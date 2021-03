John Tidd (Hamco): "Nos gusta Garanti porque BBVA pagó mucho más por el 49% del banco"

Ángel Alonso Madrid

Hamco Global Value Fund se ha convertido en uno de los fondos revelación de la Liga Global de la gestión activa de elEconomista. Se encuentra en quinta posición, de un total de 425 productos, con un 23% de rentabilidad en el año, con datos de Morningstar a 23 de marzo, y cuenta con 22 millones de euros en activos bajo gestión. Creado a finales de 2019 bajo el paraguas de Esfera Capital, el fondo está gestionado ahora por Andbank Wealth Management, una vez que el banco andorrano adquirió esta firma. Pero Hamco está asesorado porJohn Tidd, que acumula más de 20 años de experiencia en el mundo de la inversión y que fue alumno de del famoso gurú Jim Rogers. Entre las apuestas del gestor aparecen las firmas energéticas canadienses, los Reits de Sudáfrica y bancos turcos como Garanti.

Su estrategia se basa en tres patas: dividendos, crecimiento del valor de las compañías y un retorno a los múltiplos de valoración más adecuados. ¿Cuál pesa más ahora en la cartera del fondo?

Aproximadamente la distribución sería la siguiente: 50% por revalorización o retorno a múltiplos normalizados, 35% por crecimiento del valor de la empresa y 15% por dividendos. El valor de la empresa y los dividendos son dos fuentes de rentabilidad que, en general, crecen con el paso del tiempo, mientras que la revalorización a múltiplos más razonables puede ocurrir rápidamente en momentos de menor riesgo percibido en los mercados o en retornos a las empresas value. Ahora mismo, con la recuperación en pleno apogeo, nos gustan las empresas buenas que añaden valor a lo largo del tiempo a un ritmo aceptable pero en las que también observamos potencial de revalorización.

¿Cómo ha trastocado la pandemia estos factores de valoración, sobre todo los múltiplos de valoración más normales?

El valor agregado a largo plazo y los dividendos de una empresa no cambian mucho. Sin embargo, sí que las valoraciones de estas empresas en bolsa varían mucho más. Por ejemplo, las compañías canadienses de gas ya tenían perspectivas mucho mejores antes de la pandemia. La reducción en la producción de petróleo y gas en Estados Unidos fue buena para estas empresas, ya que esa menor producción en EEUU lleva a precios del gas más altos en Canadá. Sin embargo, las empresas canadienses cayeron en bolsa, como todo lo demás, generando una muy buena oportunidad.

¿Cuál fue la estrategia el año pasado? ¿Qué cambios relevantes hicieron en la cartera?

Como hemos hecho siempre, intentamos mejorar la relación rentabilidad-riesgo. En otras palabras, recomendamos reducir en aquellas empresas con un mayor riesgo o menor rentabilidad esperada, mientras que recomendamos comprar o incrementar en aquellas empresas donde veíamos más rentabilidad esperada o un menor riesgo.

"Creemos que la cartera lo haría muy bien incluso sin realizar cambios este año o en los próximos 5 años"

¿Cómo están enfocando este año la cartera?

La cartera de Hamco Global Value Fund no ha cambiado mucho. Algunas de las posiciones del fondo han tenido grandes movimientos en bolsa y hay otras empresas donde creemos que podemos obtener una mejor rentabilidad-riesgo, por lo que seguiremos intercambiando posiciones para lograr mejorar la relación rentabilidad-riesgo en el fondo asesorado. También estamos buscando mejores ideas de inversión para seguir mejorando la cartera con otras empresas, pero creemos que la cartera lo haría muy bien incluso sin realizar cambios este año o en los próximos 5 años.

¿Qué es lo que más valoran a la hora de elegir una empresa?

Lo que más valoramos a la hora de elegir una empresa es esa relación entre retorno o rentabilidad esperada y el riesgo de la inversión.

Viendo las posiciones del fondo se ve que es claramente global, al figurar compañías japonesas, europeas, canadienses, asiáticas e incluso africanas. ¿Cómo realizan la selección de valores, en qué se fijan para elegir unas compañías de un determinado país?

Sí, Hamco Global Value es un fondo que invierte en todo el mundo, pero elegimos las empresas, no los países. La distribución geográfica depende de donde encontramos buenas inversiones. Por ejemplo, no hemos decidido tener una gran exposición a Canadá, sino que hemos encontrado muchas buenas inversiones allí.

"Renault está reduciendo drásticamente los costes de los nuevos modelos y avanzando agresivamente en los vehículos eléctricos"

Entre los diez principales valores aparece Renault. ¿Cuál es su valoración de la compañía?

Nos gusta el turn around que están realizando. Renault está reduciendo drásticamente los costes de los nuevos modelos y avanzando agresivamente en los vehículos eléctricos. Una gran parte del valor de la inversión está en Nissan, que también es una buena historia de cambio y otra parte significativa del valor se encuentra en RCI Bank, que es la unidad financiera del grupo. Hoy, al comprar Renault estás recibiendo gratis los negocios de Renault, Dacia y Lada. Sin embargo, desde que el fondo compró e incrementó la posición, el precio ha ido subiendo, casi doblando desde el precio de compra, por lo que hoy en día vemos menos potencial en esta empresa.

También aparecen firmas de 'real estate' de Sudáfrica. ¿Por qué?

Ya antes de la pandemia muchos Reits cotizaban más baratos y con el coronavirus los precios en bolsa colapsaron. Creemos que con la llegada de la vacuna y la vuelta a la normalidad deberían volver a las valoraciones a las que cotizaban antes de la pandemia. Algo que nos gusta de estas empresas es su relativamente estable flujo de caja y los significativos dividendos que esperamos tras la recuperación.

¿Qué firmas tienen del sector financiero?

Tenemos en cartera Garanti, que es la subsidiaria turca de BBVA, y algunos otros bancos turcos. De Garanti nos gusta la gestión y también el precio porque hay que tener en cuenta que BBVA pagó varias veces más por el 49% de Garanti. El fondo también tiene KB Financial en Corea y Panin Financial en Indonesia. Hasta hace poco Hamco Global Value Fund también tenía Bankinter, que a pesar de todo el apalancamiento, nos gustaba por el catalizador de la salida a bolsa de Línea Directa y la excelente gestión del equipo directivo.

"Nos gustan las perspectivas para la industria del gas natural canadiense"

Las firmas energéticas también tienen un peso relevante, sobre todo las de Canadá.

Nos gustan las perspectivas para la industria del gas natural canadiense. El mercado se rompió entre 2018 y 2019, dando lugar a malas rentabilidades en el sector que aparecen en los resultados empresariales con un cierto retraso. Como he comentado antes, la reducción en la producción en Estados Unidos ha sido un buen catalizador para los precios del gas natural en Canadá y observamos que las rentabilidades en el sector aumentarán drásticamente en 2021 y 2022. Por otro lado, el fondo también tiene cierta exposición a empresas de drilling debido a que, a medida que los precios de la energía se recuperen, esperamos que la actividad de estas empresas también haga lo propio.

¿Qué peso tienen las compañías de mercados emergentes? ¿Cambia su criterio de valoración en este tipo de firmas?

Ahora mismo, el fondo que asesoramos tiene un 50% en mercados emergentes y un 50% en mercados desarrollados. Como guía solemos mirar a los múltiplos que ya han cotizado en el pasado. El mayor riesgo se recoge en múltiplos más bajos pero el alto crecimiento de las empresas también se traduce en múltiplos más altos, por lo que resulta un poco complicado. Por lo general, encontramos más valor en mercados emergentes que en mercados desarrollados.