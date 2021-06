El Ibex 35 va camino de convertirse en el único índice europeo con un balance mensual negativo

Las principales bolsas de Europa afrontan el cierre mensual al que hoy se enfrentan con la tranquilidad de la que han hecho gala en las últimas jornadas. Los futuros apuntan a que los parqués europeos cerrarán junio sin grandes sobresaltos, dejando el bagaje mensual en positivo en todas las grandes plazas del Viejo Continente salvo en una, el Ibex 35, que cerrará el mes con pérdidas cercanas al 2,5%

Y es que, el selectivo español es el que más señales de debilidad está evidenciando en las últimas sesiones. De hecho, ayer fue incapaz de sostener el conato de rebote que intentó en algunos momentos de la sesión a diferencia de lo que sucedía en el resto de bolsas europeas.

"Parece que los inversores tienen la lección aprendida y son partidarios de no fiarse de eventuales rebotes en el Ibex 35 y la recomendación es no hacerlo mientras el selectivo español no logre batir los máximos de la semana pasada que estableció en los 9.110 puntos", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

En el caso del EuroStoxx 50, hoy que tenemos cita con el cierre mensual de junio hay que estar pendiente de la lectura analítica que pueden ofrecer las líneas de vela mensuales que deje. Así lo entiende Cabrero, quien advierte de que "si hoy miércoles las ventas se imponen hay muchos números de que la principal referencia europea acabe desplegando una línea de vela que en el argot técnico oriental se conoce como estrella fugaz".

"Este tipo de velas con una sombra alargada superior", explica el analista, "suelen advertir de un posible agotamiento alcista y de la posibilidad de que los máximos del mes, que en este caso son los 4.165 puntos, hayan sido un techo temporal en las subidas".

Para confirmarse las implicaciones de techo de esa vela en forma de estrella fugaz debe exigirse la pérdida de los mínimos mensuales de junio, que se establecieron en los 4.044 puntos, que es precisamente el soporte que durante las últimas sesiones se ha venido recomendando vigilar desde Ecotrader.

El dólar y el oro, caminos opuestos

El dólar estadounidense va a despedir el mes registrando alzas frente a sus cruces más negociados. Lo demuestra el comportamiento del Índice Dólar, que refleja los movimientos de esta divisa frente a una cesta de las monedas más negociadas del planeta. Y es que, la divisa norteamericana registra alzas frente a nueve de sus diez cruces más negociados del mundo desde que dio comienzo el mes.

Pese a ello, este comportamiento alcista de última hora no le va a permitir revertir las pérdidas que registró al comienzo del trimestre, por lo que su bagaje trimestral seguirá en negativo al cierre de la sesión, como en tres de las últimas cuatro ocasiones.

El precio de la onza de oro, por su parte, ahonda en las caídas mensuales que acumula. El metal dorado va camino de cerrar su mes más bajista desde noviembre de 2016 al cosechar pérdidas cercanas al 8% desde el 1 de junio y amenaza incluso con ceder más que en dicho mes si hoy profundizan los descensos, algo que situaría el mes a la altura del fatídico mes de junio de 2013, cuando su precio se desplomó más de un 10%.