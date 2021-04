Atos tiene un potencial del 30% en bolsa, al tiempo que vuelven los rumores de fusión

Atos presentó este martes los resultados del primer trimestre de 2021, más "débiles" de lo previsto según algunos analistas, aunque la compañía francesa mantiene inalterados los objetivos que se marcó en febrero para el conjunto del año. Al tiempo que adquiere nuevas empresas para reforzar sus divisiones, ha anunciado una investigación por los errores contables descubiertos en Estados Unidos.

Atos ingresó 2.692 millones de euros en los tres primeros meses del año, un 1,9% menos de lo que obtuvo en el mismo periodo de 2020. El precio de las acciones de la firma gala cayó en torno a un 5,5% en la sesión del martes y llegó a tocar los 57,8 euros, si bien en la sesión de este miércoles repunta un ligero 0,8% hasta los 58,2 euros.

Aun así, los títulos de Atos están todavía muy cerca de los mínimos del año (57,20 euros) que marcó el 6 de abril. En lo que llevamos de ejercicio, la acción ha caído un 22%. El consenso de analistas que recoge Bloomber sitúa el precio objetivo de la acción en los 74,8 euros, y para alcanzarlo debería subir un 30% en los próximos meses.

A pesar de la caída de los ingresos en el primer trimestre a causa del impacto de la Covid-19, Atos ha confirmado los objetivos que estableció en febrero para el conjunto de 2021: un crecimiento de los ingresos a precios constantes de entre el 3,5% y el 4%; una tasa de margen operativo que aumente entre 40 y 80 puntos básicos en comparación con 2020, y un flujo libre de caja de entre 550 y 600 millones de euros.

"La reiteración de las previsiones de Atos para todo el año de un crecimiento de las ventas del 3,5%-4% en moneda constante nos parece un reto tras un primer trimestre decepcionante, en particular dada la debilidad en Norteamércia (21% de las ventas totales), donde las ventas en moneda constante fueron un 9,4% inferiores con respecto a 2020", explica Tamlin Bason, analista de Bloomberg Intelligence.

"La baja valoración de Atos ha dado lugar a informes sobre un acuerdo con Capgemini. No creemos que un acuerdo sea inminente", según Bloomberg

Los efectos del virus hacen que el segundo trimestre sea otro período de comparación difícil para esa Norteamérica, mientras que en Europa Central (23% de las ventas) se estima que las ventas podrían seguir débiles durante los siguientes trimestres, ya que los confinamientos retrasan un repunte en la fabricación, apunta el experto.

"Por verticales, los servicios financieros de Atos (20% de las ventas) y la sanidad (12%) fueron los únicos puntos fuertes del primer trimestre, mientras que todos los demás sectores descendieron. El gasto mundial en tecnologías de la información podría acelerarse hasta 2021, pero la capacidad de Atos para aprovechar esa tendencia sigue siendo cuestionable tras años de escaso crecimiento", añade Tamlin Bason.

¿Fusión a la vista?

Hace unas semanas, desde Atos identificaron en dos entidades estadounidenses (Atos IT Solutions and Services Inc. y Atos IT Outsourcing Services LLC) varias cuestiones relacionadas con deficiencias de control interno sobre el proceso de información financiera y el reconocimiento de ingresos de conformidad con la IFRS 15, que han dado lugar a varios errores contables, así como al riesgo de anulación de los controles a este respecto.

"Atos puede ser objeto de interés de adquisición a raíz de los informes de una posible unión con Capgemini, ya que trata de resarcirse de sus errores contables y de su fallida oferta por DXC", explica en otro informe Tamlin Bason, de Bloomberg.

El valor de empresa (enterprise value) del 15 de abril, de 8.500 millones de euros, refleja un ratio ev/ventas de sólo 0,7 veces, basado en las estimaciones de ingresos para 2021, según Bloomberg. El múltiplo histórico de Atos es de 0,9 veces.

"La baja valoración de Atos ha dado lugar a informes sobre un acuerdo con Capgemini. No creemos que un acuerdo sea inminente, pero en tal caso nuestro análisis de suma de partes sugiere un rango de valoración de 10.200-15.100 millones de euros, o un múltiplo EV/ventas de 0,9-1,3x", asegura Bason.

Una estimación baja de 10.100 millones de euros se traduciría en un precio de la acción de 76 euros, una prima de alrededor del 12% respecto a la media ponderada de 60 días del 15 de abril, de 68 euros.