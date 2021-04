Hester Peirce (SEC): "Habrá contradicciones sobre cómo los países controlan las criptodivisas"

Jose Luis de Haro Nueva York

Hester Peirce, comisionada de la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC), se ha convertido en toda una referencia a la hora de hablar de blockchain y las criptodivisas. Los férreos defensores de Bitcoin, Ethereum o Tether, por mentar algunos, ven en su figura no solo una aliada entre los circunspectos reguladores sino también una buscada figura materna. De ahí su apodo: "criptomamá".

Peirce reconoce a este periódico que uno de sus principales objetivos es "conseguir claridad normativa" en lo que a activos y valores digitales se refiere. También apela al importante papel que la tecnología jugará en los mercados de capital. "Quiero continuar modernizando nuestro conjunto de normas, seguir dando más flexibilidad a las entidades que regulamos para que usen la tecnología. Quiero que, como reguladores, utilicemos mejor la tecnología" confiesa.

Antes de iniciar nuestra conversación, la comisionada clarifica que las opiniones representadas en esta entrevista son las suyas propias y no necesariamente las de la SEC o las del resto de comisionados

¿Qué cree que los inversores esperan de la SEC en lo que se refiere a las criptodivisas?

El principal comentario que recibimos es que se aclare qué es lo que se puede hacer y lo que no, cuándo se va a considerar que algo es una oferta de valores y cuándo no, y cómo las instituciones reguladas pueden interactuar con activos digitales. Eso es lo que principalmente se le pide a la SEC. Ahora bien, en EEUU hay muchos reguladores distintos que entran en juego y por ello creo que también hay preguntas para otras agencias.

¿Y cómo de vital es la cooperación entre jurisdicciones internacionales?

A nivel internacional se está llevando a cabo gran cantidad de trabajo que involucra al Consejo de Estabilidad Financiera. También en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se están destinando muchos esfuerzos a observar las criptodivisas y es algo que puede ser útil a la hora de comparar notas, ver cómo los diferentes países enfocan las cosas o quizá prestan su ayuda, porque muchos de estos proyectos van a tener un alcance internacional. Por lo tanto, estoy intentando ayudar con parte de la coordinación. Pero es difícil porque aunque se puede hablar de cosas a nivel internacional, cada jurisdicción va a volver a casa y hacer lo que quiera porque no es responsable ante el grupo internacional, sino ante sus ciudadanos. Por lo tanto, los debates seguirán siendo necesarios. Y estoy segura de que habrá contradicciones en cuanto a cómo los diferentes países controlan las criptomonedas.

"Aumentará la presión para que se establezcan unas líneas claras sobre las criptodivisas"

¿El creciente interés de los inversores institucionales e incluso de las grandes empresas que cotizan en bolsa por las criptomonedas acelera la necesidad de una supervisión más precisa?

Creo que sí. Y en los tres años que llevo en la Comisión, el interés institucional ha crecido bastante, pero las instituciones no pueden entrar en una clase de activos si no hay marcos jurídicos que les permitan interactuar con ese tipo de activos. Así que que los inversores institucionales cada vez van a hacer más presión para que se establezcan unas líneas claras sobre lo que pueden hacer y cómo se supone que deben hacerlo. Algo que creo que va a ser útil para este ámbito.

Actualmente, la Comisión revisa nuevas solicitudes de fondos cotizados en bolsa (ETF) en Bitcoin. ¿Qué piensa que es necesario tener en cuenta a la hora de revisar estas solicitudes? ¿Se puede aplicar un enfoque único?

No creo que podamos aplicar un enfoque único. Tenemos que comprobar todos los datos y circunstancias de cada solicitud y estas no han sido homogéneas. Se han adoptado diferentes enfoques para tratar de construir cada uno de estos productos y por eso hay que fijarse en los detalles. Pero me gusta la posibilidad de un enfoque único para todos. En el caso de los demás fondos cotizados en bolsa hemos aplicado el mismo enfoque, pero cuando un producto negociado en bolsa implica criptomonedas, hay que aplicar todo un conjunto de normas nuevo. Y lo que diría es que se deberían volver a aplicar las normas que han estado aplicándose a otros tipos de productos negociados en bolsa. Realmente tienen que demostrar si ese producto negociado en bolsa puede funcionar en nuestros mercados de una manera que no vaya a causar problemas. Eso es lo que realmente intentamos averiguar porque no determinamos si un producto es una buena inversión o no, lo que tratamos de entender es si el producto es coherente con el buen funcionamiento de los mercados.

Bitcoin es un activo muy volátil. ¿Esto hace que se tenga más precaución a la hora de revisar estas solicitudes?

Eso es algo en lo que tienen que pensar las personas que están desarrollando estas aplicaciones. Algunos de los mecanismos que ya existen para los productos negociados en bolsa pueden ser bastante útiles para abordar otro producto cuando existe volatilidad en los mercados subyacentes. Por lo tanto, no diría que eso nos plantea dudas a la hora de aprobar este tipo de solicitudes. No obstante, pienso que la dificultad que les planteamos a los inversores minoristas ahora es que a muchos de ellos les gustaría acceder a Bitcoin o a otras criptomonedas a través de un fondo cotizado en bolsa que puedan tener junto con el resto de sus inversiones, pero, en lugar de eso, hemos dicho: «No, tienes que acceder (a Bitcoin) de una forma menos conveniente para ti». Personalmente prefiero darles a los inversores las opciones y que sean ellos quienes decidan si son adecuadas para su cartera y para sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.

¿Cambiará la salida a bolsa de Coinbase la percepción que hay del sector de las criptodivisas?

No. Cuando una empresa sale a bolsa en EEUU nuestro personal dedica mucho tiempo a asegurarse de que las declaraciones de información son representativas de lo que realmente ocurre en la empresa. Por ello, después de trabajar con la información de esas declaraciones, no damos ninguna señal o sello de aprobación cuando una empresa sale a bolsa. No estamos diciendo que sea un buen negocio o un mal negocio. Tan solo estamos diciendo que la información está ahí para que los inversores puedan tomar una decisión sobre si quieren o no invertir. Pero diré que a medida que crezca el interés institucional y que las empresas de este espacio salgan a bolsa sin duda atraerá más atención sobre este mercado.

"Hay que tener cuidado porque los NFT podrían llegar a venderse como si fuera un valor"

¿Pueden los Non-Fungible Tokens (NFTs) ser considerados valores y qué prácticas pueden hacer que un NFT se considere un valor no registrado haciendo que pase a ser ilegal?

Quiero ser cuidadosa con esto porque no quiero dar ningún tipo de consejo legal pero lo que sí que puedo decir es que la gente debería tener cuidado porque muchas cosas que en principio no se podrían considerar un valor podrían terminar siendo vendidas como si fueran un valor. Por ejemplo podemos imaginar a alguien tratando de dividir un NFT en partes para vender esas partes y prometer rendimientos basados en el aumento del precio. Algo así podría terminar chocando con nuestros mecanismos de seguridad. Otras personas han pensado en utilizar los NFT como acciones o como valores para ellos mismos. Así que, si estás diseñando un NFT para que sea un valor, entonces claramente va a ser un valor. Mi consejo es que siempre hay que tener en cuenta que en EEUU nuestras leyes de valores tienen un alcance bastante amplio. Por lo que antes de vender algo merece la pena sentarse y pensar si se aplican dichas leyes o no y, probablemente, hablar con un abogado. Además, debo decir que siempre se puede hablar con la SEC. No se te va a dar asesoramiento legal, pero podrás hacerte una idea de algunos de los problemas que deberías tener en mente.

¿Cuáles diría que son los límites de utilizar blockchain para desarrollar productos financieros?

Creo que blockchain puede cambiar la industria financiera por completo y convertirse en la nueva infraestructura de la industria. Pero no quiero hacer ninguna una predicción sobre si será o no el caso. Algo básico en el sistema financiero actual y que creo que sería difícil de manejar si realmente se pasa a un sistema completamente basado en blockchain es que en blockchain es muy difícil deshacer una transacción. En el sistema financiero actual hay espacio y tiempo para corregir y revertir errores. Pero si se intenta registrar todo en blockchain se podría eliminar ese colchón de tiempo que existe ahora. Y este podría ser un problema sobre el que la gente debería reflexionar.

Estamos viendo una gran ola de inversores minoristas que tienen la mirada puesta en las criptomonedas y otros activos sin necesariamente entender los riesgos. ¿Cómo deben abordar los reguladores esta tendencia?

Creo que tenemos un problema aún mayor que es que se debería prestar más atención y tiempo a impartir educación financiera en nuestro país. En la SEC tratamos de hacerlo. Seguimos asumiendo que la mayoría de las personas leerán el material en papel y los extensos documentos de divulgación. Por qué no aprovechar la tecnología moderna para permitir que las personas descarguen una aplicación de educación en su smartphone en la que puedan jugar y descubrir cómo funcionan las cosas y hacerse una idea de lo que significan. Muchas empresas financieras quieren tener la posibilidad de ofrecer esta herramienta a sus clientes y lo están haciendo cada vez más, pero todavía existe esta presunción regulatoria de que todos los documentos de divulgación tendrán una forma muy estática, no dinámica, no interactiva. Para captar el interés de las generaciones más jóvenes y prepararlos para ser buenos inversores tenemos que permitir más experimentación en términos de comunicación con los inversores.

¿Cuál es el rol apropiado de la SEC en lo que respecta a las inversiones ESG?

Nos toca en diferentes sentidos. Primero, las empresas deben proporcionar a los inversores y posibles inversores información que sea material. Esa información será importante para el valor financiero a largo plazo de la empresa. Y en la medida en que la información ESG sea material, debe divulgarse. Esa es un área en la que estamos involucrados. Y luego, con la proliferación de fondos mutuos y productos negociados en bolsa de ESG, creo que surgen dudas en cuanto a si están informando adecuadamente de lo que significa ESG y de cómo alcanzan sus objetivos ESG. Y eso es algo en lo que también nos fijamos desde el lado de la gestión de activos.