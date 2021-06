El analista Jim Cramer vende casi todos sus bitcoins ante las presiones de China y EEUU contra la moneda

El analista Jim Cramer ya no confía en el bitcoin. Este lunes anunció que ha vendido prácticamente todas las unidades que tenía, preocupado por la presión del Gobierno chino sobre los mineros de criptomonedas y el aumento de los casos de ransomware en los que los atacantes usan bitcoins. "Vendí casi todos mi bitcoins. Ya no los necesito", dijo Cramer en el programa "Squawk on the Street", dos meses después de que dijera que había vendido gran parte de sus tenencias para pagar la hipoteca de una casa.

Este mismo lunes, la prensa china informó de que el Gobierno había cerrado el 90% de las redes de minería de bitcoin -el proceso para mantener el blockchain y crear nuevas unidades de la moneda- tras una redada en la provincia de Sichuán. La gran atracción de los mineros por este país se ha debido a los bajos costes de la electricidad, la materia prima con la que los mineros 'crean' los bitcoins, gastando cada día el equivalente de toda Argentina en energía. Pero el Ejecutivo chino ha endurecido su tolerancia con este negocio, ante la dificultad de controlar la potencial evasión de capitales y las operaciones ilegales de los usuarios. El precio de la criptomoneda cayó un 6% tras conocerse la noticia, al entorno de los 33.000 dólares.

"Cuando China va contra algo, tienden a salirse con la suya... No es una democracia. Es una dictadura", dijo Cramer. "Y creo que su visión es que es una amenaza directa para el régimen porque es un sistema que está fuera de su control". A eso se suma el largo brazo de EEUU, que ha demostrado ser capaz de romper la privacidad que se presupone al bitcoin y, por ejemplo, recuperar el rescate pagado por el oleoducto Colonial a los atacantes que hackearon sus sistemas hace un mes.

"En nuestro país, creo que el ransomware está fuera de control, y dudo que Colonial sea la primera empresa en pagar un rescate así. Creo que el Departamento de Justicia, el FBI y la Reserva Federal y el Tesoro podrían unirse y decir: 'Está bien, muchachos, si pagan ransomware, los perseguiremos'" y recuperaremos el dinero, dijo.

Cramer había descrito hace no mucho tiempo al bitcoin como una alternativa al efectivo. Pero los movimientos de los últimos meses le han hecho dudar de su utilidad legal, y del futuro en los principales gigantes económicos, cada vez más duros con esta moneda. "El bitcoin no va a subir por razones estructurales", sentenció este lunes.