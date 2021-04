Diccionario para sobrevivir en el universo de las criptomonedas

AMA. (Ask Me Anything). Pregunta sobre cualquier cosa que intentaremos ayudarte. Bajo este reclamo proliferan los foros, a través de redes sociales, en los que los expertos prestan su tiempo y paciencia para resolver las dudas de los profanos. Lo que no ganan en dinero los gurús, ya que todo es altruista, lo reciben en prestigio y poder de prescripción.

AML (Anti-Money Laundering). Es el empeño de las agencias tributarias de todo el mundo, que no se escape un céntimo de las garras del fisco. Para ello, todas ellas coordinan sus regulaciones para cerrar las rendijas de los posibles defraudadores. Como es fácil de adivinar, las criptomonedas conviven con este sambenito desde el principio de sus días.

API (Application Programming Interface): es la salvación de los programadores, los ingredientes precocinados con los que pueden programar cualquier aplicación gracias a esa interfaz de programación. Con las funciones predefinidas que funcionan a la primera y compatibles en la misma plataforma móvil, se ahorra tiempo, dinero y esfuerzos. Salvando las distancias, se puede construir una hipotética casa virtual con el API de cimientos, suelos, paredes, tejado...

Bloodbath (baño de sangre). Esa la pesadilla de cualquier inversor, ver su valor en rojo sin visos de que pueda cambiar de color.

BTFD. (Acrónimo de Buy The Fucking Dip), es decir, compra en la maldita caída, por decirlo suave. Alude al perfil de inversor que se frota las manos cuando el resto entra en pánico.

Cypherpunk. Corriente de opinión que aboga por dar la vuelta al sistema social, financiero y político con el uso de las nuevas tecnologías, empezando por la completa privacidad de los usuarios a través de la criptografía.

Dolphin: Pequeño inversor, como un delfín, pero con capacidad de influencia en su entorno que puede humildemente mover cotizaciones con su actuación en las redes sociales y foros especializados. Así empiezan algunas whale o ballenas, que ciertamente son temibles por su capacidad de sacudir el mercado con sus compras y ventas de gran volumen.

Early bird. Son los visionarios o aves madrugadoras que -ya sea por casualidad o con premeditación- adquirieron Bitcoins hace muchos años, cuando la moneda era casi un experimento. Aquellos privilegiados adquirieron la criptomoneda por muy pocos euros #y ahora amasan millones.

ELI5. (Explain it Like I'm 5). Es justo lo que intentan hacer los analistas y periodistas cuando tienen que dirigirse al gran público para explicar como si tuvieran cinco años el funcionamiento de una nueva tecnología.

FOLE (Fear Of Losing Everything), es decir, miedo a quedarse sin blanca. Ocurre con cierta frecuencia dada la volatilidad del medio.

FOMO (Fear Of Missing Out): el denominado 'miedo a quedarse fuera' ejerce un poder magnético en la comunidad cuando se aprecia que una criptomoneda comienza #a subir y a subir y nadie quiere perderse la fiesta. El 'Fomo' no es exclusivo de las criptomonedas. Lo contrario de Fomo es Jomo, alegrón por quedarse fuera" en alguna sonada inversión. También se habla de Romo (Regret of Missing Out), cuando se produce arrepentimiento por quedarse fuera".

GAS fee. Es el combustible que permite que funcione Etherium, porque nada funciona a 'pilas'. Es el precio o comisiones con el que se retribuye a los mineros productores de los bloques de blockchain y verificadores de las transacciones.

Hash. Es uno de los pilares de la tecnología blockchain, ya que los algoritmos se encargan de asegurar la autenticidad de los datos, además de proteger las contraseñas y la veracidad de los documentos electrónicos. Cada minero (mejor dicho cada ordenador con su tarjeta gráfica) intenta resolver el problema matemático con el objetivo de obtener un nuevo bloque con su correspondiente su recompensa.

HODL. La culpa fue del fat finger, del dedo gordo de GameKyuubi, un usuario que en un foro en 2013 tecleó "I am Hodling" cuando quería haber dicho Holding (mantener), es decir, mantener su inversión hasta la muerte. Por eso, ahora, Hodl es el acrónimo de 'Hold on for dear life'.

ICO. La oferta inicial de moneda (Initial Coin Offering), la forma de financiar ideas. Hay que anotarlo en la agenda ya que es el sistema por el que cualquier proyecto puede recaudar fortunas en criptomonedas o dólares con la venta de un nuevo criptoactivo.

ISO. Initial Scam Offering es la oferta inicial de estafa, término que casualmente guarda extraordinatio parecido con ICO (Oferta Inicial de Moneda).

Lambo. Es la fuerza que mueve el sistema y está inspirado en #la denominación coloquial de Lamborghini, firma pionera en aceptar pagos en criptomonedas. El sueño consiste en ganar un millón de dólares para comprar el deportivo.

Minero. Los miles de usuarios con sus Nodos conectados (ordenadores y tarjetas gráficas) que producen los bloques de blockchain y que cobra en criptomonedas.

Nodo. Es el ordenador o servidor conectado que es capaz de transmitir la información, como la verificación de la cadena de cloques o la generación de los mismos. Como cualquier punto de interconexión dispone de su nombre de dominio y dirección IP.

OCD. Obsessive Cryptocurrency Disorder, que podría traducirse como Desorden Obsesivo de Criptomonedas. La nueva patología consume la vida de cada vez más criptoinversores. La enfermedad consiste en no despegar la mirada de la pantalla para vigilar cada el baile constante de los precios de los criptoactivos.

Oráculo. Es el programa que aporta información a los contratos inteligentes de blockchains para poder operar en el mundo real en cualquier sector de actividad. Es un software descentralizado ofrecido por terceros, ajenos al propio blockchain.

Pez. (Fish). En un océano con ballenas y delfines, abundan #los peces, pequeños inversores con escaso volumen en criptos.

SAFU. El término procede de la palabra Safe (a salvo), mal escrita por Changpeng Zhao, el CEO de la firma de cambio Binance. El ejecutivo chino compartió un tuit donde los fondos estaban a salvo para, desde entonces, convertirse en sinónimo de criptomonedas, ajenas a cualquier vaivén.

Thitcoin. Moneda basura, por traducir de forma benévola un sambenito que se encasqueta a los altcoin con ninguna posibilidad de supervivencia.

This is Gentlemen. Otro desliz tipográfico trasformado en leyenda cuya traducción libre podría ser "tengo muy buenas noticias". Su origen se encuentra en el mensaje de un inversor que anunció una subida del Bitcoin con la expresión traducida como "Esto es caballeros". Ciertamente, no se trata de una expresión inclusiva.

Token. Una ficha, una unidad de valor o moneda digital construida con criptografía que depende del blockchain de otra moneda para existir. El creador de esta herramienta decide para qué sirve y cúanto vale.

Weak Hands. Una manos débiles, un blandengüe, propio de quien actúa en función de las primeras opiniones que recibe, tanto para comprar como para vender por impulso. No son inversores confiables.

Zhoutonged. En absoluto recomendable en este universo de las criptomonedas, ya que se refiere a Zhou Tong, creador de la plataforma Bitcoinica, ya desaparecida del mapa. 'Hacer un Zhoutonged' es perder todo el dinero acumulado.