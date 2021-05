Unicaja es el banco con mayor potencial, hasta un 13%

Unicaja y Liberbank son las dos entidades que se han quedado algo retrasadas en el rally del sector financiero que comenzó allá por finales de octubre del año pasado. De media, los bancos del Ibex han doblado su capitalización en el mercado desde entonces; mientras que Unicaja se anota ganancias del 66,5% y Liberbank, todavía inferiores, del 42%. Aun así, los analistas confían en que es la ex caja malagueña la que alberga un mayor potencial, no solo de entre ellas dos, sino también de todo el sector bancario nacional teniendo en cuenta que todos los demás han quemado la mecha de su potencial y no queda nada por delante, según los analistas.

Bestinver mejoró ayer la recomendación sobre Unicaja -el último en hacerlo-, desde mantener a comprar, y elevó también el precio objetivo. De los anteriores 0,84 euros -que ya ha rebasado en la cotización- hasta los 1,15 euros. De media, el consenso le otorga un potencial del 13% hasta 1,02 euros por título. En la última semana, y tras el rally del sector, hay cuatro casas -junto a Bestinver- de un total de 8 que se han pronunciado que ven a Unicaja por encima del euro por acción. Se trata de JB Capital Markets, en los 1,25 euros, de Goldman Sachs, en 1,1 euros, y de Alantra, en 1,04 como precio objetivo.

Es cierto que Unicaja sorprendió gratamente al mercado en la última presentación trimestral de beneficios. Los 43 millones de euros que publicó de ganancias de enero a marzo se situaron un 36,5% por encima de lo que estimaban los analistas, muy en línea con Liberbank, que también publicó por encima de lo previsto, con 23 millones de beneficio. En el caso de Liberbank el potencial es más limitado, del 2%, mientras siga cotizando en bolsa hasta que se cierre su fusión en verano.

Otra razón para encontrar un potencial más elevado en Unicaja que en el resto del sector es que todavía se encuentra un 6% por debajo de los 0,954 euros a los que cotizaba el 18 de febrero de 2020. Solo Santander y Sabadell se encuentran en una situación similar, aún con pérdidas del 11,7% para la entidad cántabra y por encima del 20% la catalana. Bankinter, la más recuperada, está ya un 7% por encima de niveles de febrero del año pasado, CaixaBank, un 6,4%, y cerca del 1,5% en el caso de Liberbank.