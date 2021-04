Los capos de Wall Street no esconden su euforia con los mercados y la economía de EEUU

La temporada de resultados bancarios en Wall Street está siendo brillante. JP Morgan, Goldman Sachs, Citi y Bank of America han batido de largo previsiones y sus primeras espadas no han escondido su entusiasmo y optimismo por el mercado y por la evolución de la economía. El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, ya adelantó la semana pasada el momento goldilicks que puede experimentar las bolsas americanas.

"No puedo ser más alcista con el mercado". El consejero delegado de BlackRock, la gestora de fondos más grande del mundo, Larry Fink, no ha podido ser más expresivo cuando le han preguntado por la situación bursátil en la CNBC. No ha sido el único que se ha mostrado tan entusiasta y eso que el mercado se tomado un respiro después del rally iniciado el pasado mes de noviembre y los episodios de euforia vivida en enero, con acciones como GameStop.

El primero en desatar la ola de optimismo fue Jamie Dimon, jefe de JP Morgan. El banquero dibujó un escenario ideal para el mercado. Pronostica un fuerte repunte del consumo que se unirá a un momento goldilocks para el mercado. El momento goldilocks o ricitos de oro se produce en el mercado cuando las bolsas y la economía crecen de manera sincronizada en un equilibrio perfecto de estabilidad y creación de empleo. Para el banquero más veterano de Wall Street es el escenario más probable. Hoy las cifras minoristas le han dado la razón.

Según Dimon, el crecimiento económico será rápido y sostenido mientras que la inflación aumentará suavemente en los próximos años. "No tengo ninguna duda de que con el exceso de ahorro, el nuevo ahorro generado por los estímulos, el aumento del gasto, los esfuerzos de la Fed, un nuevo proyecto de ley de infraestructura potencial, una vacuna exitosa y euforia hacia el final de la pandemia terminará con la economía de EEUU creciendo", ha escrito el jefe de JP Morgan en su carta anual a los accionistas. "Este crecimiento podría llegar fácilmente a 2023".

Las buenas sensaciones del mercado se desataron con el segundo paquete fiscal impulsado por Joe Biden. El consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, ha destacado que "los progresos en la crisis sanitaria y la economía apunta a una aceleración de la recuperación". Mientras la máxima ejecutiva de Citi Jane Fraser ha indicado que "el comienzo de año mejor de lo esperado y somos optimistas sobre el entorno macro". Ninguno de los banqueros niega que haya riesgos, sobre todo, por si las variantes del virus no son vulnerables a las vacunas.

Todavía falta por publicar cuentas Morgan Stanley, lo hará mañana, pero todas las entidades han disparado sus ingresos en los negocios de banca de inversión y trading. Además, han aprovechado para liberar provisiones por riesgo de impago en créditos gracias a la mejora de la economía. Sin embargo, el consejero delegado de Goldman, ha advertido que "el primer trimestre fue extraordinario". Y advirtió a los analistas: "No creo que la expectativa sea que la actividad continúe a ese ritmo durante el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre. Pero diré que los niveles de actividad continúan siendo elevados".