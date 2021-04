Valor imprescindible para una cartera: Sacyr

Joaquín Gómez Madrid

Cuando explico que la profesión de periodista es muy parecida a la de gestor lo cuento con la siguiente anécdota. Un buen periodista tiene que ser como un elefante. Tiene que tener orejas grandes, buena nariz y memoria para no olvidar. ¿Y colmillos? Lo que tiene que cuidarse es que alguien armado no se los quite.

Entre los valores que nos gustaría tener en La Cartera de elEconomista porque escuchamos y olfateamos su atractivo está Sacyr, a la que hemos puesto un precio de entrada de 2,04 euros. La historia de inversión del título es que hay que olvidar esa vieja percepción de vehículo sobre el que invertir con descuento en Repsol o las potenciales penalizaciones por el Canal de Panamá.

Sacyr es un Ferrovial más pequeño, pero con más potencial en estos precios. "Sus concesiones clave comenzarán a operar entre 2021 y 2023; y el 90% del valor de sus autopistas tiene un riesgo de demanda bajo o nulo. Es probable que su exposición a Repsol se reduzca al 3% desde el 7,8% ya que varios derivados vencen este año; y el riesgo de nuevas salidas vinculadas al Canal de Panamá está restringido a 130 millones de euros", explica el equipo de análisis de Santander.

El banco considera que la cristalización del valor no es probable que sea visible a corto plazo y es poco probable que los flujos de caja libre lleguen antes de 2023. La joya de la corona, casi un tercio del valor de la compañía es la autopista Pedemontana, un anillo que circunvala las congestionadas autopistas venecianas. Y puede ser un catalizador de valor, como en su momento lo fue la circunvalación de Toronto para Ferrovial.

Sacyr se convertirá en poco tiempo en la compañía que logre mayor margen ebitda de todas las firmas de infraestructuras españolas

En la junta del pasado jueves, Manuel Manrique, su presidente, clarificó que la cartera de la compañía asciende a cerca de 40.000 millones de euros, de los que el 80%, alrededor de 32.000 millones, corresponde a las concesiones ya contratadas. De este modo, el resultado bruto de explotación (ebitda) latente de esta cartera concesional supera los 20.000 millones de euros y los dividendos que la firma recibirá por sus activos ascenderán a 200 millones anuales.

Para el inversor particular, ¿en qué se deben traducir todas estas cifras? Manrique habla de una rentabilidad por dividendo en torno al 5%. Los analistas la estiman algo por encima del 4%.

Sacyr se convertirá en poco tiempo en la compañía que logre mayor margen ebitda de todas las firmas de infraestructuras españolas, superando a la propia FCC, con una ratio del 18%-19%. El valor es para tenerlo en cartera y conservarlo hasta que recuperen, al menos, los 2,7 euros. Esta semana ha roto resistencias y, como nos ocurre en los precios de entrada de otros aspirantes a Cartera de elEconomista, nos va a obligar a buscar un precio de entrada más alto si el mercado persiste en la fortaleza que muestra y no se produce un esperado paso atrás.