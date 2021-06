El 'repostaje' que necesitan las bolsas de Europa para seguir subiendo

Los principales parqués del planeta quieren dar continuidad a la consolidación de las últimas jornadas al calor de la incertidumbre que genera para la recuperación económica el crecimiento del número de casos de la variante Delta en el planeta. Las bolsas de Europa tratarán de reponerse de las pérdidas de ayer, que en algunos casos (como es el ejemplo del Ibex 35), les llevaron a perder todo lo recuperado en el último rebote. Sin embargo, no lo tendrán fácil. Sobre todo, teniendo en cuenta las señales técnicas que han ido escenificando que los alcistas tiene las fuerzas cada vez más justas.

"El tanque de gasolina alcista se está agotando y necesita un repostaje antes de que podamos ver una continuidad del viaje hasta objetivos fijados", señalaba Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en su análisis estratégico de la banca española esta semana. Una reflexión que se podría extrapolar al conjunto del mercado europeo, que continúa sin poder seguir el ritmo que marcan los selectivos tecnológicos en Estados Unidos.

"En este comienzo de semana las ventas han acabado imponiéndose con claridad en las principales bolsas europeas, que siguen mostrándose incapaces de seguir la estela alcista de Wall Street, sobre todo de la tecnología norteamericana, algo que ya advertíamos la semana pasada que resultaba inquietante y que encajaba con la posibilidad de que el rebote que estábamos viendo fuera traicionero, como así parece que ha sido", advierte el experto.

Por el momento el tono es consolidativo pero podría dejar de serlo y empezar a tomar un cariz correctivo si las caídas perforan el soportes de los 4.040-4.050 puntos del EuroStoxx 50. Y es que su cesión abriría la puerta a un movimiento de caída que podría llevar al índice a buscar apoyo en los 3.785-3.860 puntos, que es el rango que desde Ecotrader se ha sugerido esperar antes de realizar nuevas compras orientadas a medio plazo.

En el caso del Ibex, el nivel optimo para tomar posiciones se encuentra en los 8.800-8.500 puntos. "Hasta ahí no somos partidarios de volver a comprar renta variable española", afirma Cabrero, quien añade que no habrá ningún signo de fortaleza que aleje los riesgos mientras el Ibex 35 no supere los máximos de la semana pasada que estableció en los 9.107 puntos.

Mes histórico para el petróleo y el dólar

Segunda jornada consecutiva de caídas para el barril de petróleo. El precio del crudo registra descensos a falta de apenas dos sesiones para que acabe junio. Pese a este movimiento, el oro negro registrará su mes más alcista del trimestre al repuntar su precio más de un 7% desde el día uno.

En el caso del dólar, las ganancias que se espera que confirme a cierre mensual mañana superan el 2%, convirtiendo así junio en el segundo mes más alcista del billete verde si se atiende al comportamiento del Dollar Index, que refleja los movimientos de esta divisa frente a una cesta de las monedas más negociadas del planeta. Y es que, la divisa norteamericana registra alzas frente a 9 de sus diez cruces más negociados del mundo desde que dio comienzo el mes.