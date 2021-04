Valor imprescindible para una cartera: Corporación Financiera Alba

Joaquín Gómez Madrid

La última decisión de La Cartera de elEconomista ha sido poner precio de compra en Corporación Financiera Alba. Lo hemos hecho a 39,2 euros y, salvo que se produzca en mayo la esperada corrección con el tradicional sell in may and go away, seguramente nos hemos pasado de cicateros.

La idea de inversión en Alba es muy clara. Solo la liquidez que va a quedar tras la venta de su participación en Euskaltel (900 millones) justifica el 37% del valor de la compañía. Tanta caja, acrecentada el pasado año por la venta de BME, abre la posibilidad de que llegue un dividendo extraordinario de no producirse nuevas inversiones. La verdad es que no sería lo más lógico que un holding de inversión repartiese una retribución extraordinaria. Sería como reconocer que no encuentran ideas de inversión.

El precio que hemos puesto de entrada (39,2) supone un descuento en torno al 50% del valor neto de los activos, donde el castigo del valor del holding de los March por ausencia de ideas de inversión sería incomprensible. Vale que se puede castigar a un vehículo de inversión hasta por no apalancarse con los tipos actuales para comprar y madurar compañías (sobre todo ahora que las carteras value son muchas), pero la penalización tiene límites.

Otra de las fortalezas que encontramos para incluir a Alba en La Cartera de elEconomista, además de las participaciones no cotizadas, es como subsidiara de títulos que nos gustan bastante. Alba controla el 19,4% de Acerinox, compañía que también tenemos en radar y que se nos ha escapado en el giro que el mercado mantiene por el ciclo y el tirón que ofrece el plan de infraestructuras de Biden en EEUU.

El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Veláquez, reconocía a elEconomista en diciembre que "el objetivo es pagar un dividendo de 0,5 euros en metálico y recomprar acciones". La recuperación del ciclo está siendo tan fuerte que no va a dar tiempo al los buybacks. Acerinox estaba entonces en 9 euros y esta semana se ha acercado a 12 euros.

Ebro Foods, de la que Alba controla el 14% del capital, es otro de los valores clásicos del EcoDividendo de elEconomista. Antonio Hernández Callejas, su presidente, nos explicaba solo hace un mes que "tras los 300 millones de dividendo extraordinario, si consideramos que el apalancamiento es excesivamente bajo, valoraremos repartir otro dividendo adicional".

¡Y que decir de Viscofan -14% del capital en manos de Alba-! Siempre con mala recomendación de los analistas por hacerlo bien en mercado. Este fue el motivo por el que la compañía navarra se llevó el premio a la creación de valor de elEconomista del pasado año. Desde 1990, momento en el que se empieza a calcular el Ibex 35 (aunque nació en 1992) del que Viscofan es parte de su composición inicial, sus títulos han dado una rentabilidad anualizada del 7% al año.