Un fondo de Fidelity arrebata a Azvalor Managers el liderazgo de la Liga Global

Ángel Alonso Madrid

Azvalor Managers, el fondo gestionado por Javier Sáenz de Cenzano, ha perdido el liderazgo de la Liga Global de la Gestión Activa, después de estar prácticamente dos meses como número uno de los 425 productos más descorrelacionados de su índice de referencia que componen esta clasificación de elEconomista. Ha cedido el puesto a Fidelity Active Strategy Global Fund, que con un 26,54% supera el 24,70% del fondo de renta variable internacional de Azvalor, con datos de Morningstar a 19 de abril.

Fast Global, gestionado por Dmitry Solomakhin, se lanzó en 2014 y tiene solamente 38,6 millones de euros de patrimonio, pero ya cuenta con tres estrellas de Morningstar. Su rendimiento anualizado a tres y cinco años supera el 10% y tiene un 41,64% de la cartera centrada en compañías de Estados Unidos; un 15,30% en Reino Unido; un 12% en empresas europeas fuera del euro y un 6,19% en mercados emergentes.

Entre sus principales posiciones se encuentra la firma agroalimentaria holandesa Bunge, con un 6,49% de la cartera; seguida de General Electric, con 6,05%; Moller Maersk, con un 5,90%; Rolls Royce, con un 5,60%; y la aseguradora norteamericana Cigna, con un 5,47%. Las firmas de salud y las industriales acaparan casi la mitad de la cartera.

Hamco Global Value Fund, asesorado por John Tidd Kimball para Andbank, se mantiene entre los mejores fondos de la Liga Global, con un 19,76%, colocándose en la décima posición. A continuación aparecen otros fondos españoles de las firmas value más conocidas: Cobas Large Caps, Cobas Grandes Compañías y Azvalor Blue Chips, con rendimientos que superan el 19%. Prisma Global, que se sitúa en el décimoquinto puesto de la Liga Global, ya gana menos, un 18,81%.

En la parte de abajo de la clasificación de elEconomista aparece Metavalor Internacional, gestionado por Miguel Méndez, que durante las primeras semanas del año fue líder pero que ahora pierde casi un 7%. Le siguen Echiquier World Next Leaders y Crediinvest Sicav Sustainability, que caen un 3,62% en el año y un 1,16%, respectivamente.