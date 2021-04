Los vuelos transatlánticos reviven a IAG, que sube un 4%

El sector de las aerolíneas, que se mueve prácticamente a golpe de declaración, volvió ayer a resurgir de la corrección de los últimos días -llegó a ser del 5% en solo dos sesiones- después de escuchar la buena nueva del máximo responsable de British Airways. Sean Doyle reconoció públicamente que "existe una gran oportunidad para reabrir un corredor sanitario entre EEUU y Reino Unido dados los altos niveles de vacunación" y, además, dijo ser "optimista" respecto a la recuperación de los viajes en Europa a partir del mes de junio en adelante. Estas palabras dieron alas a un sector en horas bajas, con la mayor subida de IAG desde principios del mes de abril, un 3,93% hasta los 2,355 euros.

El sectorial de viajes europeo volvió a adelantar al de autos como el más alcista del año, con avances del 22,9%, tras ganar en la sesión un 1,76%. El tour-operador TUI fue el valor más alcista del ramo, al anotarse ganancias del 6,66%, seguido de la británica easyJet (4,27%), de IAG, Deutsche Lufthansa (3,88%), y Ryanair y Wizz Air, por encima del 2,4%.

Además, en EEUU, donde American Airlines y Delta Airlines dieron la semana guías bastante favorables al restablecimiento del tráfico aéreo de cara al verano, The New York Times publicó una entrevista con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la que quedó clara su intención de "permitir a los estadounidenses con la pauta completa de la vacuna volar por turismo a Europa de cara al verano. También volvió a hablar del "pasaporte de vacunación" como un mensaje de "welcome back", dice literalmente el rotativo, al turismo americano.

Las ganancias que se vieron en la sesión europea se extendieron también a Wall Street, donde, a media sesión, American Airlines subía un 4%, y Delta Airlines y United, más del 1%. El último dato sobre la mesa habla de un repunte del tráfico aéreo solo en territorio estadounidense del 25%, respecto al día anterior, y un 1.137% más que el mismo día del año pasado, en plena primera ola de la pandemia.

No obstante, desde Bernstein sus analistas llaman a la prudencia. Creen que el "segundo trimestre no traerá un soplo de aire fresco para el sector", aunque reconocen que los problemas de liquidez han dejado de ser "una amenaza inminente".

La semana pasada Credit Suisse ya lanzó un informe muy favorable para IAG ante la reapertura de los vuelos transatlánticos con EEUU. ¿El motivo? "Supusieron el 44% del total de la capacidad de la aerolínea en 2019 y el 53,3% para Lufthansa", recuerda Jefferies. "La reapertura del corredor con EEUU supondrá un aumento del 30-35% de la capacidad para ambas aerolíneas".

Potencial

Bernstein ha sido la última casa en revisar al alza el precio objetivo de IAG. Cree que se irá a los 2,87 euros, lo que implica un potencial del 22%. Los analistas que se han pronunciado desde el 15 de abril -momento en el que comenzó a acelerarse la vacunación en Europa- establecen un precio medio para el 'holding' de 2,67 euros, lo que implica una revalorización del 13,4% y supondría volver a niveles de comienzos de marzo de 2020, en pleno desplome.