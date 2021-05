Tres analistas ven a Línea Directa en 1,63 euros de media, casi sin potencial

Línea Directa ha tardado menos de una semana en contar con el seguimiento de varias casas de análisis, aunque entre ellas no hayan encontrado un punto de vista en común. Tres casas de análisis acaban de publicar su recomendación sobre la aseguradora, ex de Bankinter, y van desde el consejo de venta a comprar con precios objetivos que, en todo caso, no distan demasiado de su nivel actual de cotización, sobre los 1,60 euros.

El último en hacerlo ha sido JB Capital Markets que aconseja un posicionamiento neutral con un precio objetivo de 1,75 euros por acción, nivel que llegó a alcanzar el día de su estreno bursátil en el intradía cuando sus acciones volaron un 23%. En todo caso, desde los niveles actuales esto implica un potencial del 9,4%.

Los expertos de CaixaBank BPI son los más negativos con el valor. Creen que su precio objetivo está por debajo, en los 1,50 euros, y su recomendación es la de infraponderar las acciones. En el medio de los dos se encuentran los analistas de Bestinver Securities. La casa española aconseja comprar las acciones de Línea Directa y le otorgan un precio justo en los 1,65 euros, un 3,1% por encima.

Tras la euforia inicial, Línea Directa subió ayer un 0,25%, hasta los mencionados 1,60 euros por acción, lo que implica una revalorización del 21,4% desde el precio de valoración fijado para el listing por el que se escindió finalmente de Bankinter, en 1,318 euros.

El mismo día de su estreno en bolsa distintos directivos de la compañía se lanzaron a comprar acciones de Línea Directa. En total, los insiders se hicieron con cerca de medio millón de acciones, por un importe ligeramente superior a los 1,7 millones de euros, lo que representa el 0,045% del capital de la compañía. Entre ellos se encuentran Olga Moreno, directora de Negocio Hogar, María Mar Garre, directora de Comunicación, David Pérez, director de Negocio Salud-Vivaz o Pablo González-Schwitters, secretario general y del consejo.

Cartival, el holding financiero de Jaime Botín, sigue siendo el accionista principal de la compañía con un 19,15%, seguido de Bankinter, que mantiene su posición del 17,41%. Según CNMV, Fidelity International ha declarado una posición del 1,62%.