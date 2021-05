Cinco razones por las que seguir comprando tecnológicas pese a que hayan caído en desgracia

Las acciones tecnológicas parecen estar estancadas después de haber vivido un gran 2020. Las empresas cíclicas, sectores como la energía, la industria y los materiales básicos, que durante la pandemia se quedaron estancados, están ahora resurgiendo con fuerza y liderando las ganancias de los selectivos.

Pese a que las subidas en los títulos tecnológicos se hayan aminorado, las ventas y las ganancias en la mayor parte de estas compañías se han mantenido estables.

"Gracias a la covid, muchas empresas de tecnología experimentaron un gran crecimiento. La pandemia impulsó el gasto en tecnología a medida que las empresas buscaban nuevas formas de llegar a los consumidores y organizar reuniones", dice Vlad Rom, analista de inversiones senior de Thrivent.

"No ocurrió lo mismo con las empresas no tecnológicas. Ahora, a medida que la economía se recupera, esas empresas no tecnológicas están experimentando un gran repunte del crecimiento. Una empresa de tecnología que creció al 30% el año pasado crecerá un 30% este año. Una empresa no tecnológica con crecimiento cero el año pasado crecerá un 50% este año. Eso es en lo que se centran muchos inversores", apunta el experto.

"En otras palabras, se trata del comercio cíclico del que tanto ha oído hablar. El cambio incremental para un negocio más cíclico se ve mejor", dice Joseph Chin, analista de Cambiar Investors.

Otro problema que señala el experto es que las empresas de tecnología emergentes se centran en los beneficios a largo plazo. "Por tanto, se ven muy afectados cuando los inversores temen que la rápida inflación haga subir las tasas de interés. Esto reduce el valor presente de las ganancias futuras en los modelos de valoración", apunta Chin.

"En resumen, la tecnología está rezagada en comparación con otros valores, lo que hace que las grandes tecnologías se vean muy atractivas hoyen día. Es una oportunidad única para actualizar su cartera a calidad en la gran tecnología, es donde se encuentran algunos de los mejores valores en el mercado hoy", asegura Todd Lowenstein, estratega jefe de acciones de HighMark Capital Management.

Michael Brush, columnista de MarketWatch, señala cinco razones por las que hay que seguir comprando tecnológicas.

1. Los "enterados" están comprando

Brush señala que ha rastreado a los "enterados" (personas con gran poder e información bursátil y empresarial) diariamente durante más de una década y que están comprando un volumen inusualmente alto de tecnológicas durante las últimas semanas.

"El interés interno generalizado me dice que la tecnología es una compra", asegura el columnista. Brush también señala algunas de sus acciones preferidas: NonVisual Desktop Access, Microchip Technology, Microsoft, Intel, Snowflake, BlackRock, Mastercard y Palo Alto Networks.

2. El "problema de crecimiento" de la tecnología desaparecerá

La pandemia impulsó una gran cantidad de adopción de tecnología entre las empresas. Eso hace que las comparaciones interanuales en tecnología parezcan desafiantes a medida que se avanza hacia el 2021, señala Matt Miskin, codirector estratega de inversiones de John Hancock Investment Management. "Pero a medida que avanzamos en 2022, creemos que la calle está subestimando el crecimiento de la tecnología en relación con el mercado en general. Analizaríamos la tecnología de manera oportunista en los próximos meses ", apunta el experto.

3. La tecnología parece tener un precio razonable

El siguiente gráfico muestra el valor relativo (PER) de las acciones tecnológicas del S&P 500 en comparación con la valoración del propio S&P 500. La relación del ratio precio-ganancias de la tecnología se negoció recientemente a su promedio de 1,24 veces el múltiplo de ganancias por precio de la compensación.

4. La tecnología tiene una ventaja cuando los costes laborales aumentan

Si bien las empresas de comercio minorista, restaurantes, hoteles y otros sectores de servicios sufrirán un impacto en los márgenes debido al aumento de los costes laborales, las empresas de tecnología generalmente no tienen este problema. Emplean relativamente menos personas.

"Quizás la mejor manera de jugar con la incertidumbre que rodea a los costos laborales es la tecnología", asegura el estratega jefe de inversiones de Leuthold Group, James Paulsen. "Históricamente, el desempeño relativo de la inversión de este sector ha sido en gran parte invariable a tales presiones", apunta el experto.

5. Los temores sobre las tasas de interés y la inflación son exagerados

"Irónicamente, las empresas de tecnología acudirán al rescate y, literalmente, salvarán sus propias acciones. ¿Por qué? El gasto de capital aumentó mucho el año pasado. Esto nos dice que la productividad seguirá aumentando. Eso hace que sea más complicado para estas empresas pasar por desapercibidas", asegura Brush.