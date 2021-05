El inversor Bill Ackman desconfía de las criptomonedas pero dice que "se patearía a sí mismo" por no entenderlas

El prominente inversor Bill Ackman se pronunció este miércoles sobre las criptomonedas. Su opinión, escuchada con interés por una parte importante de la comunidad inversora, parecía clara pero sembró cierta confusión. Mientras que por un lado pareció quedar clara que desconfía de los criptoactivos, por otro lamentó con pesar el no entenderlos.

Fue en un evento virtual del WSJ donde el célebre gestor de fondos de cobertura y fundador Pershing Square Capital achacó a las criptomonedas no tener "ningún valor inherente" al tiempo que admitía que son un activo en el que no "se sentiría cómodo poniendo una cantidad significativa" de dinero. Palabras que llegaban antes de que los tokens se descalabraran este jueves tras la decisión de Tesla de dejar de aceptar el bitcoin como pago.

El desconcierto con la intervención de Ackman llegó porque, a la vez que criticaba a las criptomonedas, dijo que son un "fenómeno fascinante" y que "se patearía a sí mismo" por no entenderlas.

"Creo que las criptos un fenómeno fascinante. Creo que es una tecnología brillante y me patearía por no haberla entendido, ya que es una de las mejores especulaciones de la historia", aseguró Ackman en el acto tras dejar claro que no invertiría los activos de su firma en ellas.

"Me preocuparía si un amigo tuviera gran parte de su patrimonio invertido en una o más criptodivisas. Querría que cogiera algo de dinero y lo pusiera en algo un poco más duradero", reconoció también, dándole de nuevo la 'vuelta al calcetín'.

Ackman también aprovechó la ocasión para comentar su decisión de comprar una participación del 6% en Domino's Pizza: "La hemos admirado durante años y nunca fue lo suficientemente barata. Y entonces, durante unos cinco minutos, se puso barata. No sé quién vendió o por qué, pero empezamos a comprar a alrededor de 330 dólares por acción, y luego subió mucho muy rápidamente".

Por último, analizando el escenario económico de EEUU, cargó las tintas contra la Reserva Federal. "Creo que van a tener que subir los tipos con toda seguridad. Y creo que han ajustado su política justo en el momento equivocado. La política preventiva hacia la inflación creo que es un mejor enfoque, particularmente en un mundo donde tenemos un estímulo económico masivo, masivo", explicó. "Creo que con los tipos donde están, hay un gran riesgo de sobrecalentamiento de la economía", apostilló.