Rafael Ortega: "Lo que se gana con lo que favorece el ciclo es mayor que la pérdida por lo perjudicado"

Los inicios de Rafael Ortega en el mundo de la gestión se remontan a 2012, cuando, a título personal, construyó una cartera permanente para rentabilizar el exceso de tesorería de una empresa familiar. El salto a la gestión profesional lo dio en 2018, cuando convirtió esa cartera en un fondo de inversión (aunque, en realidad, tiene dos, Kronos y River Patrimonio). Su filosofía, como la de los Fúcar, una familia de grandes banqueros que llegó a financiar a personajes enfrentados como Carlos V -posibilitaron su ascenso al Sacro Imperio Germánico- o Francisco I de Francia o al Papado turno. El fin, siempre, era ganar porque quien se hiciese con la victoria compensaba la pérdidas del derrotado. Y eso, en el mundo de la gestión, equivale a tener en cartera todos los tipos de activos posibles, de modo que siempre habrá alguno que sea capaz de beneficiarse de cualquier escenario económico y compense al que lo hace mal en mercado.

Los fondos que ha creado buscan solo proteger el patrimonio

Digamos que hay una máxima de cómo se invierte y es que debes tener la mayor exposición a acciones posible, y el resto rellenarlo con renta fija. Existe la idea de que a largo plazo las acciones siempre ganan, pero cuando se dice eso se hace desde un sesgo de haber estudiado los últimos 40 años de historia. Y en ese plazo vivirás en el mundo real y puede que necesites el dinero, por lo que la mayoría de inversores debería buscar un equilibrio entre participar en el crecimiento y proteger su patrimonio y eso empieza y acaba con diversificación. Una diversificación que va más allá de lo que se entiende actualmente por ella.

Sobre esa diversificación, en alguna de sus intervenciones cita la familia Fúcar, que, en esencia, fueron los grandes financieros de 'jugar a todo' para ganar siempre

Esa idea es lo que llamamos diversificación estructural. El mundo es incierto, nadie sabe qué va a pasar, y si lo que buscas es un sitio donde hacer crecer tu dinero, y protegerlo, tienes que tener en cuenta que pueden pasar cuatro cosas, puede haber crecimiento o no y puede haber inflación o no. Asociado a cada uno de esos escenarios hay un tipo de inversión que se ve favorecida y debes intentar tenerlos todos. Si los tienes serás capaz de componer tu capital y con un crecimiento similar al de la economía global. Esto no es perfecto, no quiere decir que no puedas perder dinero porque estás invirtiendo. Hay gente que me dice que si gano por un sitio y pierdo por otro me quedaré igual. Y no es así porque el crecimiento que cogen los activos que se ven favorecidos acaba siendo más fuerte que lo que pierdes con los desfavorecidos.

¿Cómo lleva a la práctica esa diversificación de activos?

En 2012 empecé a gestionar mi propia cartera permanente a modo personal. Entonces me pregunté que funcionaría si hay crecimiento y son las acciones, por lo que cogí un fondo indexado de bolsa global que representaba un 25% de la cartera. Ahora imagina que se produce una sorpresa deflacionaria, que hace 8 años nadie preveía. En ese caso el activo más favorecido son los bonos de máxima calidad crediticia a largo plazo. Otro 25% de la cartera. Si hay un shock inflacionario, lo que mejor funciona es el oro (otro 25% de la cartera). Y si tienes una recesión y la entiendes como un crash de liquidez, cuando no hay liquidez en el mercado y generalmente todo cae a la vez, lo que tienes que tener es un 25% de pólvora seca.

Ha explicado alguna vez que esa cartera permanente ha dado un 6,3% anualizado sistemáticamente desde 1999. Si se resta la inflación ofrece unos 400 puntos básicos de rentabilidad. ¿Se pondrán seguir ganando en el escenario post-pandemia sin recorrido en la renta fija?

Lo que consigues con la cartera permanente es capturar los flujos de movimiento entre las grandes categorías, y lo que acabas consiguiendo con ese 4% es capturar el crecimiento global. Ese 4% no quiere decir que lo logres todos los años. Lo que observamos es que tanto históricamente como cuando se analiza en países en los que alguna de las patas se ha tambaleado hasta sucumbir es que llegas mucho antes a esa media de largo plazo esperada que con otras estrategias.

Como gestor ha vivido ya dos grandes crisis de mercado la del Covid y la de finales de 2018. ¿Se ha reafirmado con su modelo en los momentos de mayor tensión?

Sí. En ambos momentos hubo patas de la cartera que funcionaron muy bien y otras muy mal. Además de tener estas ideas, abogo por aplicarlas de manera sistemática. Tiene la ventaja de que cuando llegan los momentos de estrés te intentas aislar y seguir las reglas puestas previamente en frío y que plasmé en mi algoritmo.

¿Cuál es la diferencia entre 'River Patrimonio' y 'Kronos'? La filosofía es la misma...

Cambia es el perfil de riesgo. River Patrimonio es una cartera permanente evolucionada hacia algo que intenta participar del crecimiento y proteger el patrimonio, pero con un sesgo más a crecimiento.

"En Kronos nos hemos planteado un primer objetivo, de llegar a 20 millones de euros"

¿Qué coste deberían tener estos productos? ¿Cree que aún se puede 'rascar' algo más a la baja?

Sí se puede. En Kronos ocurre una situación anómala porque sacamos el fondo cuando Esfera Capital fue absorbida por Andbank, y su comisión de gestión es del 0%. En el nuevo folleto saldrá con un 0,5%. Nos hemos planteado un primer objetivo, de llegar a 20 millones de euros, ahora estamos en torno a 6, y a partir de ahí ver qué se puede hacer. En River Patrimonio es del 0,9%, que es baja comparada con otras alternativas. Con el cambio de folleto vendrá una pequeña bajada. Gestionamos algo más de 7 millones y cuando alcancemos 10 se espera que la reduzcamos algo más.

¿Cómo convencería a todo el ahorro financiero que hay en depósitos de que la mejor alternativa son este tipo de productos?

Me aventuré a lanzar la cartera permanente, a pesar de que al principio llegué a pensar que era algo tan sencillo que igual no valía la pena convertirlo en fondo, precisamente por toda esa gente que no invierte porque le da miedo, y quizás ni siquiera saben que existen este tipo de alternativas. En Kronos está entrando incluso caja de empresas.

¿Su fondo es una alternativa para la tesorería?

Primero debes valorar cuánta tesorería necesitas para tener seguridad de que ese dinero lo tendrás si te hace falta, pero hay un momento en el que, si ya no tienes opciones de reinversión directa y tu fondo de emergencia está cubierto, puedes empezar a entrar en una cartera permanente. Si luego quieres asumir más riesgo, hazlo por fuera. Yo me he querido especializar en la parte defensiva de la inversión porque gente que quiere ser Warren Buffett hay mucha.

¿Cuántos partícipes hay en cada fondo y a cuántos conoce?

508 en Kronos y 420 en River Patrimonio. No conozco a casi ninguno. A mi hace un año me seguían 35 personas en Twitter, y ahora más de 2.000. Capté 3 millones de euros de Twitter, literalmente. Escribí un artículo en un blog que leían unas 50 personas y lo compartí ahí. Y dije mirad, he hablado mucho de la cartera permanente, sabéis que es la base filosófica y he pensado que hay que sacar un fondo que replique la estrategia, lo haría así, si estás interesado mándame un mensaje. Dos semanas después tenía comprometidos 3 millones de euros. Fue cuando fui a Esfera.