológico muy importante, que modificará la economía global, como ya ocurrió en el pasado. Si estudiáis los últimos 400 años de historia económica, veréis que hubo cuatro cambios tecnológicos muy importantes: la invención de la máquina de vapor, el ferrocarril, la economía del petróleo y la economía digital. Cada vez que se ha producido uno, las empresas más importantes del mundo han quedado en un segundo plano, se han elegido nuevos campeones mundiales. Y esto es lo que se ha producido en los últimos 20 años. En el año 2000 hubo la burbuja punto.com y cuando explotó todo el mundo se reía de Internet. 20 años después las principales empresas del mundo son empresas de Internet. La tesis de la burbuja.com era correcta, lo que no era correcto eran los precios ni los actores ni el momento. Pero si analizas esos mismos cambios en tecnologías anteriores pasó lo mismo.

¿Cuál es el 'equity story' de las robóticas puras de su cartera?

ASML Holding, por ejemplo, es una empresa puntera en fabricar las impresoras de los chips. Los chips se imprimen, entre comillas, con unas máscaras de luz y se montan ahí. La empresa más avanzada del mundo es ésta holandesa. , europea, está por delante de la competencia. Es una empresa que desde el 95 que empezó a cotizar se ha multiplicado por 100 y sigue teniendo una posibilidad de crecimiento muy importante. Otra es Intuitive Surgical, que fabrica una especie de araña con muchos brazos que tiene un operador detrás que sirve para operar personas. Este tipo de producto es, desde el punto de vista de negocio, una maravilla porque validar algo así ante las autoridades sanitarias es muy complejo y muy caro. Las barreras de entrada son altísimas y si alguien se atreve a entrar en este nicho, el otro ya tiene amortizada la máquina. Los márgenes son fantásticos y van creciendo a medida que se va expandiendo.

¿La única posición española en cartera es Facephi? ¿Por qué?

Sí. Facephi es una empresa que con inteligencia artificial hace identificación biométrica. Es una tecnología clave para interaccionar con todo tipo de aparatos y robotización, y está teniendo bastante éxito comercial no solo en España, sino en América Latina.

¿Cuánto supone EEUU, que siempre se dice que es el afiche de la tecnología, y cuánto Europa?

El del mercado americano está en el 70%, aproximadamente, no solo porque innovan mucho, sino porque sus empresas llegan a bolsa antes, así que de forma natural se acaba invirtiendo más en EEUU porque hay más oportunidades.