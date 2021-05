Wall Street busca un 'chute' de energía: estas acciones del sector pueden subir hasta un 37%

El sector energético parece estarse descubriendo como el gran 'tapado' de Wall Street. Se multiplican las voces que apuntan a una carrera alcista a largo plazo de los valores energéticos que podría estar empezando mientras reconocidos analistas como Jesse Felder opinan directamente que la energía es el sector más descuidado por el mercado de valores a pesar de que ha estado superando a otros desde el otoño pasado.

Esta misma semana Felder señaló que los valores energéticos representan un porcentaje menor del S&P 500 que hace 20 años. Lo cierto es que se quedó corto. Al cierre del miércoles y con datos de FactSet el sector energético del S&P 500 representaba el 2,85% de la capitalización bursátil del índice, frente al 6,95% de hace 20 años.

Si a esta infrarrepresentación se le suma el hecho de que, con la recuperación el horizonte y más allá del auge del coche eléctrico, EEUU sigue presentando una gran adicción a la gasolina, el diésel y otros combustibles fósiles, el escenario para el inversor dispuesto puede ser propicio.

No se puede olvidar que, con la economía recuperándose del shock pandémico de 2020, la energía ha sido el sector que mejor se ha comportado este año. En lo que va de 2021, los 63 valores energéticos incluidos en el S&P 1.500 presentan una ganancia del 37,3%, holgadamente por encima de las rentabilidades del sector financiero (25,6%), de materiales (20,1%) , industrial (15,7%), inmobiliario (14%) o de la comunicación (11,6%). Por contra, el energético es uno de los dos únicos sectores de los 11 principales que ha bajado desde finales de 2019 y el único que lo ha hecho desde finales de 2015, excluyendo dividendos.

A la hora de ponerle cifras al potencial de estas compañías, los ratios habituales pueden no ser de tanta ayuda como se espera. En el caso del ratio precio-beneficio (PER) a futuro, que divide el precio actual de las acciones por las estimaciones de consenso de los beneficios para los siguientes 12 meses, aparece el problema de que el trastorno en el sector por el covid ha sido tan grande que se espera que muchas firmas sigan perdiendo dinero el próximo año. En el caso de el ratio precio-beneficio a crecimiento (PEG), que refleja la relación precio-ganancia a futuro y las tasas de crecimiento de las ganancias esperadas, el enfoque no funcionará bien si la base del crecimiento de los beneficios es muy baja: las estimaciones de la tasa de crecimiento anual compuesto se distorsionan.

Acudiendo a la estimaciones de beneficios según el consenso de los analistas de FactSet de aquí a 2024 para las 20 mayores energéticas del S&P 1.500 por capitalización bursátil, Los dos primeros puestos de la lista corresponden a Exxon Mobil y Chevron, las dos principales compañías petroleras de EEUU, de las que los analistas esperan que los beneficios aumenten considerablemente de 2021 a 2024 (de 3,46 dólares por acción a 4,54 Exxon Mobil y de 5,64 a 7,29 Chevron). Con todo, de cara a 2023 se registra una pequeña mejoría en el beneficio por acción (BPA) de Exxon (de 4,26 dólares a 4,37) y una leve caída en el de Chevron (de 6,37 a 6,27).

Es por todo ello que desde MarketWatch optan por confeccionar una lista con los 20 valores del sector energético incluidos en el mismo índice que más potencial concentran según los analistas de Wall Street. Se trata de las 20 acciones cubiertas por al menos cinco analistas con el mayor porcentaje de calificaciones de "compra" o equivalente.

Los valores de este listado con el mayor potencial alcista a 12 meses, del 37% implícito en el precio objetivo de consenso, son Green Plains y Talos Energy. A su vez, el valor cotizado con mayor rentabilidad por dividendo es Williams Companies con una rentabilidad del 6,30%, seguido de Valero Energy con una rentabilidad del 5,07% y Phillips 66 con una rentabilidad del 4,20%.

Exxon no entra aquí porque solo el 32% de los analistas encuestados por FactSet califican las acciones de "compra" o su equivalente pese a que las acciones de la empresa han subido un 43% este año y tienen una rentabilidad por dividendo del 5,90%. Chevron también queda fuera con un 57% de calificaciones de "compra" aunque sus acciones han subido un 22% este año y tienen una rentabilidad por dividendo del 5,19%.