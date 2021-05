¿Y si la 'espantada' de Musk con el bitcoin ayuda a paliar la escasez mundial de chips?

Cuando Elon Musk dijo anoche que Tesla ya no aceptaría el bitcoin como forma de pago, en teoría por razones medioambientales, el CEO de la automovilística no sólo hizo caer el precio del token. Básicamente, todo el mercado de criptodivisas cayó en picado. La traducción este jueves han sido retrocesos en todos aquellos valores ligados a las criptomonedas. Sin embargo, también pueden surgir beneficiados de esta 'espantada' de Musk.

Desde el podcast Odd Lots de Bloomberg apuntan a todos aquellos sectores afectados por la escasez mundial de chips que está poniendo en jaque a cuantiosas industrias: automóviles, telefonía móvil, videojuegos... ¿Cuál es el punto de unión? La gran cantidad de semiconductores que se emplean para minar las criptomonedas. La ecuación es simple: si el universo de las criptodivisas pierde fuelle, menos incentivos para el minado habrá y menos chips se requerirán.

Mientras que para el minado del bitcoin se emplean chips específicos utiliza chips específicos, otros tokens como el ether pueden ser minados con chips que fuera de esta tarea podrían ser utilizados como tarjetas gráficas. De hecho, esto supone una 'china en el zapato' para la comunidad gamer. La gente está frustrada por no poder conseguir fácilmente tarjetas gráficas de compañías como Nvidia precisamente por la alta demanda por parte de los mineros de criptomonedas.

Para hacerse una idea del contexto, varios informes señalan que el precio de los discos duros se ha disparado en China porque se utilizan para minar la nueva criptodivisa llamada Chia, que ya tiene una capitalización de mercado totalmente diluida de más de 20.000 millones de dólares según OnChainFX.

Por supuesto, reconocen desde Bloomberg, un movimiento de precios de un día no va a cambiar de la noche a la mañana el escenario. Pero sí insisten en que el auge de las criptomonedas en el último año ha espoleado un frenesí en su extracción, lo que sin influye en el problema de los semiconductores coadyuvando a que el mercado esté más ajustado.

Es por ello que, rematan desde Odd Lots, un ciclo descendente en las criptomonedas "liberaría algo de capacidad marginal" con los chips. "¡Gracias Elon!", concluyen con sorna dirigiéndose al CEO de Tesla, que, lejos de recular, tras haber sido el gran abanderado de las criptomonedas en los últimos tiempos, capeaba las críticas en Twitter alegando que el gasto de energía en los últimos meses para el minado de tokens ha sido "una locura".

Energy usage trend over past few months is insane https://t.co/E6o9s87trw pic.twitter.com/bmv9wotwKe