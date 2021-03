Vuelco en el petróleo: los precios caen más de un 4% y el pesimismo se apodera de este mercado

Vuelco en el mercado de petróleo. Tras semanas de gran optimismo, subidas de precios y caídas en los inventarios (reservas acumuladas de barriles de crudo), los futuros de petróleo vuelven a sufrir fuertes descensos tras cerrar la semana pasada con un desplome del 7%. Las turbulencias financieras y la incertidumbre económica parecen pesar más en el sentimiento de los inversores que el optimismo que había reinado hasta hace pocos días.

El petróleo de tipo Brent cae más de un 4%, llegando a perder los 62. Hay que recordar que hace escasos días, el crudo Brent reconquistó los 70 dólares por barril. Pero en este corto espacio de tiempo el sentimiento ha cambiado. Por su parte, el West Texas, de referencia en EEUU cae otro 4% y pierde los 60 dólares por barril.

Commerzbank: "Se está viendo una mayor aversión al riesgo entre los inversores y los temores de una demanda persistentemente débil, especialmente tras los comentarios escépticos de la AIE, que están afectando los precios"

El giro o vuelco comenzó con la llamada a la calma (de la inusitada euforia en el mercado) de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que descartó casi por completo un nuevo superciclo alcista del crudo, argumentando con números que en el mundo aún hay mucho petróleo almacenado por todos los millones de barriles de crudo que se dejaron de consumir durante la peor etapa de la pandemia en 2020.

Un mercado acosado por el pesimismo

A esto se le une que ahora el mercado de crudo se ve acosado por las preocupaciones sobre el progreso de la pandemia en Europa. Francia y Polonia ya han anunciado nuevas medidas de confinamiento para combatir el aumento de las infecciones por covid-19, y Alemania se unió a la lista después de que sus gobiernos federal y estatal acordaron extender el bloqueo del país por tres semanas (hasta el 18 de abril).

"Los precios del petróleo están bajando hoy debido a las preocupaciones actuales en torno a la cuarta ola viral en Europa, que puede frenar las perspectivas de recuperación y la demanda de energía", asegura Margaret Yang, estratega de DailyFX, a S&P Global Platts este martes.

El aumento de las infecciones por covid-19 en Europa ha sido particularmente preocupante para los inversores, ya que la región se ha visto afectada por la política de vacunas, una de las razones por las que estos países están luchando para que sus programas de vacunación despeguen.

Los analistas de Commerzbank señalan en una nota que "se está viendo una mayor aversión al riesgo entre los inversores y los temores de una demanda persistentemente débil, especialmente tras los comentarios escépticos de la AIE, que están afectando los precios".

"La demanda está siendo relativamente débil según los últimos datos, no solo en Europa, donde los gobiernos están hablando de extender o endurecer las restricciones de movilidad, sino también en India, el tercer mayor importador de petróleo crudo del mundo. Según el Ministerio de Petróleo de la India, la demanda de productos derivados del petróleo se redujo un 4,9% interanual a 17,2 millones de toneladas en febrero. La demanda de diésel en particular, que es sensible a los ciclos económicos, cayó un 8,5%, su caída más pronunciada desde agosto", aseguran los expertos de Commerzbank en una nota para clientes.

A todo ello se le suma el 'despertar' de los productores de crudo y shale oil en EEUU. La producción fuera de la OPEP puede resultar sorprendentemente positiva gracias a los precios más altos de los últimos meses, según advierten desde Commerzbank.

El recuento de plataformas petroleras EEUU ha aumentado una vez más y ya alcanza su nivel más alto desde principios de mayo de 2020. "Esto sugiere que los precios del petróleo serán más bajos durante el transcurso del año", sentencian estos expertos.