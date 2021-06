Consultorio El Economista - Finect: ¿Verano tranquilo o tormentoso? Claves para evitar sobresaltos con tus inversiones

Llega el verano y con ello las ganas -y la necesidad- de desconexión, no solo en el terreno laboral, también en el de las inversiones. Pero ¿es posible alcanzar esa ansiada paz? Es sabido que los menores niveles de actividad y los volúmenes más bajos de negociación de esta época del año suelen conllevar una mayor volatilidad. Una volatilidad que este año puede verse incrementada tras meses en los que las bolsas han estado embalsamadas, unido a las posibles decisiones que realicen durante la temporada estival los bancos centrales.

Para dar a conocer todas las claves de lo que acontecerá este verano en los mercados y preparar las carteras a prueba de tormentas, El Economista y Finect celebran este miércoles 30 de junio a las 17:30 el consultorio: ¿Verano tranquilo o tormentoso? Claves para evitar sobresaltos con tus inversiones.

Miguel Camiña, Co-fundador de Micappital y David Forcada, Agente de GVC Gaesco, ambos presentes en la plataforma de asesores de Finect, serán los encargados de dar respuestas en tiempo real a todas las preguntas de los lectores de elEconomista y de los usuarios de Finect.

¿Cómo debería preparar mi cartera? ¿Qué estrategia seguir? ¿Bajo mi perfil de riesgo? ¿Debería vender antes de las vacaciones parte de mis posiciones y seguir así la famosa frase Sell in May and go away? ¿Es recomendable aprovechar las posibles oportunidades, aunque sea verano? ¿Debemos mirar nuestra cartera todos los días? ¿Hay fondos especialmente recomendados para invertir en la temporada estival?

Estas y muchas otras preguntas tendrán cabida este miércoles 30 de junio a partir de las 17:30 en el canal de Youtube de Finect.

