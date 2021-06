Virgin Galactic despega en bolsa tras recibir la aprobación para llevar turistas al espacio

Virgin Galactic se disparó este viernes en la bolsa estadounidense después de recibir el visto bueno del regulador aeroespacial para llevar a turistas al espacio. Sus acciones se revalorizaron un 38,87% en la sesión hasta los 55,91 dólares por título, en lo que supuso la mayor subida bursátil de su historia.

La empresa fundada por Richard Branson en 2004 ha conseguido la luz verde de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para realizar vuelos comerciales al espacio, siendo el primero de la historia en conseguirlo. "Un nuevo capítulo en la historia de los vuelos de humanos al espacio ha comenzado", señaló la agencia gubernamental en un comunicado.

Para conseguir la aprobación, Virgin Galactic tuvo que pasar una prueba en mayo, en lo que supuso su primer vuelo en dos años. Ahí demostró que había mejorado sus estabilizadores horizontales y controles de vuelo, alcanzando una velocidad de Mach 3 y una altitud de casi 90 kilómetros, superando la estratosfera y la mesosfera y acercándose a la 'línea de Kármán", el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.

Full Commercial Launch license ? Our recent #Unity21 spaceflight performed well against all flight objectives and marks the first time the FAA has licensed a spaceline to fly customers. Next up in our test program – a fully crewed spaceflight this Summer https://t.co/y0P69gofbK pic.twitter.com/fAUWxp8YNy